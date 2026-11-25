مجری و خالق کلاه‌قرمزی و پسرخاله در صفحه خود نوشت: فیلم‌ها و سریال‌ها سرشار از مرگ، کشتن، خیانت، نکبت و بدبختی است.

به گزارش کیهان، ایرج طهماسب، کارگردان، مجری و بازیگر سینما و تلویزیون به محتوای سخیف آثار نمایشی و سریال‌های تولیدشده در سال‌های اخیر انتقاد کرد. طهماسب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «فیلم‌ها و سریال‌ها سرشار از مرگ، کشتن، خیانت، نکبت و بدبختی است. انگار مردم سرگرم قصه‌های شیطان‌اند! رویای بهشت در هیچ اثری پیدا نیست.»

چند سالی است که با به عرصه آمدن پلتفرم‌های نمایشی و ساخت سریال برای نمایش در این پلتفرم‌ها گویی رقابتی میان سازندگان برخی از این آثار نمایشی در قبح‌شکنی، ترویج خشونت و موادمخدر، رفتارهای ناهنجار اجتماعی، تزریق حس نکبت و بدبختی و... شکل گرفته که البته آسیب‌شناسی این موضوع توسط کارشناسان بارها تذکر داده شده است.