اصفهان- خبرنگار کیهان:

سومین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان به مناسبت هفته بسیج، به نمایش گذاشته شده

است.

در این نمایشگاه، دستاورد‌های عرصه موشکی، پهبادی و پدافندی نیروی هوافضای سپاه پاسداران مستقر در استان اصفهان همچنین قطعاتی از پرنده‌های شکارشده از دشمن متجاوز صهیونی- آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم در اصفهان در مکانی به وسعت سه هزار مترمربع در دید عموم قرار گرفته است.

نمایش تمثال شهدای نیروی هوافضای اصفهان و روایت‌گری رزمندگان از شکست مفتضحانه دشمن در جنگ تحمیلی سوم از دیگر برنامه‌های در حال اجرا در حاشیه برگزاری این نمایشگاه است.