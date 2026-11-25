آیین رونمایی از کتاب «بیست میکرون دقت» نوشته میلاد حبیبی، با حضور جمعی از متخصصان فناوری، اساتید دانشگاه و قهرمانان این روایت در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این اثر مستند، ساخت دستگاه پیشرفته شبیه‌ساز جراحی چشم با برند «سیمیدیکس» را به دست چهار جوان ایرانی روایت می‌کند.

میلاد حبیبی، نویسنده اثر، در این مراسم از ۴۰ ساعت مصاحبه تخصصی و دو سال نگارش مستمر برای ثبت دقیق این دستاورد علمی خبر داد و تصریح کرد: «در شرایطی که جریان‌های ناامیدکننده تلاش می‌کنند به نسل جوان القا کنند که توان انجام کارهای بزرگ را نداریم، هدف این کتاب تقویت خودباوری ملی و روایت افتخارات فناورانه پس از دفاع مقدس است.»

در بخش دیگری از این نشست، مرتضی قندهاری و محمدمهدی حیدری، از اعضای تیم سازنده این دستگاه، به تشریح دشواری‌های دستیابی به فناوری لبه دانش و رسیدن به دقت حیاتی ۲۰ میکرون پرداختند. حیدری با اشاره به موفقیت خیره‌کننده این محصول ایرانی در بازارهای بین‌المللی اعلام کرد که تیم ایرانی امسال موفق شده است رقیب قدرتمند آلمانی را در بازار چین به‌طور کامل کنار بزند و تمام سهم فروش این بازار را از آن خود کند.

حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه قم، نیز این دستاورد را نمونه‌ای درخشان از «حمله نامتقارن جوانان ایرانی به مرز دانش» توصیف کرد و خواستار رفع موانع بوروکراتیک و حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان برای الگوسازی این مدل موفق در نظام نوآوری کشور شد.