



وزارت امور خارجه روز چهارشنبه(4 آذرماه) در بیانیه‌ای حملات هوائی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان و تخریب زیرساخت‌های مدنی این کشور را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، با اشاره به همزمانی این حملات با گام‌های این رژیم برای «گرامیداشت استقلال لبنان»، این اقدامات را نقض فاحش منشور سازمان ملل و توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۴ توصیف کرد. در این بیانیه، رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین تهدید برای استقلال، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات لبنان معرفی شده است. وزارت امور خارجه ایران با محکومیت جنایات نسل‌کشی و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه، بر ضرورت واکنش قاطع جامعه جهانی و سازمان ملل تأکید کرد. این بیانیه، آمریکا را بزرگ‌ترین حامی و همدست اسرائیل دانسته و اقدامات بی‌عملی شورای امنیت را مانع از جلوگیری از اشغالگری و تجاوزات این رژیم ارزیابی کرده است. همچنین تصریح شده است که حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی، نه تنها اعتبار این نهاد را زیر سؤال برده، بلکه موجب تشدید قانون‌شکنی و جنایات رژیم صهیونیستی شده است. در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت امور خارجه ایران مداخلات مخرب آمریکا در امور داخلی لبنان را محکوم کرد و هشدار داد که تحرکات واشنگتن برای ایجاد سازوکارهای فاقد اجماع ملی در لبنان، تنها با هدف تأمین حقوق و منافع ملی این کشور نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت، ثبات و انسجام ملی لبنان محسوب می‌شود. در پایان، وزارت امور خارجه ضمن تحلیل از ایستادگی و پایداری ملت شریف لبنان در برابر تجاوزات، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور در مسیر دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی تأکید کرد.