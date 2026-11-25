عکسی از سوگواری خانواده یکی از شهدای میناب بر پیکر فرزند شهیدشان، در فهرست برگزیده‌های سال ۲۰۲۶ مجله تایم قرار گرفت.

عکس حمید وکیلی، از مواجهه خانواده شهید محمدطاها یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با پیکر پاک کودک شهیدشان، در میان ۱۰۰ عکس برتر سال ۲۰۲۶ مجله تایم قرار گرفت. این عکس، لحظه حزن‌انگیز سوگواری خانواده شهید محمدطاها جعفری بر پیکر مطهر او را به تصویر می‌کشد‌.