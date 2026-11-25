پیکر غلامرضا نیکخواه، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از مردم و هنرمندان تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

مراسم یادبود این هنرمند فقید روز جمعه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۴۵ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

نیکخواه که در ۷۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت، طی سال‌های فعالیت هنری خود در آثار متعددی در سینما و تلویزیون به ایفای نقش پرداخت و با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های طنز به چهره‌ای مطرح در میان مخاطبان تبدیل شد.