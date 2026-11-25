

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (4 آذرماه) در ابتدای جلسه هیئت دولت، با تبریک هفته بسیج به مردم کشورمان، گفت: بسیج دستاورد ارزشمندی است که به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و با تشکیل آن، نیروهای مردمی به‌صورت منسجم، هماهنگ و هم‌افزا به میدان آمدند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) بارها بر نقش اصلی مردم در پیروزی و تداوم انقلاب تأکید کرده بودند و در هر صحنه‌ای که بسیج به میدان آمد، پیروزی ما قطعی بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه رمز موفقیت‌های کشور، نقش‌آفرینی بسیج مردمی بوده است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقش‌آفرینی این شجره طیبه نیازمندیم.

تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت علمی و فناورانه

با روحیه بسیجی

عارف با اشاره به دستاوردهای حضور بسیجیان متخصص در عرصه‌های مختلف کشور، اظهار کرد: تاکنون حضور بسیجیان، به‌ویژه نیروهای متخصص بسیجی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای فراوانی برای کشور به همراه داشته است.

وی بر ضرورت تداوم این مسیر با همان روحیه بسیجی و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: کشور برای پیروزی در برابر دشمن حیله‌گر و مدعی، به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از استقبال و درخواست‌های گسترده در داخل و خارج کشور برای مشارکت در این مراسم خبر داد.

عارف گفت: تقاضاهای زیادی از داخل و خارج کشور برای مشارکت جدی در مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب وجود داشته و اقدامات خودجوشی نیز در این زمینه آغاز شده است.

وی افزود: بنا بر تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستادی برای برگزاری این مراسم تشکیل شده است که نقش هدایتگر و یاری‌رسان به مشارکت‌های مردمی را برعهده ‌دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر مردمی بودن مراسم سالگرد شهادت امام شهید تصریح کرد: قرار است این مراسم به‌صورت مردمی برگزار شود و ستاد بزرگداشت و دستگاه‌های حاکمیتی صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر فعالیت‌های مردمی را ایفا کنند.

عارف اعلام کرد: مراسم سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب تا عید فطر ادامه خواهد داشت و الگوی فعالیت ستاد بزرگداشت نیز بر اساس تجارب حاصل از برگزاری مراسم تشییع و تدفین ایشان خواهد بود.

زمینه مشارکت مردمی

در مراسم سالگرد امام شهید را فراهم کنید

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مهم وزرای دولت در مدیریت کمیته‌های ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، از اعتماد صورت‌گرفته به مجموعه دولت در این زمینه قدردانی کرد.

عارف از وزرای مسئول در کمیته‌های این ستاد خواست اقدامات اجرائی خود را بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آغاز کنند و زمینه لازم برای مشارکت مردم در برگزاری مراسم سالگرد را فراهم سازند.

دیدگاه‌های عمیق و بلندمدت رهبر شهید انقلاب

در حوزه علم و فناوری تبیین شود

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب برای تبیین شخصیت و میراث فکری ایشان، اظهار کرد: این مراسم فرصت مناسبی برای پرداختن به دیدگاه‌ها و منویات رهبر شهید انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حکومت اسلامی، آینده کشور و به‌ویژه علم و فناوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تبیین دیدگاه‌های عمیق و بلندمدت امام شهید در عرصه علم و فناوری تأکید کرد و افزود: در کنار معرفی این دیدگاه‌ها به جامعه، باید برای تحقق رهنمودهای ایشان نیز تلاش کنیم.

عارف همچنین خواستار تهیه تولیدات فرهنگی و هنری و اجرای برنامه‌های باکیفیت و متناسب با اهداف مراسم نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب شد.

نگرانی بابت محاصره دریایی دشمن نداریم

همچنین عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل روند ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور، با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری و تسریع روند ترخیص کالاها، گفت: افزایش تخلیه و ترخیص کالا از مرزهای غیرجنوبی این پیام را دارد که ما نگرانی بابت محاصره دریایی دشمن نداریم. بر اساس گزارش ارائه ‌شده در این جلسه، میزان تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد مشکلات مربوط به تأمین سوخت کامیون‌هایی که برای حمل کالا به بنادر مراجعه می‌کنند، برطرف شود.

وی بر رفع موانع ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات و بنادر کشور نیز تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، اظهار کرد: ذخایر کالاهای اساسی و راهبردی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و کالا به وفور در بازار وجود دارد.

عارف با اشاره به آثار روانی افزایش مستمر قیمت‌ها بر جامعه، گفت: افزایش روزانه یا هفتگی دو تا سه درصدی قیمت‌ها تأثیر روانی منفی بر جامعه می‌گذارد، بنابراین باید راهکاری اندیشیده شود تا حداقل برای سه ماه، قیمت‌ها افزایش نیابد.

وی افزود: این پیشنهاد در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در دست بررسی است تا سازوکاری برای جلوگیری از افزایش روزانه و هفتگی قیمت‌ها تدوین شود.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از روند تغییر میانگین قیمت برخی کالاها از جمله ماکارونی، شیر، پیاز، گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز و لاستیک ارائه شد.