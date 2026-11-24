از نام مکان‌های کشتار که بر تخته‌سنگ‌های بازالتی نقش بسته‌اند تا تصاویر ترکیبی از فرودگاه‌هایی که با بولدوزر ویران شده‌اند؛ هنرمندان سراسر منطقه شام، به تاریخ تلخ و آسیب‌زای خود می‌پردازند.

در سال ۲۰۰۶، سیمون فتّال نام مکان‌هایی را که از سال ۱۹۴۸ تاکنون با کشتارهای خونین در منطقه شام پیوند خورده‌اند، بر تخته‌سنگ‌های بازالتی نقاشی کرد؛ دیر یاسین، جنین، قانا و صبرا. در میان این نام‌ها که همگی با خط عربی نوشته شده‌اند، بیتی از شعر ایتل عدنان نیز به چشم می‌خورد: «در سرزمین‌های خشک ما، باران برای همیشه از گلوله ساخته شده است.»

اثر فتّال که جنایت‌ها و فجایع را بر بستری ثبت می‌کند که زمانی به شکل گدازه از دل زمین فوران کرده و سپس به سنگ تبدیل شده است، مقدمه نمایشگاهی است که آن نیز ثبت تاریخ را با خشم، گاه فروزان و گاه فروخورده، درهم می‌آمیزد.

آخرین مورد از کشتارهای نام‌برده‌شده، یعنی کشتار صبرا و شتیلا، در سال ۱۹۸۲ و هم‌زمان با اشغال بیروت به دست نیروهای اسرائیلی، به دست شبه‌نظامیان فالانژ مسیحی لبنان رقم خورد. این واقعه همچنین الهام‌بخش شعر «در ستایش سایه بلند» اثر محمود درویش شد؛ شعری که عنوان نمایشگاه از یکی از سطرهای آن گرفته شده است. درویش که آن زمان در بیروت در تبعید به سر می‌برد، در این شعر به دریا به‌مثابه نمادی از آوارگی و حافظه فلسطینیان پرداخت و مردمی را که در سراسر شرق مدیترانه پراکنده شده بودند، به یکدیگر و به سرزمین مادری‌شان پیوند داد. آثار خشمگین، اندوه‌بار و سرسختانه این هنرمندان که بیشترشان فلسطینی هستند، تاریخ ملیِ آکنده از رنج را با فرهنگ جهان‌وطن منطقه شام و جهانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، درهم می‌تنند.

یکی از درس‌های آثار این هنرمندان آن است که زندگی در تبعید، به معنای انتظار کشیدن است. در کنار یادمان فتّال که بر کف سالن قرار دارد، چمدانی دیده می‌شود که حازم حرب در سال ۲۰۰۶ هنگام خروج از غزه با خود برده است. بالای آن نیز دو تصویر ترکیبی قاب‌شده قرار گرفته که به فرودگاه بین‌المللی غزه اشاره دارند؛ فرودگاهی که چهار سال پیش از آن، ارتش اسرائیل با بولدوزر ویرانش کرده بود. این هنرمند چه زمانی، و اساساً آیا هرگز، خواهد توانست به خانه‌اش بازگردد؟ و چه کسی درباره این بازگشت تصمیم خواهد گرفت؟ احساس ناتوانی و اضطراب ناشی از چنین وضعیتی را می‌توان در چهره افرادی دید که رولا حلوانی از آن‌ها در ایست‌های بازرسی فلسطین عکاسی کرده است.

طارق الغُصَین هرگز پا به سرزمین خود نگذاشت. او که در کویت و از پدر و مادری فلسطینی متولد شده بود، هویت چندپاره خود را در مجموعه‌ای تأمل‌برانگیز از عکس‌ها بررسی کرد؛ آثاری که در این نمایشگاه بر جعبه‌های نوری درخشان به نمایش درآمده‌اند. هویت فردی در این خودنگاره‌ها از ترکیب ناآرام‌کننده نمادها - به‌ویژه چفیه سیاه‌وسفیدی که صورت هنرمند را پوشانده است - با مکان‌هایی چون باند فرودگاه، میدان تیراندازی و کشتارگاه شکل می‌گیرد. تصویری از این هنرمند که در سال ۲۰۲۲ درگذشت و همچون سرگردان نقاشی معروف کاسپار داوید فریدریش به دریا چشم دوخته است، بیش از آنکه شکوه و عظمت چشم‌انداز سرزمین مادری را به ذهن متبادر کند، خشم و اعتراض نسبت به جدایی او از سرزمینش را برمی‌انگیزد.

کسانی که نمی‌توانند سرزمین مادری خود را ببینند، ناچارند آن را در خیال بازآفرینی کنند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از داستان‌گویان، تبعیدی هستند. بسمه الشریف نیز که مانند برخی دیگر از هنرمندان فلسطینی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در خانواده‌ای مهاجر متولد شده، ابتدا قصد داشت یک «داستان عاشقانه» متعارف را در منطقه شام روایت کند. اما درگیر شبکه‌ای از ملی‌گرایی و هویت شد که ناگزیر بر زندگی شخصیت‌های داستانش سایه می‌انداخت. در نتیجه، اثر داستانی پیچیده او، از طریق ویدئو، عکس و طراحی‌های گیاه‌شناختی از گونه‌های گیاهی «بومی» و «مهاجم»، به گواهی بر ناممکن بودن جداسازی داستان زندگی افراد از شرایط اجتماعی و سیاسی‌ای تبدیل شد که آن را شکل می‌دهند. این واقعیت در چنین بستر تاریخی ملتهبی بیش از هر زمان دیگری آشکار است.

اینکه فلسطین «سرزمین شیر و عسل» است، صرفاً یک کلیشه نیست؛ بلکه دیگر حتی حقیقت هم ندارد. این موضوع را می‌توان در عنوان کنایه‌آمیز یکی از آثار چیدمان نمایشگاه نیز دید؛ اثری که با چمن مصنوعی و گلدان‌های گیاه تزیین شده است. دست‌کم در روایت خلیل رباح، دیگر خبری از آن سرزمین سرسبز نیست. نقاشی‌های طعنه‌آمیز او از تابلوهای راهنمای جاده‌ای که در چشم‌اندازهای خشک و بی‌آب، مسیر پهنه‌های آبی را نشان می‌دهند، یادآور این واقعیت‌اند که تخریب محیط زیست طبیعی، دست‌کم از دوران رومیان، یکی از راهبردهای اشغالگری بوده است. تاسیتوس، مورخ رومی، در عبارتی مشهور این رویکرد را چنین توصیف کرده بود: «ویرانه می‌سازند و نامش را صلح می‌گذارند.» تصاویر باران، خشکسالی، آب و دریا که در سراسر این نمایشگاه تکرار می‌شوند و در نمایشگاه مجاور، با آثار نقاشی گروه هنری غزه‌ای «اِلتقاء» نیز حضور دارند، صرفاً استعاره‌هایی شاعرانه نیستند.

آثار عبدالحی زراره به پیوند دادن روایت فلسطین با مبارزات ضد‌امپریالیستی، از شیلی دوران پینوشه تا آفریقای جنوبیِ دوران آپارتاید، کمک می‌کنند. یکی از برجسته‌ترین آثار او در بستر این موزه که پیش‌تر بیمارستان نظامی بوده، نقاشی‌ای است که به اعتصاب‌کنندگان غذای زندان ماز در سال ۱۹۸۱ اختصاص دارد؛ زندانیانی که در جریان این اعتصاب جان باختند. این اثر بر پیوند میان جمهوری‌خواهی ایرلندی و استقلال فلسطین تأکید می‌کند؛ پیوندی که تا امروز پابرجا مانده و زمینه‌ساز برگزاری چنین نمایشگاهی در یک نهاد فرهنگی با بودجه عمومی شده است. نمایشگاه در موزه هنر مدرن ایرلند، دوبلین، تا ۴ ژوئیه ۲۰۲۷ برپاست.

موزه هنر مدرن ایرلند (IMMA)، دوبلین

منبع: The Guardian