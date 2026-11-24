پارچه گاز، زنگار، خاکستر و دوده شاید موادی نباشند که انتظار داشته باشیم در مرکز یک نمایشگاه هنری قرار بگیرند؛ اما عزیز عاطف، هنرمند و خوشنویس فلسطینی، از همین عناصر برای روایت اندوه، آوارگی، خاطره و تلاش برای بقا استفاده کرده است. او در نمایشگاه انفرادی تازه‌اش با عنوان «فرسودگی» در گالری زاویه رام‌الله، پارچه گاز را به ماده اصلی آثار و چیدمان‌های خود تبدیل کرده تا فشار جسمی و روانی زندگی فلسطینیان را به تصویر بکشد.

این نمایشگاه که از ۱۷ اکتبر آغاز شده است. عاطف در آثارش از رنگ‌های سیاه، خاکستری، بنفش و طیف‌های دیگری استفاده کرده که از زنگار، خاکستر و دوده به دست آمده‌اند؛ با این حال، هیچ اثری از رنگ قرمز، نماد خون، در این مجموعه دیده نمی‌شود. آثار او روایت‌هایی از غزه، کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ را در بر می‌گیرند و به مرگ، مرزها، انتظار و محدودیت‌های زندگی می‌پردازند.

ایده این مجموعه به سه سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی در غزه آغاز شد و عاطف در واکنش به احساسات و افکارش درباره شهدا و ویرانی‌های این منطقه، به تجربه‌های تازه‌ای در هنر روی آورد. او در کارگاه خود، استفاده از پارچه گاز را روی بومی کوچک آزمود و آن را به شکل اناری از روستای صفوریه درآورد. تجربه‌ای کوچک که به‌تدریج به نمایشگاهی گسترده تبدیل شد.

هنر به‌مثابه شهادت دادن

یکی از آثار این نمایشگاه «دوستت دارم، دوستت ندارم» نام دارد. این اثر، مراسم تشییع و بدرقه شهدای فلسطینی را به تصویر می‌کشد. تابوتی سفید در مرکز صحنه قرار گرفته و گل‌هایی که روی بوم‌های باز پراکنده‌اند، به‌تدریج کمتر می‌شوند؛ تصویری از افزایش شمار جان‌باختگان در غزه.

عاطف در گفت‌وگو با «نیوعرب» توضیح داده است که بوم‌های باز ادای احترامی به هنرمندان غزه نیز هستند؛ هنرمندانی که در زمستان ناچار شدند آثار خود را بسوزانند تا بتوانند از گرمای آن برای زنده ماندن استفاده کنند. به گفته او، اندوه ناشی از این حجم از فقدان چنان گسترده است که حتی سالن‌های تشییع نیز گنجایش آن را ندارند.

چیدمان دیگری با عنوان «آوارگی صفر است» به تجربه زنان فلسطینی، از جمله زنانی که در زندان‌های اسرائیل بازداشت شده‌اند، و همچنین آوارگی خانواده‌ها در سرزمین‌های فلسطین می‌پردازد. در این اثر، پیکره‌هایی دیده می‌شوند که از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌کنند؛ دست‌هایشان بسته است و در نهایت دوباره به همان جایی بازمی‌گردند که حرکت را از آن آغاز کرده بودند. این رفت‌وآمد بی‌پایان، چرخه‌ای از جابه‌جایی را تداعی می‌کند که هیچ مقصد تازه‌ای در انتظار آن نیست. پوشیده شدن چیدمان با پارچه گاز نیز تصویری از سرزمینی است که می‌کوشد زخم‌هایش را ترمیم کند، در حالی که مردمش همچنان در همان وضعیت گرفتار مانده‌اند.

بزرگ‌ترین اثر آویخته بر دیوار از ۱۵۶ قطعه کوچک تشکیل شده است؛ عددی که به شمار ایست‌های بازرسی اسرائیل در زمان آغاز ساخت اثر اشاره دارد. عاطف می‌گوید این ایست‌ها زندگی روزمره فلسطینیان را مختل می‌کنند و حتی درک آنان از زمان، مکان و خاطراتشان اثر می‌گذارند. از فاصله دور، سه نقش گلدوزی فلسطینی، از جمله نقش درخت سرو، نیز در این اثر دیده می‌شود.

در سمت راست این مجموعه، دو نقاشی بزرگ از پیکره هنرمندان قرار دارد که هاله‌هایی نامنظم اطراف سرشان را فراگرفته است. عاطف توضیح می‌دهد این پیکره‌ها فلسطینیانی هستند که با هیچ دسته‌بندی دیگری تعریف نمی‌شوند و از طریق اجرا و کنش هنری، همبستگی جهانی با فلسطین را بازتاب می‌دهند. به گفته او، هاله‌ها صلیبی نیستند؛ شکل نامنظمشان تفاوت مبارزات و اعتراض‌های حامیان فلسطین در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد.

میان اندوه، التیام و تولد دوباره

یکی دیگر از آثار نمایشگاه «طبطبه» نام دارد؛ واژه‌ای برای توصیف نوازش یا ضربه‌های آرام و تسکین‌دهنده‌ای که با هدف آرام کردن فردی اندوهگین انجام می‌شود. این اثر از مجموعه‌ای جعبه و آثار تخت تشکیل شده که رنگ سفید در آن‌ها نقش محوری دارد. عاطف با استفاده از فضای خالی و تبدیل سفیدی به بخشی از اثر، به دنبال ایجاد حسی از آرامش است.

او می‌گوید سفید رنگی نیست که هنرمندان به‌راحتی از آن استفاده کنند، اما برای تسکین مردمی که در فلسطین و تبعید با آوارگی، خشونت و شکنجه روبه‌رو بوده‌اند، مناسب‌ترین رنگ به نظرش رسیده است. به گفته او، این اثر تلاشی برای دلجویی از مردم و یادآوری این نکته است که هنرمندان در کنار آنان هستند.

اثر انتزاعی دیگری با عنوان «مولوی» از رنگ‌های زرد، بنفش، سفید و سیاه شکل گرفته است. این اثر می‌تواند در آغوش گرفتن فلسطینیان در سراسر جهان یا پیوند میان فلسطین و سرزمینش را تداعی کند. عنوان آن همچنین به رقصنده صوفی اشاره دارد که با چرخش پیوسته، در جست‌وجوی حالتی تازه از تجربه معنوی و احساسی است.

عاطف برای اثر «ماه دروگران» سه معنا در نظر گرفته است. نخست، ماه را تنها پدیده قابل مشاهده در آسمان غزه بر فراز چادرهای آوارگان می‌داند. معنای دوم به رنگ نارنجی ماه در پی انفجارها و حملات هوایی اشاره دارد. سومین معنا نیز به گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که ماه برای فلسطینیان، به‌ویژه کشاورزانی که برای برداشت گندم در ماه سپتامبر به نور آن تکیه می‌کردند، منبعی مهم برای روشنایی بود.

اثر انتزاعی «رستاخیز» نیز بر ایده برخاستن دوباره و بازگشت به زندگی پس از مرگ متمرکز است. هنرمند معنای آن را به تفسیر مخاطب واگذار کرده و از او می‌خواهد درباره امکان تولد دوباره، با وجود سال‌ها جنگ، محدودیت و مرگ، تأمل کند. عاطف می‌گوید این اثر درباره برخاستن به سوی زندگی تازه و یافتن انگیزه‌ای برای ساختن فلسطینی بهتر است.

در کنار این چیدمان‌ها و آثار، طرح‌هایی سیاه بر زمینه‌های روشن نیز در نمایشگاه به چشم می‌خورند؛ برخی از آن‌ها بعدها به آثار نهایی تبدیل شده‌اند و برخی دیگر هنوز در انتظار نمایش عمومی هستند.

در نگاه عاطف، «فرسودگی» فقط درباره آنچه از دست رفته نیست؛ درباره امکان برخاستن دوباره نیز هست.

The New Arab