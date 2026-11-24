بررسی اوصاف لازم برای رهبری در شخصیت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در بیان آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری

شخصیت علمی

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به لحاظ علمی شخصیت بسیار برجسته‌ای هستند. ایشان از اساتید بسیار بزرگی استفاده کرده‌اند: ۱۵ سال غیر از دروس سطح، درس خارج رفته‌اند و از آیات عظام وحید، شبیری زنجانی، شیخ جواد تبریزی بهره برده‌اند. ایشان در دوران تحصیل غیر از درس آیت‌الله مؤمن، چون علاقه‌مند بودند که بحث را گسترده‌تر پیش ببرند و عمیق‌تر کار کنند، دروس دیگر هم رفته‌اند و در درس‌ها هم از شاگردان فعال و نقاد و بانشاط بوده‌اند. خود این، اندوخته علمی بزرگی ایجاد می‌کند و جایگاه علمی بالایی را حاصل می‌کند. بعد از این هم تدریس را شروع کرده‌اند. ایشان ۱۵ سال هم در فقه و اصول درس خارج گفته‌اند. این مقدار درس خارج نشانه اجتهاد ایشان است.

با اینکه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدت کوتاهی خدمت آیت‌الله مؤمن رسیده بودند، اما آیت‌الله مؤمن گفته بودند: ایشان از نظر علمی قوی است. بخش‌هایی از درس خارج آیت‌الله مؤمن را هم با قلم خودشان نوشته‌اند. این بحث‌ها را تعدادی از اساتید قوی حوزه مطالعه کرده‌اند و گفته‌اند قطعاً کسی که این را نوشته است، مجتهد است. بلکه بعضی گفته‌اند ما همین بحث را در مباحث آیت‌الله خویی و دیگران مطالعه کردیم؛ خودمان در این زمینه بحث و فکر کرده‌ایم؛ یکی از عزیزان می‌گفت حدود ۱۰۰ صفحه خودم تحقیق نوشتم و اگر تقریر ایشان برتر از آنها نباشد، حداقل در تراز آنها است. بنابراین از نظر فقه و اصول و اجتهاد ایشان یک مجتهد مسلم است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

در عرصه‌های دیگر هم مثل علم رجال، خود آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تحقیق کرده‌اند؛ چون فقه به رجال نیاز دارد و اگر کسی در رجال مجتهد نباشد، نمی‌تواند اجتهاد قوی را داشته باشد. برخی علوم دیگر هم که مجتهد نیاز دارد و لازمه اجتهاد است را هم ایشان مسلط

هستند.

شخصیت سیاسی

از نظر مباحث سیاسی- اجتماعی هم انصافاً ایشان شخصیت ممتازی هستند. در این مسائل هم مشرف و هم صاحب‌نظرند. آقای حداد عادل می‌گفتند: وقتی آقا برای خواستگاری دختر ما اقدام کردند، یک وقتی خدمتشان رسیدم، به من فرمودند: بدان این کسی که داماد شما می‌شود، از نظر بینش سیاسی در میان فرزندانم نزدیک‌ترین فرد به من است. مقام معظم رهبری با این بینش واقعاً بی‌نظیر فرمودند نزدیک‌ترین فرد از این نظر به من، آقا سید مجتبی هستند. البته مقام معظم رهبری هیچ‌گاه سمت رسمی به فرزندان‌شان ندادند؛ مثلاً فلان مقام و نهاد رسمی دولتی و... اما در عین حال در عرصه‌های مختلف بدون عنوان رسمی، مسئولیت‌هایی به ایشان می‌دادند؛ مثلاً ساماندهی نیروهای انقلابی که این امری سیاستی- اجتماعی است.

ایشان مدتی در قم تحصیل کردند، بعد رفتند تهران. بعد که می‌خواستند به قم برگردند، مقام معظم رهبری فرموده بودند: فعلاً تهران بمانید و نیروهای انقلابی را که همه وفادار به انقلاب هستند اما سلیقه‌های مختلفی دارند را یکپارچگی و انسجام بدهید. ایشان مسئول این کار شد. ایشان خودشان یک کمیته تشکیل دادند تا نیروهای انقلاب هماهنگی و انسجام و هم‌افزایی داشته باشند و بهتر بتوانند به رسیدن انقلاب به اهداف خود کمک کنند.

در مسائل دیگر گاهی پیش می‌آمد مسئول درخواست ارتباط با آقا را داشتند یا گاهی خود آقا پیامی داشت و نیاز به ارتباط بود، آقا فرموده بودند ایشان واسطه ما هستند و ایشان وقتی چیزی را می‌گویند، شما خاطرتان جمع باشدکه حرف من را می‌گویند. یعنی عملاً ایشان ورود در عرصه‌های مختلف مسائل نظام داشته‌اند، بدون اینکه سمتی داشته باشند. ایشان بدون مداخله طرح می‌دادند و کمک می‌کردند در جهت پیگیری منویات مقام معظم رهبری یا رفع یک مشکلی که می‌دیدند در یک پروژه‌ای هست و پیشنهاد ایشان می‌تواند این مسئله را حل کند. ایشان در مسئله مسکن، تحول در کشاورزی، در مسائل اقتصادی و در هوش مصنوعی ورود داشتند. یکی از مسئولین در حوزه مسائل کشاورزی که به آب مربوط بود، در یک جلسه‌ای حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی از ایشان سؤالی کرده بودند، ایشان گفته بود من به خیلی از مسئولین که گزارش می‌دادم، فقط می‌گفتند: خیلی خوب است و...، تنها کسی که به صورت فنی با من بحث می‌کردند و نظر و پیشنهاد می‌دادند، شخص آقا سید مجتبی بودند. یعنی با آن هوش و استعداد بالا در عرصه‌هایی که وارد می‌شدند، این نبود که تنها تأیید کنند، بلکه اظهار نظر می‌کردند و در جهت پیشرفت آن کار پیشنهاد می‌دادند.

بنابراین اشراف ایشان به وضعیت کشور و مشکلات آن محرز بود و به فکر راهکارهایی برای حل مسائل کشور بودند. یکی از عزیزان می‌گفتند: ایشان طرح‌ها و راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات کشور دارند.

در مسائل جبهه مقاومت یکی از عزیزان مطرح می‌گفتند: من به افراد مختلف گزارش جبهه مقاومت را می‌دادم اما به ایشان که گزارش می‌دادم، انگار ایشان آنجا بوده و همه مسائل را می‌دانند؛ یعنی در مسئله جبهه مقاومت هم ایشان خیلی مسلط و مشرف به کار بودند. ایشان ارتباط‌شان با مسئولین رده‌بالای نیروهای مسلح هم برقرار بوده است و آنها گاهی می‌آمدند و مشورت می‌گرفتند. یکی از اعزه می‌فرمودند: من وقت گرفته بودم که با ایشان جلسه‌ای داشته باشم. رفتم آنجا و دیدم ایشان قبل از من با شهید سلامی راجع به مسائل نظامی جلسه داشتند. غرض این است که در عین حال که سمتی نداشتند، اما حضور در عرصه‌های مختلف مسائل و مشکلات کشور و ارائه طرح و پیشنهاد و اظهار نظر، ویژگی ایشان بود. خیلی‌ها نمی‌دانستند و داعیه‌ای هم نبود که این مسائل مطرح شود. ما پیگیر که شدیم، متوجه شدیم ایشان در مسائل جبهه مقاومت جلساتی با شهید حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله داشتند و مشرف بودند و حتی بعد از سید حسن نصرالله هم ایشان جلساتی داشتند. بعد از انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آنها هم خیلی دلگرم شدند و این انتخاب مایه قوت دل و نشاط برای آنها هم شد.

بنابراین ویژگی‌هایی که در قانون اساسی برای رهبر آمده است، ما برایمان محرز شد که ایشان بحمدالله به‌رغم آنکه خودشان را در معرض قرار نداده بودند، وقتی رفتیم و درصدد این ویژگی‌ها برآمدیم، دیدیم که بالاتر از آنکه دیگران دارند، در ایشان هست.

بصیرت ایشان در مسائل سیاسی و شجاعت ایشان در برابر دشمن و استکبارستیزی، از ویژگی‌های مهم است. دو چیز را مقام معظم رهبری برای جمعی از خبرنگاران در مورد رهبر آینده به‌صورت ویژه تأکید کرده بودند: یکی استکبارستیزی است که این بسیار مهم است و یکی هم پاکدستی. چون ثروت زیادی زیر دست رهبری است و بحمدالله در این دو امر هم ایشان در سطح بسیار بالایی است. ایشان بعد از ازدواج فرش برای منزل‌شان نداشتند؛ موکتی داشتند که نصف اتاق را پر می‌کرده است و خانه‌شان هم اجاره‌ای بوده است. یعنی در حد موکت هم پولی نداشتند که خانه را کاملاً بپوشانند؛ این زهد ایشان است.

شخصیت معنوی

درخصوص جنبه‌های معنوی که در تقوا لازم است؛ ایشان از اساتید بزرگ اخلاق بهره‌گیری داشته‌اند. ایشان با مرحوم آقای بهاءالدینی، آیت‌الله کشمیری، احمدی میانجی و اساتید اخلاق برجسته مرتبط بودند و تربیت شدند. آن چیزی که نیاز داریم در یک رهبر که ابعاد و شاکله معنوی شکل گرفته باشد را دارا هستند. این تربیت و تدبیری که رهبر انقلاب نسبت به تربیت فرزندان‌شان داشتند هم واقعاً الگو است.

پاسخ به یک شبهه

نسبت به دو شبهه که گاهی در انتخاب ایشان مطرح می‌شود توضیح عرض کنم.

۱- موروثی بودن یعنی معیار فقط این است که این فرزند فرد قبلی است. در قانون اساسی دقیقاً ترسیم کرده که اگر رهبری از دنیا رفت یا شهید شد، سازوکار و شرایط رهبر بعدی چیست. اگر کسی مجتهد، عادل، مدیر، مدبر، شجاع، با تقوا نباشد یا قوت اداره کشور را نداشته باشد، نمی‌تواند رهبر باشد. حالا اگر کسی این شرایط را داشت، حالا فرزند رهبری باشد، چه اشکالی دارد؟ معیار این است که این فرد در این شرایط بر همه کسانی که در مظان رهبری هستند، برتری داشته باشد. طبق قانون اساسی شرط نیست که رهبر، فرزند رهبری نباشد. اصلاً این عاقلانه است که بگوییم همه شرایط را از دیگران بالاتر دارد، اما چون فرزند رهبر قبلی است انتخاب نشود؟

در قانون اساسی هست که خبرگان باید کسانی که در مظان رهبری هستند را بررسی کنند و اگر کسی برتر است، او را انتخاب کنند؛ اگر هم مساوی بودند، یکی را انتخاب کنند. اینجا با اینکه به نظر خیلی از آقایان، دیگران اصلاً قابل مقایسه نبودند، در عین حال آنها هم مطرح شدند و رأی‌گیری شد. بنابراین ذره‌ای شبهه موروثی بودن وجود ندارد. مردم [در انتخابات خبرگان] رأی داده‌اند به کسانی که شرایط داشته‌اند، حالا [منتخبین] آمده‌اند در یک شرایط آزاد که افراد دیگری هم بوده‌اند، رأی‌گیری کرده‌اند. بنابراین ذره‌ای شبهه موروثی بودن نبوده است.

۲- منع رهبری هم آنچه که مطرح بوده، این است که فرزندان‌شان سِمَت رسمی در نظام نداشته باشند. کسانی به اشتباه این را تعمیم داده‌اند که کسی هیچ موقع هیچ سِمَتی نداشته باشد. این کار کاری است که وظیفه خبرگان است؛ هرکسی را انتخاب کنند، انتخاب می‌شود؛ رهبری هم نفیاً و اثباتاً نظری نداشته‌اند. برخی عزیزانی که در خبرگان هستند، فرموده بودند: من به‌خصوص سؤال کردم [در مورد جانشین ایشان] و رهبری فرمودند: نفیاً و اثباتاً هیچ نظری نمی‌دهم.

ما خدا را شکر می‌کنیم که بار دیگر لطف خدا و عنایات حضرت بقیه‌الله شامل حال ملت ما شد و رهبری که خلف صالح رهبر شهیدمان بود، سکان رهبری را به ‌دست گرفت؛ کسی که مطمئن هستیم ویژگی‌ها و بینش ایشان به رهبری معظم شباهت بسیاری دارد. خاطرمان جمع است با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای همان مسیر امام و رهبر شهیدمان با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و از خدای متعال و حضرت بقیه‌الله تشکر می‌کنیم که دل‌ها را متوجه این وجود شریف کرد. بنده هم به عنوان یک طلبه از عمق جانمان و از روی معرفت به اینکه نظریه ولایت فقیه یکی از اصول مسلم اسلام ناب محمدی است و نظریه‌ای است که در سطح جهان به‌عنوان برترین نظریه حکمرانی و حکومتی بتواند مطرح باشد، هست و با این اعتقاد که ایشان نائب امام زمان هستند با ایشان بیعت می‌کنم و تا پای جان حاضرم فرمایشات ایشان را آن‌گونه که امر بفرمایند اطاعت کنم.

این انتخاب به نظر من پاداش وفاداری و عشق مردم به رهبر شهیدمان بود. دیدیم که مردم صحنه جامعه را رها نکردند. مرحوم آقای مصباح رحمه‌الله علیه می‌فرمودند: اگر ما به وظیفه‌مان عمل کنیم، خدا خوب می‌داند که چگونه پاداش بدهد. این انتخاب، پاداش آن ایثار و ولایتمداری امت ما بود.

ان‌شاءالله خداوند سایه ایشان را سالیان دراز بر سر امت اسلامی به‌خصوص ملت ما مستدام بدارد و ایشان را در پناه خودش حفظ کند و هر روز بر عزت و اقتدارشان بیفزاید و آن پرچمی که فکر می‌کردیم به دست پدر بزرگوارشان به دست حضرت بقیه‌الله می‌رسد، به دست ایشان تقدیم حضرت‌شان شود و دوران رهبری ایشان دوران زمینه‌سازی برای ظهور حضرت باشد.