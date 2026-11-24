اولین باری که فهمیدم جانم برایش می‌رود هنوز خیلی کوچک‌تر از آن بودم که هر را از بر تشخیص بدهم. دوربین که آمد روی صورتشان مهرشان افتاد به دلم. اولین دیدارمان مجازی بود. من توی مهمانی خانه دایی بودم او توی بیمارستان. از قاب تلویزیون دیدمش. خبرنگار گفت عملش موفقیت‌آمیز بوده. زدم زیر گریه. انگار که توی شلوغی پدر و مادرم را گم کرده باشم. دایی‌ام آمد بغلم کرد و گفت «مریم دایی چته؟ چی شده؟ سارا اذیتت کرده؟» دخترش را می‌گفت که همبازی‌ام بود. من به هق‌هق افتاده بودم. فقط سر تکان دادم به بالا که یعنی نه. لیوان آب را از مادرم گرفتم. مادرم خودش جواب دایی را داد و دیدم که دایی شانه بالا انداخت و گفت «عجب. چی بگم. حالا که خدا رو شکر سلامتن.» اما من بند دلم از دیدنشان روی تخت توی آن لباس سفید پاره شده بود. از همان روز با خودم عهد داشتم هر طور شده بتوانم از نزدیک ببینمشان. مرید شده بودم و او مراد بود. از حرف زدنم با پدر و مادر گرفته تا بهانه دانشگاه رفتنم. همه چیز به او ختم می‌شد. همه پازل را چیده بودم. مانده بود قطعه آخر. دیدار. نمی‌دانم سال چندم کارشناسی بودم. رفتم پیش دبیر فعالین دانشجویی و گفتم «چطوری می‌تونم برم دیدار؟» چند سال گذشت تا توانستم جواب سؤالم را بگیرم. دیگر داشتم روزهای آخر دانشجویی را می‌گذراندم. باید هر طور شده بود توی سال آخر انجامش می‌دادم. خوشحال بودم. هول و ولا داشتم. برنامه می‌ریختم. بدو بدو می‌کردم. بدون اینکه احساس خستگی کنم. اما خبر نداشتم از تقدیر. از اینکه تاریخ و اتفاق‌های مهمش روز دهم تکرار می‌شود. روز دهم اسفند. چه سری در این روز نهفته؟ چه سری است که فرقی نمی‌کند محرم‌الحرام قمری باشد یا اسفند شمسی. چه بخواهیم چه نخواهیم ریشه در عاشورا دارد. آن روز یک روز قبل از تکمیل قطعه آخر پازل رؤیایم بود. پازلی که حالا می‌دانم دیگر هیچ وقت کامل نمی‌شود مگر به قیامت.

مرد دارد وسط سن رجز می‌خواند. توی میدان اصلی شهر جمع شده‌ایم. همان هماهنگی‌ها و بدو بدوها را انجام داده‌ام. دلم برای گوشی‌ام می‌سوزد. نزدیک دویست بار تا این لحظه که من به اینجا برسم زنگ خورده. از این زاویه پرچم جلوی سن را نمی‌بینم.

نوای حیدر حیدرِ مرد عمامه‌به‌سر بلند و کوبنده به آسمان می‌رود. پرچم‌ها هماهنگ با ریتم شعار توی آسمان موج برمی‌دارند. روی قرمزها نوشته یا لثارات الحسین و مشکی‌ها مزین است به یا امیرالمؤمنین. سه رنگ پرچم ایران هم عکس ایشان را دارد و زیرش نوشته شهید. زخم دلم هنوز تازه است. اشک می‌دود توی حلقه چشم‌هایم. نفس عمیق می‌کشم. نمی‌دانم از خراب شدن رویایم ناراحتم یا از اسم شهید زیر اسمشان. من زیر سن جلوی پله‌ها بین شلوغی منتظرم که مرد عمامه‌به‌سر مشت‌هایش را پایین بیاورد و صدایم بزند. صدایم بزند و من با سیاهی چادرم و پرچم گره‌شده به مچ دستم رجز را ادامه بدهم. کم‌هیاهوتر از او. به شیوه خودم. دل توی دلم نیست. مثل آن روز که هزار بار نوار پهن قرمز زیر تلویزیون را خواندم. خواندم و هر هزار بارش دعا کردم کاش خواب بودم. کاش دروغ بود و کاش آن صبح شنبه بیدار نشده بودم.

ساعت نه بود که زنگ گوشی هشیارم کرد. مستقیم رفتم سراغ ساکی که از شب قبل بسته بودم. گذاشته بودم دم ورودی اتاق. نمی‌خواستم یک لحظه هم معطل کنم. شوق داشتم. شوق رسیدن. حال رسیدن به محبوب. باورم نمی‌شد. من. همان دخترکی که پای عکس بیمارستان آن سید اولاد پیغمبر کرور کرور اشک ریخته قرار است یازده اسفند برود و صاحب آن قاب را از نزدیک ببیند. توی ساک وسایلم متن سخنرانی را گذاشته بودم. نمی‌دانستم می‌توانم هیجانم را از دیدنشان کنترل کنم و طبق عادت صدایم نلرزد؟ درگیر همین افکار بودم و خبر نداشتم چند دقیقه بعد وقتی گوشی را باز می‌کنم تمام شوقم دود می‌شود و پیش چشمم به هوا می‌رود. توی اولین کانال تلگرامی که باز کردم نوشته بود که اسرائیل به آنجا حمله کرده. سراغ گروه خصوصی رفتم. توی هیچ‌کدام از پیام‌های گروه خصوصی خبری از دلگرمی دادن و تکذیبیه حمله نبود. فقط یک پیام از طرف دبیر روی صفحه نشست و من در موقعیت انکار از دست دادنشان در جواب گفتم «خیره. ان‌شاءالله که این‌طوری گمان می‌کنیم نباشه» توی سرم به پناهگاه امید داشتم. ولوله افتاد به جانم. تمام روز من و خواهر و مادرم پای تلویزیون نشسته بودیم و تعداد شهدای میناب که هر لحظه بیشتر می‌شد را می‌شمردیم. هیچ‌کداممان غیبت حضرتشان را به روی هم نمی‌آوردیم. از هم فراری بودیم. مبادا یکی‌مان ته دل آن یکی را خالی کند. توی نگاه همه‌مان یک نکند آقا توی بیت بوده جا کرده بود؟ تا شب توی این خبر و آن خبر و گروه خصوصی دیدار در گردش بودم. خبری نبود. صدای شادی کردن مردم که آمد قلبم چینیِ شکسته شد. ترسیدم. قرآن باز کردم. خدا گفته بود غم‌ مخورم که «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ» او را به من برمی‌گرداند. آن روز معنی آیه را نفهمیدم.

بعد برای قلب خودم و سلامت آقا یاسین خواندم. گریه کردم. برای او و دلی که شوقش کور شده بود. سر سجاده خوابم برد. با نوای سحر که آلارم گوشی بود چشم باز کردم. برنامه سحر در حال پخش بود. مستقیم رفتم سراغ گوشی. اولین کانال تلگرامی جان را از تنم برد. ناخودآگاه گوشی را پرت کردم روی زمین. به خودم گفتم دیوانه شده‌اند این‌ها. نفسم رفت. قفسه سینه‌ام جایی و توانی برای بازدم نداشت. انگار پاییز بی‌هوا برگ همه درخت‌ها را تکانده بود و آسمان وسط تابستان یخ زده بود. چرا مادرم داشت جیغ می‌زد؟ پیام را دوباره خواندم ساده‌گیر آورده‌اند ملت را. قرار نبود کسی که می‌خواهد برود او باشد. پس خون در رگ‌های ما برای چه هنوز گرم و در گردش است؟ دویدم توی هال. نجم‌الدین شریعتی چرا مشکی تن کرده؟ مادرم دیوانه شده. یک بند به صورت می‌کوبد. حتی چشم حاج‌آقای توی برنامه قرمز است. نوار پهن قرمز زیر تلویزیون آخرین چیزی بود که دیدم. «آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای به شهادت رسید.» قفسه سینه‌ام از هوا خالی شد. چشم‌هایم روی هم افتاد. و دیگر چیزی نفهمیدم حالا ولی زانوهایم زیر سن جان دارند.

قرار بود دهم اسفند روی همان زیلوهای آبی‌ای که دیگر وجود ندارند بیانیه بخوانم. خیلی تمرین کرده بودم که چطور تقاضای انگشتر یا چفیه کنم. حالا دارم برای بار هزارم متن بیانیه دیگری را مرور می‌کنم. حاج آقا بالاخره اسمم را می‌خواند. نباید تپق بزنم. نباید گریه کنم. باید دست‌هایم را راحت مشت کنم و رو به آسمان بگیرم. خدا زنده است. خامنه‌ای زنده است و دست‌های ما برای بیعت سید جوانمان بلند. بسم‌الله القاصم الجبارین بیعت‌نامه را از سر خشمی فریاد می‌کشم که از صبح ده اسفند توی گلویم است و خیال ندارد تا قیام قیامت آب شود. من هنوز شوق دیدار دارم. پازل نیمه‌تمام دارم. آن هم با کسی که دلم برای غایب از نظر بودنشان شور می‌زند. امید دارم. آخر آدمِ بی‌امید آدم نیست. خاک لم‌یزرع است. خدا خلف وعده نکرد. او را در قامت سید جوانی به ما برگردانده و ما هنوز در امتداد روز دهم ایستاده‌ایم.

«بر اساس روایتی واقعی از دختری که رؤیای دیدن آقای شهید را زندگی نکرد»

«زینب زارعی»