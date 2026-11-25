

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی، در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت و با تأکید بر نقش محوری دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: بسیار خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا در جمع دانشجویان و استادان حضور پیدا کنم؛ چراکه باور دارم بسیاری از مشکلات امروز کشور را دانشگاه‌ها می‌توانند حل کنند، نه ساختارهای اداری.

پزشکیان با تأکید بر اینکه بخش تولید و صنعت باید آخرین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود، افزود: نباید اجازه دهیم مدیریت نادرست مصرف انرژی به تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی منجر شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور در شرایط عادی قرار ندارد، اظهار کرد: دشمن برای ایجاد مشکل در کشور و فراهم کردن زمینه نارضایتی، اعتراض و آشوب برنامه‌ریزی کرده است تا به اهداف خود برسد؛ اما اعتقاد دارم با مدیریت صحیح، همدلی و همکاری می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم. من به تنهایی نه ولی ما یعنی همه کسانی که دل در گرو این آب‌وخاک دارند، می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارها و نشست‌های مستمر خود با دانشگاهیان از ابتدای آغاز به کار دولت، اظهار کرد: امروز زمان تئوری‌پردازی صرف نیست؛ زمان حضور در میدان و اقدام عملی است. بر همین اساس، رویکرد دولت بر تفویض اختیار به افراد توانمند و استفاده از ظرفیت نخبگان استوار است.

پزشکیان افزود: همان‌گونه که به استانداران، با وجود برخی محدودیت‌های حقوقی، اختیارات بیشتری واگذار کرده‌ایم، معتقدیم دانشگاه‌ها نیز باید از ظرفیت و اختیارات لازم برای حل مسائل منطقه‌ای و ملی برخوردار باشند. بنده خود را عقل کل نمی‌دانم که بخواهم دستور بدهم و دیگران صرفاً اجرا کنند. اعتقاد دارم نخبگان، دانشجویان، استادان، تولیدکنندگان و صنعتگران بهتر از هر کسی می‌توانند برای مسائل منطقه خود راهکار ارائه دهند و وظیفه دولت فراهم کردن بستر و واگذاری اختیار به آنان است. رئیس‌جمهور با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت اجرایی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها در گذشته از ظرفیت ساختار هیئت‌امنایی و اختیارات قانونی خود به اندازه کافی استفاده نکردند و در مواردی نیز با تصمیمات داخلی، محدودیت‌هایی برای خود ایجاد کردند. اکنون دولت به دنبال باز کردن این مسیر و افزایش اختیارات دانشگاه‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت نسل سوم و چهارم افزود: دانشگاه باید از محیط صرفاً آموزشی و نظری خارج شود و دانشجو را در متن جامعه و میدان عمل آموزش دهد. ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کشور مشخص است؛ کافی است دانشگاه از حصار تئوری خارج شود و با ورود به عرصه اجرا، این ظرفیت‌ها را فعال کند.

دیگر در کشورمان شاهد مدرسه کلنگی و کانکسی نیستیم

همچنین پزشکیان با حضور در یکی از مدارس دخترانه منطقه توس، به‌منظور شرکت در «طرح ملی چهارشنبه‌های امام‌رضایی»، اظهار کرد: حضور در این منطقه و در جایگاهی که فردوسی بزرگ برای ایرانیان افتخارآفرینی کرده است، بسیار ارزشمند است. استان خراسان رضوی نمادی از دو بال است، یکی اعتقاد و باورهای دینی و دیگری فرهنگ و ایران و ایرانی که مایه افتخار، عزت و سربلندی ما شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار اولویت دولت است تصریح کرد: اکنون در این مدرسه حضور داریم تا تأکید کنیم که دیگر در کشورمان شاهد مدرسه کلنگی و کانکسی نیستیم، بناها ساخته شده‌اند، اما هدف اصلی ما اصلاح و تغییر روش‌های آموزش و تعلیم‌وتربیت است. قولی نمی‌دهم که نتوانم به آن عمل کنم، ولی تا جایی که بتوانیم، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و محرومیت‌زدایی استمرار خواهد داشت.

فرهنگ ایرانی و شاهنامه فردوسی

سرمایه‌ای برای عزت و سربلندی کشور است

علاوه بر این، پزشکیان در نشست با جمعی از ادبا، شعرا و نویسندگان استان، با تأکید بر اینکه آموزه‌های اخلاقی، انسانی و حق‌طلبانه نهفته در آثار فردوسی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب ایران می‌تواند راهنمای جامعه در مسیر وحدت، همدلی و مقابله با ظلم باشد، اظهار کرد: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه و در تمامی مقاطع دشوار، جان خود را برای دفاع از ایران فدا کردند و با پایمردی در برابر فشارها و تهدیدها ایستادند، امروز نیز باید با الهام از مفاهیمی همچون همدلی، وحدت، انسجام، ایمان و حق‌طلبی که در فرهنگ ایرانی و به‌ویژه در شاهنامه فردوسی جایگاه برجسته‌ای دارد، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.

به دنبال سازوکاری برای تحقق تورم صفر

در مناطق محروم هستیم

خبر دیگر اینکه، رئیس‌جمهور در ادامه برنامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن منابع و بودجه کشور در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم، گفت: اولویت تأمین منابع و بودجه باید به سمت بهبود وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم هدایت شود و طرح «تورم صفر» نیز نباید صرفاً محدود به تهران باشد؛ بلکه به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که بر اساس آن بتوان از اقشار ضعیف در مناطق محروم حمایت کرد و زمینه کاهش تورم و رسیدن آن به صفر در این مناطق را فراهم آورد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت در سال جاری، تصریح کرد: امسال با مدیریت بهینه مصرف توانستیم پنج درصد در حوزه انرژی کاهش مصرف داشته باشیم که این میزان کاهش با همکاری و مشارکت عمومی محقق شده است. در ادامه این مسیر، ضرورت دارد صاحبان فرایند و صنعتگران نیز در زمینه مدیریت مصرف و استفاده از ابزارها و تجهیزات صنعتی، الزامات لازم را رعایت کنند تا میزان مصرف انرژی در چارچوب الگوهای استاندارد قرار گیرد.

خراسان رضوی باید به الگویی الهام‌بخش

در منطقه تبدیل شود

پزشکیان در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در مسیر توسعه، استفاده از فناوری‌های نوین، واگذاری اختیار همراه با مسئولیت و پاسخگویی و ترسیم نقشه‌ای روشن برای آینده استان، اظهار داشت: با روش‌های گذشته، فناوری‌های قدیمی و نگاه‌های سنتی نمی‌توان به اهداف بزرگ توسعه‌ای دست یافت و برای ساختن آینده ایران و خراسان رضوی باید متفاوت بیندیشیم، متفاوت ببینیم و متفاوت عمل کنیم.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: اگر بتوانیم اختیار لازم را به مدیران و مسئولان محلی واگذار کنیم و در کنار آن نقشه‌ای روشن از آینده داشته باشیم، می‌توانیم به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کنیم. هدف باید این باشد که خراسان رضوی و مشهد به الگویی الهام‌بخش در منطقه تبدیل شوند.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت زیرساخت‌های نوین و الهام‌بخش بیان کرد: کسی که می‌خواهد الهام‌بخش باشد، نمی‌تواند جاده‌ای بسازد که متعلق به صد سال قبل است یا راه‌آهنی ایجاد کند که با نیازها و فناوری‌های امروز فاصله دارد. اگر قرار است در منطقه الهام‌بخش باشیم، باید زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریت ما نیز متناسب با آینده و در سطح بهترین نمونه‌های دنیا باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان مناطق باید خود را «رئیس‌جمهور منطقه خود» بدانند، گفت: این نگاه که تصور کنیم در یک مجموعه، من از دیگران بهترم، نقطه آغاز سقوط است. ما زمانی می‌توانیم کشور را بسازیم که بپذیریم ظرفیت ساختن ایران در همه نقاط کشور وجود دارد و این «ما»ها در سراسر ایران حضور دارند، نه فقط در

تهران.

افتتاح و بهره‌برداری پنج پروژه زیربنایی و اقتصادی

در خراسان رضوی

در همین راستا، چند طرح خدماتی، گردشگری و تولیدی هم‌زمان با دومین روز از سفر رئیس‌جمهور به استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایرنا، سه کلان‌پروژه حوزه زیربنایی استان خراسان رضوی شامل «تبدیل شبکه‌های فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار»، «هوشمندسازی سمت مصرف» و «بهینه‌سازی و ارتقای فناوری چراغ‌های روشنایی معابر سطح استان» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دستور رئیس‌جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

همچنین در حوزه اقتصادی، «هتل پنج‌ستاره ضیافت الرضا (ع)» با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلار و «فاز ۸ تولید UFC (فرم اوره) - چسب مشهد» با سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دستور رئیس‌جمهور افتتاح و بهره‌برداری شد.