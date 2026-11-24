هر موشک بالستیک به یک لانچر نیاز دارد که معمولاً پس از هر شلیک باید دوباره بارگذاری شود. توانایی پرتاب ۲موشک پشت سرهم از یک لانچر، ظرفیت آتش را دو برابر می‌کند و حجم آتش نیروها را به‌شدت افزایش می‌دهد.

روز شنبه ۳۰ آبان ماه، سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از یک شهر موشکی این نیرو بازدید به‌عمل آوردند. در این شهر موشکی طبق معمول حجم زیادی از موشک‌های بالستیک که عمدتاً مجهز به سرهای جنگی جدا‌شونده بودند رؤیت

شدند.اما نکته جدید و قابل توجه در این بازدید، رؤیت شدن یک لانچر جدید دو‌تایی برای موشک‌های بالستیک سوخت مایع سری رضوان بود و ایضاً این مسئله که شاهد توسعه یک سر‌جنگی جدید برای سری موشک‌های رضوان نیز بودیم.

چرا پرتابگر دو موشکی؟

در یک نبرد موشکی و برای استفاده از هر موشک، کاربر نیازمند یک پرتابگر یا لانچر است. در موشک‌های بالستیک معمولاً هر پرتابگر برای یک موشک استفاده می‌شود و بعد از هر پرتاب موشک جدیدی باید روی آن

سوار شود. توسعه توانایی حمل و پرتاب ۲ موشک از روی یک لانچر به‌صورت پشت سر هم یعنی تعداد موشک‌های قابل پرتاب در لحظه به اندازه هر لانچر با آن توانایی

۲ برابر خواهد شد. زمانی که این مسئله به تولید انبوه برسد حجم آتش نیروی پرتاب‌کننده به شکل بسیار گسترده‌ای افزایش پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم یک نکته از مهم‌ترین نکات یا اصطلاحاً درس آموخته‌های دو جنگ اخیر را برای نیروی هوافضای سپاه اعلام بکنیم قطعاً مسئله شلیک هر چه بیشتر در کمترین زمان ممکن اگر نگوییم مهم‌ترین ولی قطعاً یکی از مهم‌ترین موارد بوده است.

این اولین لانچر دو تایی ایران نیست

قبل از پرداختن به لانچر جدید موشکی سپاه باید به این مسئله مهم اشاره کنیم که بحث لانچرهای موشکی حامل دو موشک در کشور ما مسئله جدیدی نیست و پیش از این برای نمونه در خانواده موشک‌هایی مثل سری ذوالفقار و خیبرشکن که موشک‌های تاکتیکی سوخت جامد ساخت ایران از زیر‌مجموعه‌های موشک فاتح ۱۱۰ این بحث به انجام رسیده و حتی در جریان جنگ رمضان شاهد استفاده عملیاتی از لانچرهای دوتایی برای این موشک‌ها بودیم.پس سؤالی که شاید در این‌جا برای مخاطبان پیش بیاید این است که لانچر جدید چه نکته یا دستاورد خاصی دارد؟ این مسئله در ادامه تشریح خواهد شد.

اولین پرتابگر دو تایی برای سوخت مایع‌های ایرانی

دستاورد جدید نیروی هوافضای سپاه در بحث لانچر دو‌تایی مربوط به موشک‌های بالستیک سوخت مایع است‌، در حالی که پیش از این بحث لانچرهای دو‌تایی مربوط به موشک‌های سوخت جامد بود. در موشک‌های سوخت مایع‌، پیشران با قدرت بیشتر در اختیار شماست که می‌تواند در اصل توان بیشتری در اختیار قرار دهد ولی نکته چالش‌برانگیز آن بحث سوخت زنی و آماده کردن آن است. موشک‌های سوخت جامد را می‌توان سال‌ها در یک انبار داشت و آماده‌سازی آنها برای شلیک نیز به‌سرعت انجام می‌شود و در‌صورت متوقف شدن عملیات قبل از شلیک به هر دلیلی به راحتی عملیات متوقف و موشک‌ها به وضعیت قبلی باز می‌گردند.

اما زمانی که موشک‌های سوخت مایع در میدان باشند و عملیات سوخت‌زنی که پروسه‌ای خطرناک با‌توجه به ماهیت سمی و خورنده این سوخت‌ها دارد انجام می‌شود باید شلیک انجام شود.

پس نکته اول این که حالا پروسه سوخت‌زنی بر روی یک لانچر برای دو موشک سوخت مایع انجام می‌شود. در عین حال قدرت تحمل و توان تاب‌آوری لانچر و موشک دوم دربرابر شلیک و حرارت خروجی پیشران موشک اول است که نشان از توسعه توانایی‌ها در بخش مواد پیشرفته در حوزه ساخت بدنه‌های موشکی

دارد. در لانچرهای دو‌ایی سری ذوالفقار یا خیبرشکن پرتاب به‌صورت زاویه‌دار بوده و دو موشک نیز از هم دیگر فاصله دارند در حالی که در لانچر جدید دو موشک عمود پرتاب بوده و نسبت به یکدیگر فاصله بسیار کمتری دارند. مسئله دیگر افزایش ظرفیت حمل لانچرها از نظر وزن کلی است.

موشک‌های مورد استفاده در این سری یعنی خانواده «‌رضوان» به‌وضوح از موشک‌هایی مثل سری خیبرشکن یا ذوالفقار بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند.

اما موشک جدیدی که قابلیت پرتاب دو‌تایی از یک پرتابگر را پیدا کرده یک طرح ساده نیست و خصوصاً با توسعه سرجنگی جدید برای آن حامل یک خبر بد برای سیستم‌های پدافندی دشمنان در منطقه است. در ادامه به سری رضوان و سرجنگی جدیدش خواهیم پرداخت.

رضوان؛ از ‌هایپرسونیک‌های سپاه با سرجنگی جدید

موشک بالستیک سوخت مایع رضوان تقریباً یکی از جدیدترین محصولات هوافضای سپاه در این حوزه به حساب آمده و برای اولین‌بار در جریان رژه نیروهای مسلح در شهریور سال ۱۴۰۱ هجری شمسی به‌ نمایش

درآمد.

این موشک از یک پیشران سوخت مایع تک مرحله‌ای و سرجنگی جدا‌شونده بهره برده و برد آن در حدود ۱۴۰۰ کیلومتر بوده و سر‌جنگی آن در زمان ورود به جو زمین دارای سرعتی در حدود ۸ ماخ است که آن را در کلاس پرتابه‌های ‌هایپرسونیک قرار

می‌دهد.برد ۱۴۰۰ کیلومتر به این معنا است که با شلیک از تقریباً مرکز ایران هم سرزمین‌های اشغالی در برد این موشک قرار دارند.اما نکته مهم و جدید درخصوص این موشک بحث وجود سر‌جنگی بر روی این موشک است که در این مراسم اخیر دیده شده است.

بر‌خلاف طراحی مخروط نوک تیز و کشیده در سر‌جنگی اولیه موشک رضوان که بنا به اعلام مسئولین از نوع شدید‌الانفجار است در طراحی جدید شاهد افزایش قطر و طراحی اصطلاحاً پَخ و کشیده و باز شده در بخش سر‌جنگی

هستیم.در حال حاضر به‌صورت رسمی نوع این سرجنگی جدید اعلام نشده ولی این نوع طراحی آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای حمل حجم قابل توجهی از انواع ریز‌مهمات بدل می‌کند.

مسئله‌ای که در جنگ رمضان بدل به یک مشکل لاینحل چه برای پدافند آمریکا و چه رژیم صهیونیستی شده بود.انواع و اقسام ریز‌مهمات از گونه‌های چند ده تا چند صد کیلویی بر فراز یک هدف آزاد شده و در این مرحله دیگر اصولاً راهی برای دفاع باقی نمی‌ماند. این سر‌جنگی و این نوع مهمات گزینه‌هایی ایده‌آل برای هدف قرار دادن پایگاه‌های هوایی‌، محل‌های استقرار نیروها و تجهیزات نظامی و در‌صورت بروز هر‌گونه خطا از دشمن در بحث جنگ زیرساخت برای هدف قرار دادن تأسیسات مثل انواع پالایشگاه‌ها به‌حساب می‌آید.

به‌گزارش مشرق، در ‌نهایت باید گفت دو خبر بد برای دشمنان ایران منتشر شد‌، یکی افزایش توان پرتاب لانچرهای سوخت مایع ایران و دیگری افزایش تعداد موشک‌های مجهز به سرهای جنگی مجهز به ریز‌مهمات که هر‌کدام چالشی جدی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.