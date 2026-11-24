همدان- خبرنگار کیهان:

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان از سازش در یک‌هزار و ۱۸۱ پرونده، آزادی ۳۹ زندانی و رسیدگی به ۳۵۱ پرونده خانوادگی در جریان اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» در استان خبر داد.

حسین مرشدی با تشریح نتایج اجرای این پویش اظهار کرد: با مشارکت و تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران استان، اقدامات مؤثری برای ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و مشکلات مردم انجام شده است. وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ عفو و گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: نتایج این پویش نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در کاهش دعاوی، حل اختلافات اجتماعی و خانوادگی و بازگرداندن آرامش به زندگی مردم است.