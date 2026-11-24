از وقتی خبر را شنیدم دل توی دلم نیست. تسبیح تربت توی دستم است. دانه‌هایش را بی‌هدف رد می‌کنم. نمی‌دانم از کدام ذکر شروع کنم. مادرم توی هال نشسته و بلندبلند فکر می‌کند. بی‌هوا بدون اینکه من یا پدرم را خطاب قرار دهد می‌گوید «نفت‌کش‌ها بالاخره حرکت کردند باید برایشان وَجَعَلْنا بخوانم.» انگار ور مادرانه قلبش بیدار شده و دارد با خودش حرف می‌زند. یاد خرمشهر می‌افتم. یاد عملیات بیت‌المقدس. من آن روزها نبودم اما عاشق نوای آزادسازی خرمشهرم. یاد گردان تخریبِ جنگ هشت‌ساله پشت‌بندش خاطرم را پر می‌کند. من آن‌ها را ندیدم اما وصفشان را شنیدم. همان‌هایی که با سرهای بالا و لبخند پهنشان به مصاف مین‌هایی می‌رفتند که شوخی سرشان نمی‌شد.

با خودم فکر می‌کنم اگر یکی از اعضای خانواده‌ام در این ناوها بودند این‌قدر آرام بودم؟ که مردد بمانم بین وَجَعَلْنا خواندن و فوت کردن سمتشان برای اینکه که دشمن آن‌ها را نبیند یا سیل صلوات راه بیندازم که بی‌خطر از محاصره رد شوند؟

حافظه تاریخی‌ام پر از موارد مشابه شده. از مردانگی حضرت عباس گرفته تا جنگ اشکانی‌ها با روم. گویی این خاک و مردم و تاریخش همه برای خودشان شاهنامه و یل و پهلوانی هستند. عادت دارند به خواباندن مچ تمام کسانی که به مرزهایشان چشم بد داشتند و دارند. عادتی از ازل که، امپراتوری ایرانی بوده‌ایم؛ تا الان که جمهوری اسلامی هستیم و به قول حاج قاسم «جمهوری اسلامی ایران حرم است» مقدس است.

به ما توی قصه‌های شبانه بچگی هزاران بار گفته‌اند ریختن خونمان به بهای یک ارزش مثل وطن تنها چیزی است که باید مرگ را در چشممان کوچک کند.

نوشته بود چند تنی از دریادلان قبل از حرکت، توی خانه‌هایشان، قبل از، از زیر قرآن رد شدن، غسل شهادت کرده‌اند. دلم فکر خانواده‌هایشان است همسرانشان فرزندانشان و احتمالاً دخترهایشان. چشمم به صفحه گوشی است. نمی‌دانم چقدر از سی ساعت و گذر از محاصره باقی مانده. حس عجیبی دارم. توی روزهایی زندگی می‌کنم که تاریخ بغل گوشم در حال رقم خوردن است. این شیرماهی‌های نفتی که به سمت دشمن غریده‌اند دو بال دارند. یکیش شهادت است و یکیش رشادت. چندین ساعت بعد مردان پارسی شیعه خانه امیرالمؤمنین یا از محاصره رد می‌شوند و پوزه شغال به خاک می‌افتد یا کربلا تکرار می‌شود و به قول آوینیِ شهید، دوباره رازی در عالم به بهای خون فاش می‌شود. دشمن در دوراهی سختی قرار دارد که از پس هر انتخابی که کند؛ دست خدا بالای همه دست‌ها می‌ماند. و چه کسی گفته کربلا افسانه است؟

قلبم عین تیک‌وتاک مضطرب ساعت به سینه می‌کوبد. سینمایی‌ترین سکانس تاریخ در شرف وقوع است. خودم را جایشان می‌گذارم. یادم می‌آید وقتی پدرم برای اربعین راهی کربلا شد خودم بدرقه‌اش کردم. کاسه آب و برگ نارنج را ریختم پشت سرش. در آغوش کشیدمش. ماشینش که از پیچ کوچه رد شد. دویدم ته اتاقم. چراغ را خاموش کردم و زدم زیر گریه. صدای اذان مغرب بلند شده بود. اتاقم تاریک‌تر از همیشه بود و خانه سوت‌وکورتر. خزیدم زیر پتو. داشتم ریزریز گریه می‌کردم که گوشی‌ام زنگ خورد. نتوانستم به دوستم که پشت خط منتظر صدای من بود سلام درست‌وحسابی بدهم. دوباره بغضم ترکید. گفت چه شده؟ گفتم بابایم را می‌خواهم و او خندید. بابایم رفته بود پیش امن‌ترین آدم جهان ولی من می‌ترسیدم از دستش بدهم.

حالا اما برای کشتی‌های توی دریا آیه «وَجَعَلْنا» می‌خوانم و یقین دارم قطرات آب مثل شن‌های طبس کارشان را خوب بلدند. نشستم به تماشای تاریخ و این زیست سخت در این برهه را بیشتر از جان دوست دارم. خب واضح است اگرچه غرق زخمیم. اما ما از ریشه عادت نداریم که روزها را بی‌حماسه سر کنیم.