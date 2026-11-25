

تلخی مدام جنایت علیه جوان ۲۱ ساله بسیجی در شهرک اکباتان هنوز در فضای رسانه‌ای و اجتماعی ادامه دارد. آرمان علی‌وردی جوان بسیجی شهیدی که ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در جریان اتفاقات و ناآرامی‌های آن شب در شهرک اکباتان به شهادت رسید. آنچه شهادت این جوان را متمایز می‌کرد جنایت عریانی بود که علیه او صورت گرفته بود. تعداد افرادی که به آرمان حمله کردند، آن‌قدر زیاد بود که برای دستگاه قضائی تشخیص آنکه چه کسی ضربه نهائی منتهی به مرگ او را وارد کرده، ساده نبود.

قصه یک جنایت

قاتلان، آرمان را به گمان آنکه یکی از نیرو‌های امنیتی است مورد هجوم قرار دادند، اما روایت‌های عینی نشان می‌دهد که او اساسا لباس خاص یا تجهیزاتی برای مواجهه با ناآرامی‌ها نداشته است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان مورد حمله و هجوم چندین نفر قرار گرفته، اما آنچه منجر به شهادت او شد اصابت جسم به سرش بود. نکته عجیب این اتفاق تلخ این بود که جانیان خود تصاویر ارتکاب جنایت را منتشر کرده‌اند و به روش‌های تروریستی دست به خشونت زدند، او را عریان کردند و روی زمین کشیدند. همین اتفاقات این ماجرا را به یکی از عجیب‌ترین، پیچیده‌ترین و تلخ‌ترین پرونده‌های جنایت در دستگاه قضائی تبدیل کرده است.

آرمان عزیز رهبر شهید انقلاب

سطح این جنایت آنچنان متاثر‌کننده بود که رهبر شهید انقلاب نیز صراحتا در رابطه با آن موضع گرفته و خطاب به مجامع جهانی گفتند: «چرا این کسانی که مدعی حقوق بشرند اینها را محکوم نکردند؟.» و او را طلبه جوانی خطاب کردند که مظلومانه شهید شده است: «آن طلبه جوان - طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز - چه گناهی کرده بود؟ یک طلبه جوان؛ دانشجو بوده، آمده طلبه شده؛ متدین، مؤمن، متعبد، حزب‌اللهی. [اینکه او را]شکنجه کنند، زیر شکنجه او را بکشند، جسدش را بیندازند در خیابان. اینها کار‌های کوچکی است؟ اینها چه کسانی‌اند؟ باید فکر کرد. اینها بچّه‌های ما که نیستند، اینها جوان‌های ما که نیستند؛ این‌ها چه کسانی‌اند؟ از کجا دستور می‌گیرند؟».

ماجرای یک شیطنت رسانه‌ای

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در جریان بررسی قوه قضائیه از این پرونده، علت شهادت، اصابت جسم سخت به سر اعلام شده است. دادگاه انقلاب، اوایل خردادماه متهمان ردیف اول تا چهارم را به جهت «شیوه ارتکاب»، «گستره جنایت»، «اقدامات علیه امنیت ملی» به اتهام افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کرد. با این حال شیطنت‌ها همچنان ادامه دارد، امروز برخی رسانه‌ها مدعی شدند که دو نفر از متهمان این پرونده محکوم به اعدام؛ «نوید نجاران»، «میلاد آرمون»، به بند عمومی برگشته و حکم اعدام لغو شده است. قوه قضائیه، اما اعلام کرد، حکم قطعی متهمان صادر شده و لغو نشده است و نوشت: «اخبار اعلام شده در مورد زمان اجرای حکم غیر دقیق است.» قوه قضائیه در واکنش به ادعای وکیل یکی از متهمین که ادعای لغو حکم اعدام را مطرح کرده بود، نوشت: «برخی فعالین سیاسی و وکلا از موضوع اجرای حکم در جهت بهره‌برداری رسانه‌ای حقوقی استفاده می‌کنند که این مسئله هم تحت رصد و نظارت دستگاه‌های ذی ربط قرار دارد».