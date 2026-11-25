کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» نوشته ابراهیم صفری، با موضوع ثبت و مستندسازی واقعه لامرد و بررسی ابعاد مختلف این حادثه، از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار نشر شد.

این کتاب در ۱۲ فصل تدوین شده و از موقعیت جغرافیایی لامرد و لحظات وقوع حادثه تا روایت شاهدان عینی، خانواده‌های شهدا و پیامدهای واقعه را بررسی می‌کند.

عملکرد نهادهای امدادی و خدماتی، بازتاب رسانه‌ای حادثه و بررسی‌های حقوقی مرتبط با آن از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این اثر است. نویسنده تلاش کرده با گردآوری روایت‌ها و مستندات، تصویری جامع از این رخداد تاریخی ارائه دهد و ابعاد مختلف آن را برای ثبت در حافظه تاریخی کشور حفظ کند.

کتاب «لامرد ۷۲۰ هزار تنگستن» هم‌اکنون از طریق پایگاه رسمی دفتر نشر معارف و نمایندگی‌های این ناشر در سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.