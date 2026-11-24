اراک- خبرنگار کیهان:

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کمیجان از اجرای طرح گسترده اصلاح و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستای تاریخی و گردشگری وفس، به ارزش ۴۰ میلیارد تومان، و تأمین پایدار آب شرب این روستا خبر داد.

علی آهنگرانی گفت: روستای تاریخی و گردشگری وفس به‌دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی و کاهش آبدهی منابع تأمین آب در پی خشکسالی‌های پیاپی، در سال‌های اخیر با مشکلاتی در تأمین آب شرب روبه‌رو بود، اما با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، شرایط تأمین پایدار آب در این روستا فراهم شده است. وی افزود: در قالب این طرح و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، ۲۵ کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی اصلاح و توسعه یافته، یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب احداث شده و ۱۴۰۰ متر خط انتقال آب نیز اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کمیجان با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و گردشگری روستا تصریح کرد: وفس دارای یک‌هزار و ۴۳۳ اشتراک آب و جمعیتی حدود ۵ هزار نفر است. این روستا به‌دلیل جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و وجود اقامتگاه‌های غیردائم، به‌ویژه در ایام تعطیل، پذیرای جمعیت شناور قابل‌توجهی نیز هست؛ موضوعی که ضرورت تقویت زیرساخت‌های آبرسانی را دوچندان می‌کند.

آهنگرانی درباره برنامه‌های تکمیلی طرح خاطرنشان کرد: حفر یک حلقه چاه جدید برای تقویت منابع تأمین آب و اصلاح ۴۰۰ فقره انشعاب فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد که اجرای آن‌ها پایداری سامانه آبرسانی روستا را افزایش خواهد داد. وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات علاوه‌بر رفع مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه، نقش مؤثری در بهبود تأمین و توزیع آب آشامیدنی وفس داشته و زمینه ارائه خدمات پایدار به ساکنان و جمعیت شناور این روستای گردشگری را فراهم کرده است.