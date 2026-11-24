دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

وقتی من و ایوانکا از کاخ سفید خارج شدیم تا برای اولین‌بار بچه‌ها را به خانه جدیدمان ببریم، دو مرد متشخص خودشان را معرفی کردند و به من گفتند مأموران سرویس مخفی من خواهند بود. تا آن زمان، نمی‌دانستم باید نیروی سرویس مخفی داشته باشم، اما این تنها یکی از تغییرات بسیار در زندگی ما بود. مأمور من رمز سرویس مخفی «مکانیک» را به من اختصاص داد، زیرا آن‌ها مرا به‌عنوان کسی که آرام و روشمند در حال رفع مشکلات پشت صحنه در طول مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود مشاهده کرده بودند. ما به سرعت مأمور سرویس مخفی خود را به‌عنوان عضو اضافه شده به خانواده دانستیم. بچه‌ها اغلب از جلوی در بیرون می‌دویدند، جایی که مأموران با وفاداری نگهبانی می‌دادند، و در حین صحبت با مأموران، توپ فوتبال را پرت می‌کردند یا پیاده‌رو را با گچ رنگ می‌کردند. سال‌ها بعد، در ژانویه 2021، مطبوعات به اشتباه گزارش دادند ما به سرویس مخفی اجازه نمی‌دهیم از دستشویی خانه ما استفاده کنند. این یکی از چندین گزارش نادرست بود. وقتی پیشنهاد دادم راهی برای مأموران برای دسترسی به خانه ما و استفاده از سرویس بهداشتی ایجاد کنم، رئیس مأموران نپذیرفت. آن‌ها به‌دنبال فضای بزرگ‌تری بودند تا بتواند به‌عنوان یک پست فرماندهی عمل کند. ما یک انباری در داخل خانه خود داشتیم و آن را برای ماموران راه‌اندازی کردیم و تا چهار سال آینده آن را پر از تنقلات، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها نگه داشتیم. هر زمان که غذای تحویلی سفارش می‌دادیم، برای آن‌ها هم سفارش می‌دادیم، و یکشنبه‌ها بچه‌های ما عاشق پختن کلوچه‌ و تقسیم آن‌ها با مأموران بودند.

در چند روز اول کار، هر ساعت شبیه یک مسابقه بود. تیم سیاست گذاری به تهیه پیش‌نویس ده‌ها فرمان اجرائی اقدام کرد تا رئیس‌جمهور بتواند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. تیم مطبوعاتی شروع به جست‌وجو درمورد همه چیز از تعداد جمعیت شرکت‌کننده در مراسم تحلیف تا درگیری‌های سطحی در بال غربی کرد.

من سعی کردم در قلمرو پنهان دولت حرکت کنم، به‌نظر می‌رسید این کار مملو از فرآیندها و موانع بی‌پایان است که برای جلوگیری از انجام هر کاری طراحی شده بودند. مهم‌ترین موضوع در فهرست اولویت‌های من یافتن راه‌حلی قابل اجرا برای توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا (1) بود که توسط جورج

اچ دبلیو بوش(2) مذاکره شد و توسط بیل کلینتون(3‌) در دهه 1990 امضا شد.

در دهه‌های پس از آن، نفتا ده‌ها هزار شغل تولیدی ایالات متحده را به مکزیک فرستاده بود، کارخانه‌های فولاد و دیگر کارخانه‌ها را در شهرها و روستاهای ایالت‌های میانه غربی تعطیل کرده بود، جایی که نسل‌های کارگر در مشاغل پردرآمد، شغلی مادام‌العمر ایجاد کرده بودند و زندگی پایداری برای خانواده خود به‌دست آورده بودند.

وعده ترامپ مبنی بر پاره کردن قرارداد نفتا به مبارزات انتخاباتی جان بخشید و از باورهای عمومی تجارت آزاد جمهوری‌خواهان خارج شد و منعکس‌کننده اعتقاد دیرینه او مبنی بر اینکه این توافق به کارگران آمریکایی صدمه می‌زند، بود.

کارگران وقتی کارخانه‌هایشان تعطیل شد، برخی کار جدید پیدا کردند، اما بسیاری از آن‌ها کار جدیدی پیدا نکردند، و مصرف مواد ‌مخدر و جرم و جنایت اکنون این جوامع کارگری را که زمانی پر رونق بودند، گرفتار کرده است. در حالی که ترامپ موافقت کرده بود به من اجازه دهد برای مذاکره مجدد در مورد توافق تلاش کنم، می‌دانستم که اندازه صبر او چیزی بین مقداری کم و هیچ است. در هر لحظه، او می‌تواند به تمایل خود برای فسخ کامل قرارداد 1.3 تریلیون دلاری عمل کند. این عدم قطعیت باعث ایجاد عدم اطمینان فوق‌العاده برای بنگاه‌های آمریکایی که با کانادا و مکزیک تجارت می‌کنند، شود- دو بازار بزرگ صادراتی ما که حدود 40 درصد از صادرات سالانه آمریکا را پوشش می‌دهند. این عدم قطعیت به ما دست ضعیف تری برای بازی در مذاکرات تجاری آتی با چین می‌دهد.

پا‌نوشت‌ها:

1. North American Free Trade Agreement, or NAFTA

2. George H. W. Bush ؛ 41 مین رئیس‌جمهور آمریکا

3. Bill Clinton ؛ 42 مین رئیس‌جمهور آمریکا