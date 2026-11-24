مشهد- خبرنگار کیهان‌:

سفیر ایران در قرقیزستان گفت: می‌توان بخشی از نیازهای بازار قرقیزستان را از طریق شناسایی ظرفیت‌های تولیدی خراسان رضوی تأمین کرد؛ البته مشکلات انتقال پول، مبادلات مالی و موانع تجاری نیز باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

زهرا ساعی در دیدار با استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اولویت دیپلماسی اقتصادی در روابط با کشورهای آسیای مرکزی افزود: ظرفیت‌های اقتصادی ایران در این منطقه بسیار گسترده است و با شناسایی توانمندی‌های تولیدی کشور، رفع موانع تجاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌توان حجم مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ویژه قرقیزستان را افزایش داد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه اظهار کرد: در دیدار با رئیس‌جمهور نیز موضوع دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با کشورهای آسیای مرکزی مورد تأکید قرار گرفت و طرف قرقیزستانی نیز برای گسترش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک علاقه‌مندی زیادی دارد. در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری و انرژی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

سفیر ایران در قرقیزستان گفت: تراز تجاری این کشور حدود ۱۶ میلیارد دلار است که بخش قابل‌توجهی از آن به واردات اختصاص دارد و در مقابل، صادرات آن حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

ساعی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک تصریح کرد: در نشست با فعالان این حوزه، افرادی که در زمینه حمل‌ونقل و فعالیت در آسیای مرکزی تجربه بالایی دارند، مسائل و مشکلات متعددی را مطرح کردند. توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شد و اکنون نیز لازم است موانع موجود در مسیر جابه‌جایی کالا و ترخیص محموله‌ها بررسی و برطرف شود.

وی ادامه داد: افزایش سه تا چهار برابری هزینه‌های حمل‌ونقل، در نهایت قیمت کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد و هزینه آن به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. همچنین باید بر هزینه‌های خدمات حمل‌ونقل و ترخیص کالا نظارت بیشتری صورت گیرد تا برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند. افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاها را بالا ببرد و حتی قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش دهد؛ از این رو پیگیری این مسائل و تسهیل روند فعالیت بخش خصوصی ضروری است.

به گفته وی، پیشنهاد همکاری سه‌جانبه میان ایران، قرقیزستان و یک کشور ثالث نیز از جمله موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های اقتصادی بوده است. همچنین کمیته مشترک ایران و قرقیزستان ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و پیشبرد همکاری‌ها دارد و درخواست اتاق بازرگانی مشهد برای مشارکت و فعالیت بیشتر در این چارچوب نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سفیر ایران در قرقیزستان با تأکید بر اهمیت برقراری پرواز مستقیم میان مشهد و قرقیزستان گفت: نبود پرواز مستقیم که در گذشته برقرار بوده، یکی از عواملی است که روند ارتباطات و همکاری‌ها را کند می‌کند. مشهد در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری مذهبی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و در هفته گذشته جلساتی با چند شرکت هواپیمایی برگزار شد که امیدواریم به نتایج مثبتی منجر شود و زمینه برقراری حداقل یک پرواز در هفته فراهم شود.

ساعی ادامه داد: خراسان رضوی به‌دلیل موقعیت خود، ظرفیت مهمی برای توسعه ارتباطات با کشورهای آسیای مرکزی دارد و علاوه‌بر قرقیزستان، باید همکاری با ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز فعال‌تر دنبال شود. بازدیدهای مستمر هیئت‌های وزارتخانه‌های مرتبط و برگزاری جلسات تخصصی با فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها و پیگیری موانع کمک کند.

وی همچنین با اشاره به حضور فعال زنان در عرصه تجارت و بازرگانی گفت: در دیدار با اعضای کانون زنان بازرگان، با هشت نفر از بانوان فعال و صاحب‌نظر در این حوزه آشنا شدم که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی هستند. در کنار اولویت دیپلماسی اقتصادی باید از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی نیز برای تقویت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه گفت: بخش عمده روابط ایران با کشورهای پیرامونی باید بر پایه تعاملات اقتصادی شکل بگیرد و از ظرفیت اشتراکات منطقه‌ای برای گسترش مراودات تجاری و انعقاد قراردادهای مشترک استفاده شود.

غلامحسین مظفری با اشاره به نتایج سفرهای خارجی و تعاملات انجام‌شده اظهار کرد: مجموعه رفت‌وآمدها و سفرهای اخیر در حوزه مراودات و همکاری‌های اقتصادی نتایج خوبی داشته و در برخی موارد، مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها به امضای قرارداد منجر شده است. این روند نشان می‌دهد که باید از چارچوب تفاهم‌های اولیه عبور کنیم و با حضور فعال‌تر در بازار کشورهای هدف، زمینه توسعه صادرات و همکاری‌های اقتصادی را فراهم‌ آوریم.

وی با اشاره به رویکرد وزارت امور خارجه در همراهی با برنامه‌های اقتصادی استان افزود: در سفرهای اقتصادی اخیر، وزارت امور خارجه رویکرد مثبتی داشته و خود را بخشی از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. هماهنگی‌های انجام‌شده پیش، حین و پس از سفرها نیز نشان‌دهنده توجه بیشتر به پیوند میان دیپلماسی و اقتصاد است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در سفر به کشورهای منطقه توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های مشترک می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات باشد. این اشتراکات در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد و باید از آن‌ها برای توسعه همکاری‌ها استفاده کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت اقتصادی برخی کشورها مانند قرقیزستان محدودتر است، اما باید با دست بازتر و شرایط مناسب‌تری وارد همکاری با این کشورها شویم. با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، کشور توانسته است مسیر خود را ادامه دهد و امیدواریم در شرایط مطلوب‌تری، به‌ویژه در تعامل با کشورهایی که اشتراکات فراوانی با ایران دارند، همکاری‌ها را گسترش

دهیم.

وی همچنین گفت: نوع رفتارهای اجتماعی، مناسبات اقتصادی، احترام متقابل، مواد غذایی و حتی آیین‌ها و مراسم مشترک، سرمایه‌هایی برای توسعه روابط هستند. نگاه کشورهای پیرامونی به ایران و به‌ویژه خراسان رضوی، همراه با احساس نزدیکی و اشتراکات فراوان است و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت ارتباطات و همکاری‌های متقابل استفاده کنیم.