مشهد- خبرنگار کیهان‌:

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به هفت هزار تخت بیمارستانی فعال در این شهر گفت: هم اینک کلان‌شهر مشهد با کمبود سه هزار تخت بیمارستانی مواجه است.

دکتر ایوب توکلیان در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: طبق سند درمان ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد تخت‌های بیمارستانی کلان‌شهرها از جمله مشهد، باید ۲.۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت باشد که از این تعداد یک و نیم تخت بیمارستانی سهم بخش دولتی و دانشگاه علوم پزشکی و یک و یک دهم آن سهم بخش غیردولتی اعم از خصوصی و خیریه و بقیه است. وی ادامه داد: بر این اساس کلان‌شهر مشهد با دارا بودن جمعیت حدود چهار میلیون نفر اعم از جمعیت بومی و زائر، حدود ۱۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.

رئیس کمیسیون دستیاران سازمان نظام پزشکی مشهد تأکید کرد: این در حالی است که هم اینک حدود هفت هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی این کلان‌شهر فعال است و حدود سه هزار تخت بیمارستانی دیگر کمبود داریم. توکلیان افزود: کمبود تخت بیمارستانی مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت خدمات درمانی به‌دنبال دارد و با افزایش بار مراجعه بیماران از مراکز خصوصی و غیردانشگاهی به مراکز دانشگاهی آموزشی این چالش را پررنگ‌تر کرده است.

وی ادامه داد: کلان‌شهر مشهد به‌عنوان قطب درمان و قطب گردشگر سلامت در شرق و شمال شرق کشور، با پذیرا بودن سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر زائر از سایر استان‌ها و سایر کشورها نیازمند افزایش تخت‌های بیمارستانی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران است.