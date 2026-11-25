کد خبر: ۳۴۲۸۸۱
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
اجرای طرح ملی «میدان کتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه(اخبار ادبی و هنری)
طرح ملی «میدان کتاب» با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی و تسهیل دسترسی مردم به آثار ارزشمند، در میادین و تجمعات شبانه اجرا میشود.
در قالب این طرح، غرفههای عرضه و فروش کتاب در محل تجمعات مردمی برپا خواهد شد تا زمینه معرفی و عرضه آثار منتخب و ارتباط مستقیم فعالان فرهنگی با مخاطبان فراهم شود.
علاقهمندان به کتاب، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی نیز میتوانند با برپایی غرفه در این طرح مشارکت کنند.