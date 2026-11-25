رئیس‌جمهور در حکمی به استناد تبصره ذیل ماده ۱۰ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامعلی حدادعادل را برای مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب

کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب غلامعلی حدادعادل به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور؛ با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور در تحقق اهداف کلان آن فرهنگستان مجدانه کوشا

باشید.