سرویس اقتصادی ـ



به گزارش خبرنگار ما، نفت برنت که اول آبان‌ماه به محدوده 117 دلار بازگشته بود، طی روزهای اخیر در حوالی 90 دلار معامله می‌شود؛ یعنی 23 درصد کاهش در طول یک‌ماه. تحلیل‌های موجود درباره علت این کاهش، حاکی است که افزایش عرضه از غرب آسیا، نگرانی بازار از کمبود فوری را کاهش داده است. البته بازگشت جریان نفت خط لوله شراره لیبی به‌علاوه استفاده کشورها از ذخایر راهبردی نیز در این وضعیت مؤثر بوده است. در سمت دیگر بازار نیز کاهش تقاضای کشورها در‌کنار دستکاری قیمت‌ها در بازار کاغذی برنت، اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هم بازگشت عرضه منطقه غرب آسیا را عامل حرکت بازار به سمت مازاد ارزیابی کرده است.

نیروهای نظامی کشورمان، بر اساس اعلام قبلی خود درباره ضرورت عبور شناورها از مسیرهای امن تعیین شده در تنگه هرمز، کشتی‌های متخلف را شناسایی و مورد هدف قرار می‌دهند، اما نفع بسیار زیاد قاچاق نفت و همین‌طور تنگنای اقتصاد غرب، باعث شده دشمن و شرکای منطقه‌ای او راه‌های پرخطری را برای صادرات از مسیرهای جایگزین به‌کار بگیرند تا به هر قیمتی شده، قیمت نفت پایین بماند.

حال سؤال این است که نشتی نفت خلیج‌فارس چگونه با شرایط جنگی سازگار شده است و چگونه می‌توان آن را صفر کرد؟

ادنوک؛ حلقه مهم انتقال نفت

وال‌استریت ژورنال در گزارش ۲۱ نوامبر، برابر با ۳۰ آبان، به قلم جورجی کانچف و سامر سعید، نقش شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، را در تداوم صادرات از هرمز بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد ادنوک با گسترش ناوگان و حمایت نظامی آمریکا، حمل نفت در مسیری را ادامه می‌دهد که بسیاری از مالکان تجاری از پذیرش خطر آن پرهیز دارند.

در این سازوکار، انتقال کشتی‌به‌کشتی یا «STS» امکان تقسیم سفر و خطر میان شناورهای مختلف را فراهم کرده است. در نتیجه، مالکان نفتکش‌های فعال در مسیرهای دوردست، الزاماً ناچار به پذیرش خطر تمام مسیر نیستند. نقش ادنوک نیز از حفظ صادرات خود امارات فراتر رفته و به انتقال نفت دیگر تولیدکنندگان، از جمله عراق، گسترش یافته است.

براساس داده‌های شرکت رهگیری «هواکس» که در گزارش آمده، بیش از ۷۰ درصد نفت خام عبوری از هرمز در ماه اوت، بعداً به‌صورت فراساحلی میان شناورها منتقل شده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین صادرات نفت خام امارات در اکتبر (مهر) را حدود سه میلیون و 740 هزار بشکه در روز، در مقایسه با نزدیک به سه میلیون بشکه پیش از جنگ، گزارش کرده است. البته این رقم، صادرات از مسیر خط لوله را هم شامل می‌شود و تمام آن از هرمز عبور نکرده است.

پذیرش خطر بزرگ

در مورد عراق مسئله روشن‌تر است. خریدارانی که خطر تحویل گرفتن و حمل نفت را می‌پذیرند، تخفیف می‌گیرند. به گزارش این روزنامه، تخفیف برخی محموله‌ها از ۲۵ دلار در هر بشکه فراتر رفته است. ادنوک حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت عراق را در اوت (مرداد) و ۱۴ میلیون بشکه دیگر را تا نیمه سپتامبر (شهریور) تحویل گرفته است.

این تجارت برای بخش حمل‌ونقل ادنوک نیز سودآور بوده است. گزارش، سود خالص عملیات جهانی نفتکش‌های این شرکت در نه‌ماهه نخست سال را یک میلیارد و 420 میلیون دلار در برابر ۱۲۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل اعلام می‌کند.

قرارداد یک میلیارد و 300 میلیون دلاری خرید ۱۱ شناور، از جمله شش نفتکش غول‌پیکر، بخش دیگری از توسعه ناوگان است. ادنوک همچنین درباره امکان خرید یا اجاره نفتکش‌های تحریم‌شده با مقام‌های آمریکایی گفت‌وگو کرده، اما گزارش تصریح دارد که مجوزی اعلام نشده است.

امارات در‌کنار مسیر دریایی، خط لوله‌ای با ظرفیت انتقال حدود یک میلیارد و 800 میلیون بشکه در روز در اختیار دارد و خط دوم را نیز برای بهره‌برداری در سال ۲۰۲۷ دنبال می‌کند. با این حال، ظرفیت مسیرهای جایگزین محدود است و عبور دریایی همچنان برای صادرات منطقه اهمیت دارد.

این سازگاری بدون تلفات نبوده است. وال‌استریت ژورنال از اصابت به بیش از ۲۰ شناور ادنوک از‌ آوریل خبر می‌دهد. در یکی از حوادث اخیر نیز ۱۱ خدمه مجروح و یک نفر مفقود شده‌اند. اما عایدی اماراتی‌ها، همه این هزینه‌ها را برای آنها قابل توجیه کرده است.

«راهبرد خرگوش‌ها»

آدی ایمسیروویچ، فعال باسابقه تجارت نفت، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال، سفرهای ادنوک را به عبور خرگوش‌ها از کنار یک شکارچی تشبیه کرده است به‌طوری که بیشتر آنها عبور می‌کنند و تعدادی گرفتار می‌شوند. تعبیر او این است که این راهبرد ظاهراًً کار می‌کند، اما هزینه‌هایی هم دارد که همیشه دیده نمی‌شوند.

پشت این تشبیه، یک محاسبه اقتصادی قرار دارد. اگر درآمد محموله‌های تحویل‌شده و کرایه حمل، خسارت مورد انتظار را جبران کند و ظرفیت جایگزین هم وجود داشته باشد، آسیب به تعدادی شناور الزاماً جریان قاچاق را متوقف نمی‌کند. افزایش خطر می‌تواند هزینه تجارت را بالا ببرد، بی‌آنکه آن را به صفر برساند.

ایراد کار کجاست؟

بررسی روند ۹ ماه جنگ اقتصادی و دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان نشان می‌دهد که تراز خروجی انرژی منطقه غرب آسیا حاصل یک جدال مستمر میان «عملیات بازدارندگی دریایی ایران» و «مهندسی تکثیر ناوگان و دور زدن انسداد توسط ائتلاف آمریکا، امارات و عربستان» است.

آمریکا پس از بیرون آمدن از شوک اولیه انسداد تنگه هرمز تلاش کرد با استفاده از چهار روش «استفاده از ذخایر نفت راهبردی و تجاری»، «افزایش تولید نفت در کشورهای خارج از منطقه بحران»، «فعال کردن حداکثری خطوط لوله دور زننده تنگه هرمز» و «انتقال نفت از تنگه به روش STS» ابربحران به‌وجود آمده را کنترل کند.

در طول ماه‌های گذشته برخلاف سه روش اول، روش چهارم به‌دلیل ماهیت و مسیر عبور آن همچنان توسط ایران مورد تهدید جدی قرار گرفته است، یعنی خرگوش‌ها به‌صورت روزانه در تنگه هرمز شکار شده‌اند، اما آیا این روش برای برد ایران کافی است؟

حامد ملحانی کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش گفت: از میان حدود ۶ هزار نفتکش و شناور حمل نفت و فرآورده با اندازه‌های مختلف در جهان، کمتر از

۱۰ درصد در غرب آسیا فعال‌اند. در نتیجه، اگر ظرفیت فعلی آسیب ببیند، به‌دلیل انگیزه مالی بالا و اراده سیاسی، امکان ورود نفتکش‌های دیگر به این منطقه وجود دارد

او یادآور شد: نقطه‌قوت فرآیند STS، انعطاف آن در تعمیر و جایگزینی شناورها و تغییر اندازه نفتکش‌های مورد استفاده است؛ تغییری که در مقایسه ترکیب ناوگان در نوامبر و اکتبر (مهر و آبان) نیز دیده می‌شود. البته بازسازی ناوگان بدون هزینه نخواهد بود و اثر خود را بر قیمت نفت می‌گذارد، اما لزوماً جریان انتقال نفت از این مسیر را به صفر نمی‌رساند.

وقت لت‌و‌پار کردن ناوگان دشمن است

این کارشناس تصریح کرد: افزایش هزینه‌های این فرآیند می‌تواند کار را برای آمریکا دشوارتر کند و حتی بر نتیجه انتخابات آن کشور اثر بگذارد، اما به‌تنهائی به اندازه‌ای اثرگذار نیست که آمریکا را از ادامه محاصره و جنگ منصرف کند. از این رو، ارزیابی این شیوه انتقال نفت باید فراتر از شمار شناورهایی باشد که در مسیر تردد دچار خسارت می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که در این وضعیت، ایران چه راهکاری را می‌تواند در پیش بگیرد؟ با اشاره به وابستگی انتقال کشتی‌به‌کشتی به خدمات و زیرساخت‌های متعدد گفت: ایران در کنار ضربه‌زدن مداوم فعلی، باید نقاط ضعف فرآیند STS را هدف بگیرد یعنی جاهایی که اولاً خرگوش‌ها (کشتی‌ها) برای تداوم حیات و حرکتشان به آن‌ها وابسته هستند و ثانیاً در آنجا تجمع و ایستایی دارند؛ یعنی مبدأ در خلیج‌فارس و مقصد در آب‌های ساحلی فجیره و صحار. به عبارت دیگر برای ایران موفقیت در این جنگ دیگر شکار روزانه خرگوش‌ها کافی نیست و باید ناوگان دشمن را لت‌و‌پار کند.

12 راهکار عملیاتی

این کارشناس در ادامه با اشاره به محورهای مهم‌ترین اهداف برای اختلال جدی در فرآیند STS گفت: نخستین و مرتبط‌ترین هدف، ضربه به گره‌های بارگیری و انتقال است؛ یعنی هدف قرار دادن گوی‌های شناور بارگیری تک‌نقطه‌ای (SPM Buoys) در آب‌های ساحلی خلیج‌فارس و هدف قرار دادن کشتی‌های متصل به یکدیگر در حال انتقال نفت در گلوگاه دریایی صحار و فجیره.

ملحانی افزود: در همان منطق، باید شاتل‌تانکرهای موجود در فهرست PGSA (نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس) در هر نقطه از خلیج‌فارس و دریای عمان هدف قرار گیرند؛ فارغ از اینکه در حال حرکت به‌سمت تنگه هستند یا خیر و یا حتی به صورت کاملاًً متوقف در بنادر باشند. همچنین ابرنفتکش‌های تجمیع‌کننده (Floating Storage / Mother Vessels) از اهداف مهم این سناریو هستند.

وی ادامه داد: «زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پشتیبانی نیز باید هدف گرفته شوند؛ از جمله مخازن ذخیره‌سازی و خطوط لوله بارگیری شاتل‌تانکرها در پایانه‌های نفتی، اسکله‌های تعمیر شاتل‌تانکرها، شناورهای پشتیبان STS، یدک‌کش‌های حمل فندر و تجهیزات شناور در لنگرگاه‌ها، انبارهای پشتیبانی ساحلی شرکت‌های سرویس‌دهنده به شاتل‌تانکرها و تأسیسات تأمین سوخت دریایی (Bunkering) خدمات‌دهنده به شاتل‌تانکرها.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: در حوزه مسیرها و کنترل دریایی نیز مین‌ریزی هوشمند در کانال‌های ورودی آب‌های عمیق و بنادر نفتی امارات و عمان و هدف قرار دادن شناورهای پایش و فرماندهی عملیاتی (OSRV) بندرهای متخلف قرار دارد.

ملحانی همچنین گفت: در سطح تحریمی نیز باید فهرست تحریمی PGSA به افراد ستادی و عملیاتی مؤثر در کل فرآیند STS گسترش یابد.

دقیق، سریع و گسترده

بروزرسانی و بازطراحی روش‌های مقابله با فرآیند STS سرنوشت جنگ بین ایران و آمریکا را تعیین خواهد کرد. اگر گله خرگوش‌ها با پذیرش خسارت یک یا دو خرگوش در روز بتوانند از کنار شکارچی بگذرند و صادرات نفت از منطقه ادامه داشته باشد، یا جنگ نظامی بسیار شدیدتر دوباره شروع خواهد شد یا حداقل وضعیت محاصره تا امتیاز دادن ایران ادامه خواهد یافت. ایران در مرحله‌ای قرار گرفته است که ناچار است به لت‌و‌پار کردن دقیق، سریع و گسترده ناوگان قاچاق نفت از تنگه هرمز بپردازد. اهمیت این بحث برای ایران در عدم توازن فشارهاست. اگر تجارت دیگر تولیدکنندگان ادامه یابد، اما صادرات و دسترسی ایران به درآمد نفت محدود بماند، ادامه وضع موجود برای طرف محاصره‌کننده کم‌هزینه‌تر می‌شود. در مقابل، هزینه تأمین کالا، حمل، سرمایه در گردش و وقفه تولید بر اقتصاد ایران باقی می‌ماند و این خونریزی دائمی، اقتصاد کشور را از پا در می‌آورد.

فریب مذاکره

از همین ‌‌رو، نباید ادعاهای ترامپ درباره تعویق حمله تازه یا کاهش قیمت نفت را با پایان فشار اشتباه گرفت. تحلیل اخیر ولی نصر، مشاور سابق دولت آمریکا و اظهارات روبیو، وزیر خارجه آنها درباره گزینه‌های ترامپ برای ادامه محاصره نیز بر همین منطق استوار بود که واشنگتن می‌تواند بدون توافق و بدون آغاز حمله‌ای تازه، فشار اقتصادی را برای گرفتن امتیاز ادامه دهد. به همین دلیل است که مسئولان کشور به‌درستی تأکید کرده‌اند محاصره روی دیگر جنگ است و پاسخ سخت نیاز دارد.

همچنین نباید از این نکته غافل شد که جریان‌ساز شکار، محاصره اقتصادی را ساده‌انگاری می‌کند تا کشور به سمت شکستن محاصره نرود، حال آنکه تجربه دنیا نشان داده آنچه می‌تواند یک کشور را زمین‌گیر کند، محاصره است نه جنگ و اصرار بر مذاکره در شرایط کنونی، فقط کشور را منفعل کرده و برای دشمن زمان می‌خرد.

مذاکره زمانی هزینه محاصره را کاهش می‌دهد که امکان صادرات، وصول درآمد و ورود کالا را عملاً و به‌طور پایدار برقرار کند نه در شرایط کنونی که بعد از بارها تجربه، می‌دانیم تنها یک حربه خطرناک است.