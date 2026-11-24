اصفهان- خبرنگار کیهان:

پایان ۱۸ سال انتظار برای تعمیرات و به‌روزرسانی حیاتی دیگ بخار شماره ۵ نیروگاه مرکزی ذوب‌آهن اصفهان، رکورد تازه‌ای در احیای تجهیزات استراتژیک صنعت فولاد رقم زد. این پروژه سنگین ظرف ۹۰ روز و با تکیه بر توان داخلی به سرانجام رسید تا پایداری خطوط تولید و زنجیره انرژی کارخانه تضمین شود.

نیروگاه مرکزی ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان کارگاه حیاتی این مجتمع، وظیفه حساس تأمین بخار فرآیندی، آب گرم شبکه گرمایش، تغذیه دیگ‌های اتیلیزاتور در بخش فولادسازی و هوای دمشی کوره‌بلندها را بر دوش دارد. به‌دلیل حساسیت بالای استمرار این زنجیره، هرگونه افت توان یا توقف ناگهانی در این واحد، تبعات مستقیم بر کل حجم تولید کارخانه بر جای می‌گذارد.

در این عملیات نوسازی گسترده، مهم‌ترین محور اجرائی، تعویض بیش از ۷۰۰ لوله درام تا درام بود که با مشارکت پیمانکاران و صنعت‌گران داخلی به انجام رسید. بازسازی سطوح حرارتی، تعویض کلکتور آب تغذیه، ساخت و استقرار چهار مجموعه مبدل درون درام و نوسازی کامل خم‌های لوله‌های اکونومایزر به‌همراه شست‌وشوی شیمیایی، لایه‌نشانی پسیو و احیای عایق و نسوز بویلر، از شاخص‌ترین اقدامات فنی ۹۰ روزه‌ای بود که دیگ بخار شماره ۵ را با کیفیتی منطبق بر استانداردهای ایمنی و پایداری دوباره در مدار بهره‌برداری قرار داد.

آنچه ارزش فنی این پروژه را دوچندان می‌کند، اجرای هم‌زمان تعمیرات اساسی در شرایط فعال بودن خطوط جانبی بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه ناترازی در تولید برق و هوای دمشی کوره‌ها ایجاد نشد و چرخه اصلی ذوب‌آهن بدون وقفه ادامه یافت.

محمد صالحی مدیر تولید و توزیع برق ذوب‌آهن اصفهان از پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات گسترده دیگ بخار شماره ۵ نیروگاه مرکزی این کارخانه برای نخستین‌بار از زمان بهره‌برداری در سال ۱۳۸۷ خبر می‌دهد و می‌گوید: این پروژه با تعویض بیش از ۷۰۰ لوله و تکیه بر توان داخلی، طی ۹۰ روز به پایان رسید.

وی اظهار می‌کند: تعمیرات گسترده دیگ بخار شماره ۵ نیروگاه مرکزی ذوب‌آهن اصفهان که از سال ۱۳۸۷ در مدار بهره‌برداری قرار دارد، برای نخستین‌بار از زمان راه‌اندازی این تجهیز و با اتکا به توان متخصصان و پیمانکاران داخلی کارخانه، طی ۹۰ روز با موفقیت به پایان رسید.

صالحی با اشاره به اهمیت نیروگاه مرکزی در استمرار فعالیت‌های تولیدی کارخانه، تصریح می‌کند: این نیروگاه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین کارگاه‌های ذوب‌آهن اصفهان است که وظایف متعددی از جمله تأمین بخار فرآیندی، آب گرم شبکه شوفاژ، آب دیگ‌های اتیلیزاتور کنورتورهای فولادسازی، هوای دمشی کوره‌بلندها و تولید برق از محل مازاد بخار را بر‌عهده‌ دارد.

وی ادامه می‌دهد: استمرار فعالیت این مجموعه و تأمین پایدار نیازهای بخش‌های مختلف کارخانه، به انجام تعمیرات مستمر و اصولی تجهیزات نیروگاه وابسته است و در همین راستا، پروژه‌های تعمیراتی متعددی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان داخلی در دستور کار قرار

دارد.

صالحی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل و معاونت بهره‌برداری، همکاری مدیر امور مهندسی‌ها، مدیریت‌های مختلف کارخانه، شرکت‌های پیمانکار داخلی و تلاش کارکنان این مدیریت در اجرای پروژه، خاطرنشان می‌کند: همراهی و مساعدت مجموعه‌های یادشده، با توجه به شرایط خاص موجود، نقش مؤثری در اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات داشت.