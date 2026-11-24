اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ۱۰ پروژه راهبردی و آینده‌نگر را با محوریت توسعه صنایع پیشرفته، مالکیت فناوری، خودتأمینی انرژی، تحول دیجیتال، تنوع‌بخشی به کسب‌وکارها و توسعه بازارهای بین‌المللی تشریح کرد.

سعید زرندی مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای و آینده‌نگر را تشریح کرد که از احداث مجتمع صنایع نوین و تولید محصولات پیشرفته و دستیابی به مالکیت فناوری آغاز می‌شود و توسعه هلدینگ انرژی، بهره‌گیری از ظرفیت میادین گازی شایگان و مدار و تحقق خودتأمینی پایدار انرژی را در بر می‌گیرد. هوشمندسازی و تحول دیجیتال و ایجاد مراکز خدماتی و صادراتی بین‌المللی نیز از دیگر محورهای این برنامه‌هاست.

وی گفت: توسعه فعالیت در حوزه فلزات غیرآهنی و عناصر نادر خاکی، راه‌اندازی اندیشکده فولاد آینده و ایجاد شبکه متخصصان، بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه و توسعه مجتمع نوآوری فولاد آینده و راه‌اندازی مرکز رویدادها نیز در این نقشه راه پیش‌بینی شده است. همچنین راه‌اندازی پلتفرم تأمین مالی گروه و پول داخلی مبادلات، بخش دیگری از برنامه‌های راهبردی گروه را تشکیل می‌دهد.

زرندی افزود: این مجموعه برنامه‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش، تنوع‌بخشی به کسب‌وکارها، توسعه ظرفیت‌های فناورانه، تقویت زیرساخت‌های انرژی و مالی و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی تدوین شده و مسیر حرکت گروه فولاد مبارکه برای ایفای نقشی اثرگذارتر در آینده صنعت فولاد کشور و رقابت در بازارهای جهانی را ترسیم می‌کند.