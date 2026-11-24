محمد محبوبی

فصل اول

ما ساختمان سفارت را به افتخار لوی هندرسون، دبیرستان هندرسون می‌خواندیم؛ کسی که در موقع احداث ساختمان سفارت و پس از کمک سی‌آی‌ای به سرنگونی مصدق، رئیس آن بود. (هنری پرکت، مدیر میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا)

نقطه آغازین مناسبات دوجانبه دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا به عصر قاجار و سال‌های پرتلاطم رقابت بریتانیا و روسیه در منطقه، موسوم به «بازی بزرگ» بازمی‌گردد. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در حالی شروع شد که دولت آمریکا سیاست انزواگرایی را اتخاذ کرده و فارغ از کشمکش‌های اوراسیایی، تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده بود. اگرچه نخستین وزیر‌مختار آمریکا در تهران در دوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه مشغول به کار شد. اما سفارت آمریکا در تهران تا سال‌های قدرت‌گیری رضاشاه ملکی از آن خود نداشت.

اولین سفارتخانه آمریکا در تهران، یک عمارت و باغ ییلاقی بزرگ در نزدیکی ده جعفرآباد شمیران، بیرون دروازه‌های شهر تهران، بود. این مکان را ساموئل بنجامین، نخستین وزیرمختار آمریکا، اجاره کرده بود. او در سفرنامه خود در این باره نوشت: «از نظر اقتصادی البته بهتر بود که محلی را برای سفارت خریداری می‌کردیم یا مانند بعضی از سفارتخانه‌های خارجی، آن را برای مدت‌طولانی بیش از ده یا بیست سال اجاره می‌کردیم، ولی وضع خراب خزانه‌داری آمریکا و کمی بودجه، اجازه خرید را نمی‌داد و اجاره طولانی هم به علت مخالفت کنگره و روشن نبودن سیاست امکان نداشت.» سفارت آمریکا در تهران در حالی از داشتن ملک و عمارت درون شهر محروم بود که نمایندگی‌های قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند بریتانیا، روسیه، فرانسه، اتریش، عثمانی و ایتالیا، نه‌تنها از سفارتخانه‌های بزرگی بهره می‌بردند، بلکه باغات سرسبز و وسیعی در شمیرانات و دهات شمال تهران در اختیار داشتند.

مدت‌ها بعد آمریکایی‌ها موفق شدند سفارتخانه خود را به شهر منتقل کنند. در سال‌های خون‌بار جنگ جهانی اول، جان کالدول، وزیرمختار وقت آمریکا در تهران، یک عمارت دوطبقه مابین خیابان فردوسی و خیابان ارباب جمشید را از سردار معتضد(1) اجاره و سفارتخانه را در آنجا مستقر کرد. «بالای سردر، تابلوی سفیدی بود [که] روی آن به انگلیسی نوشته شده «تحت حمایت دولت آمریکا» یک بیرق آمریکا هم بالای این سردر بود. قسمتی از این عمارت، منزل وزیرمختار آمریکا و خانواده‌اش بود و بخش دیگری، برای ادارات سفارتخانه در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۰۰، زمانی که کالدول واپسین روزهای مسئولیت خود را سپری می‌کرد، سفارت آمریکا در تهران به ملک همیشگی خود نقل‌مکان کرد. این ملک یکی از باغ‌های بزرگ حاجی عبدالله‌خان قراگوزلو (امیرنظام) بود که پس از مرگش در سال ۱۲۹۵ شمسی، به فرزندانش به ارث رسیده بود. باغ قراگوزلو خارج از دروازه‌های شهر و محدوده شهرداری تهران بود، خیابان‌کشی شهری نداشت و تنها معبری که از آنجا می‌گذشت، یک جاده خاکی از دروازه دولت به عباس‌آباد بود؛ جاده‌ای که سی سال بعد خیابان روزولت نام گرفت. آمریکایی‌ها این باغ را از منصورعلی‌خان قراگوزلو (سردار اکرم)، فرزند امیرنظام، اجاره و پس از تعمیر عمارت موجود در باغ سفارت آمریکا را در مکان جدید برقرار کردند.

سفارت آمریکا در تهران سال‌ها مستأجر باغ قراگوزلو بود تا این که در آبان ۱۳۰۷، آمریکایی‌ها آنجا را به بهائی تقریباً معادل شصت‌هزار دلار خریدند و در اردیبهشت ۱۳۱۲ به نام «سفارتخانه دوَل متحده آمریکا» به ثبت رساندند. برخلاف سایر سفارتخانه‌هایی که در عصر قاجار و پهلوی در تهران مستقر بودند، استقرار سفارت آمریکا مقدم بر توسعه شهری آن منطقه بود به همین خاطر موقعیت محوطه سفارت آمریکا در نام‌گذاری معابر شهری اثر گذاشت.

در سال ۱۳۲۳ انجمن شهر تهران نام تازه‌ای برای جاده عباس‌آباد برگزید و شهردار تهران، عباسقلی گلشائیان؛ روز اول تیر ۱۳۲۳ از تابلوی سنگی اسم جدید خیابان رونمایی کرد. شهردار تهران برای تجلیل از رهبران بریتانیا، شوروی و آمریکا که چند ماه قبل در کنفرانس تهران شرکت کرده بودند، در حضور نمایندگان سیاسی این سه قدرت بزرگ، سه معبر پایتخت را چرچیل، استالین و روزولت نام نهاد.(2)

بدین ترتیب جاده عباس‌آباد به نام رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، فرانکلین روزولت، ضرب خورد و به «خیابان روزولت» تغییر نام داد.

خیابانی که از ضلع جنوبی سفارت آمریکا در تهران می‌گذشت، حوالی سال ۱۳۱۹ خیابان تخت‌جمشید نام گرفت. پیش‌تر این معبر، به خیابان کارخانه رشته‌سازی شهرت داشت. زیرا کارخانه رشته فرنگی لوبل در آن واقع شده بود. وجه تسمیه خیابان تخت‌جمشید بر ما پوشیده است، اما به نظر می‌رسد این نام‌گذاری با پایان مأموریت هیئت باستان‌شناسان آمریکایی در بقایای تخت‌جمشید بی‌ارتباط نبوده باشد. افزون بر خیابان‌های روزولت و تخت‌جمشید. معبر ضلع غربی سفارت آمریکا هم کوچه آمریکا نام داشت که این اسم‌گذاری بی‌گمان از وجود سفارتخانه رنگ می‌گرفت.

عمارت نوساز باغ امیرنظام

با استقرار سفارت آمریکا در باغ امیرنظام، عمارت مجلل ولی کهنه باغ به ساختمان اصلی سفارت تبدیل شد. عمارت امیرنظام برای سال‌های طولانی میزبان دیپلمات‌ها و مأموران آمریکایی بود، تا آن که واشنگتن تصمیم گرفت بناهای جدیدی در محوطه بسازد. می‌توان سرآغاز ساختمان‌سازی مدرن سفارت آمریکا را تخریب بخشی از سازه فرسوده امیرنظام دانست. در بهمن ۱۳۲۳ قسمتی از سقف عمارت در اثر بارش برف فروریخت و آمریکایی‌ها را به فکر احداث ساختمان‌های جدیدی انداخت.

ساخت‌وسازهای سفارت آمریکا در تهران با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴ آغاز شد. ابتدا مجموعه ادارات سفارت آمریکا به ساختمان نوساز سفارت آلمان، واقع در خیابان فردوسی، منتقل شد؛ چراکه پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، قوای متفقین سفارت آلمان را تعطیل و تمام دیپلمات‌ها و مأموران آلمانی را از ایران اخراج کردند. چندی بعد و در سال ۱۳۲۷ معماران اداره ساختمان‌های خارجی ایالات متحده طراحی ساختمان بزرگ سفارت آمریکا در تهران را به پایان رساندند و عملیات احداث آغاز شد: عمارتی دوطبقه به همراه یک طبقه زیرزمین، طویل ولی کم‌ارتفاع، با‌نمایی از آجرهای سرخ‌رنگ که با نمای ساختمان‌های تهران چندان هم‌گون و هم‌خوان نبود.

ساخت‌وساز بنای جدید سفارت آمریکا در سال ۱۳۳۰ به پایان رسید.(3) روز ۱۴ شهریور ۱۳۳۰، جابه‌جایی دوایر مختلف سفارت آمریکا از عمارت سفارت کبرای آلمان به ساختمان جدید آغاز شد و سفارت آمریکا در تهران عملاً فعالیت خود را در ساختمان سرخ‌رنگ و نوساز آغاز کرد.(4) لوی هندرسون، نخستین سفیری بود که در عمارت جدید مشغول به کار شد. به همین سبب، کارمندان سفارتخانه پس از بازی‌گردانی سازمان سی‌آی‌ای در کودتای سال ۱۳۳۲ و سرنگونی دکتر محمد مصدق، سازه نوبنای سفارت را «دبیرستان هندرسون» نام نهادند. به اعتقاد آن‌ها، نمای خارجی عمارت تازه‌ساز خیابان روزولت شباهت فراوانی به دبیرستان‌های دولتی آمریکا داشت. درست مانند نمای خارجی سفارتخانه، معماری داخلی آن هم دبیرستان‌های دولتی آمریکایی را تداعی می‌کرد: یک راهروی دراز در امتداد ساختمان که دو طرف آن، اتاق‌های پرشماری جاگیر شده بودند. اهمیت طبقات زیرزمین، همکف و دوم سفارتخانه به ترتیب خود طبقات بود؛ طبقه زیرزمین کم‌اهمیت‌ترین و طبقه دوم مهم‌ترین اماکن به شمار می‌رفتند. طبقه زیرزمین سفارتخانه عمدتاً بخش‌های خدماتی و پشتیبانی را در خود جای داده بود. اتاق ترجمه مکاتبات سیاسی، اتاق مخابرات و تلفنخانه، اتاق امحای مدارک اضافه، دبیرخانه، بوفه و رختکن نظافتچی‌ها همگی در زیرزمین قرار داشتند. در طبقه همکف، شماری از ادارات مهم سفارتخانه مشغول به کار بودند. محل کار بخش امنیت، بخش استخدام، بخش بازرگانی، بخش کشاورزی و بخش اداری همگی در طبقه همکف ساختمان اصلی بود. به‌علاوه کتابخانه، اتاق کنفرانس و نگهبانی تفنگداران دریایی هم مابقی فضای طبقه اول را پر کرده بودند.

کلیدی‌ترین بخش‌های سفارت آمریکا در طبقه دوم ساختمان اصلی متمرکز شده بودند. دفاتر سفیر، کاردار، رئیس بخش سیاسی، رئیس کنسولگری‌های تهران و شهرستان‌ها، دستیار مخصوص سفیر و اتاق تفنگداران دریایی دورتادور راهروی طبقه دوم را احاطه کرده بود. افزون بر این دفاتر و ادارات، نمایندگی سی‌آی‌ای در تهران و اتاق رمز هم در همین طبقه قرار داشتند. بزرگ‌ترین اتاق این طبقه متعلق به سفیر بود. هنری پرکت دفتر سفیر آمریکا در تهران را این‌گونه توصیف می‌کند: دفتر [سفیر] در واقع به یک معنا شبیه دفتر مدیر مدرسه بود: یک میز تحریر مسلط دریک گوشه، یک نقشه سقف تا کف از خشکی‌های اروپا- آسیا بر روی یک دیوار، و بر دیوار دیگر، پنجره‌های بزرگی که به محوطه وسیع سفارت باز می‌شدند. یک قالی بزرگ طرح گلدانی تبریز کف را پوشانده بود.

انتهای بال شرقی همین طبقه، اتاق رمز سفارت بود. ماشین‌های رمز، محل کار کارکنان اتاق رمز و گاوصندوق همگی در این اتاق قرار داشتند. این اتاق از بتن مسلح ساخته شده بود و عایق صدا داشت. در یکی از اسناد اداره کل هشتم ساواک (ضد جاسوسی) نوشته شده: «از لحظه‌ای که در اطاق رمز باز می‌شود تا ساعاتی که تنها در اطاق، لاک‌ومهر شده و تحویل گارد نیروی دریایی می‌شود، هیچ‌کس به‌جز کارکنان اتاق رمز (حتی سفیر آمریکا) حق ورود به این اطاق را ندارد و تنها از یک دریچه کوچک با مراجعین مکالمه می‌شود».

پا‌نوشت‌ها:

1- امیر اسدالله‌خان دنبلی (بهجت‌الملک) که بعدها به «سردارمعتضد» ملقب شد، از امرا و حاکمان عصر ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه بود. او در عصر نادری، نایب‌الحکومه و فرمانده لشکر کرمان و بلوچستان و در عصر مظفری، حاکم شیراز و فرمانده قشون آذربایجان بود.

2- اطلاعات، ۳ تیر ۱۳۲۳ ص ۱. خیابان چرچیل در ضلع شمالی سفارت انگلیس قرار داشت و «‌خیابان‌های حافظ و فردوسی را به یکدیگر متصل می‌کرد. خیابان چرچیل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به نوفل‌لوشاتو تغییر نام داد. خیابان استالین هم معبری شمالی- جنوبی بود که به در جنوبی سفارت شوروی می‌رسید. بعد از آن‌که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. نام خیابان استالین به میرزاکوچک خان تغییر یافت.

۳- پیمانکار احداث ساختمان جدید سفارت آمریکا، شخصی یهوّدی و عرب به نام مثیر عبدالله بود. اگر فرآیند ساخت عمارت نوبنیان سفارت آمریکا را هماهنگ با پرداخت وجوه مقاطعه‌کاری مثیر عبداله بدانیم، احداث سفارتخانه از ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۰ به طول انجامید. (سازمان اسناد ملی ایران» سند شم ۲۶۰-۷۶۳۷۰-۹.)

۴- اطلاعات، ۱۴ شهریور ۱۳۳۰، ص ۱. طبق همین گزارش، از آنجا که روابط سیاسی دولت‌های ایران و آلمان از سر گرفته شذه. دولت آلمان غربی به‌زودی نمایندگی خود را در عمارت سفارت آلمان برپا خواهد کرد.