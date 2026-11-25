

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی، دانشمند برجسته فیزیک و استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، روز چهارشنبه چهارم آذرماه در زادگاهش اصفهان تشییع و در تکیه فاضل هندی مجموعه تاریخی تخت فولاد به خاک سپرده شد.

آیین تشییع پیکر این استاد فقید صبح دیروز از مقابل مسجد رکن‌الملک در خیابان فیض اصفهان برگزار شد و پیکر وی پس از بدرقه در این مراسم، برای خاک‌سپاری به آرامستان تاریخی تخت فولاد انتقال یافت و در تکیه فاضل هندی آرام گرفت. مهدی گلشنی از چهره‌های برجسته علمی ایران بود که با فعالیت‌های اثرگذار در حوزه فیزیک نظری، فلسفه علم و مطالعات میان‌رشته‌ای، نقشی ماندگار در گسترش علوم بنیادی و مباحث علمی و فلسفی کشور ایفا کرد. وی اول بهمن‌ماه ۱۳۱۷ در اصفهان متولد شد و پس از تحصیلات دانشگاهی در رشته فیزیک در دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت و دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی دریافت کرد.

گلشنی پس از بازگشت به ایران به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درآمد و در طول فعالیت دانشگاهی خود مسئولیت‌هایی از جمله ریاست دانشکده فیزیک و معاونت آموزشی و دانشجویی این دانشگاه را بر عهده داشت. بنیان‌گذاری گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، مشارکت در توسعه مطالعات فیزیک بنیادی و تلاش برای گسترش گفت‌وگو درباره نسبت علم و دین از جمله اقدامات ماندگار این استاد برجسته در عرصه علمی کشور به شمار می‌رود. وی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داشت. دریافت نشان درجه یک دانش نیز از جمله افتخارات علمی و ملی او بود. زنده‌یاد مهدی گلشنی ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ۸۸ سالگی درگذشت و دیروز در آرامستان تاریخی تخت فولاد در کنار نام‌آوران و بزرگان مدفون در این مجموعه تاریخی به خاک سپرده شد.