شهرکرد- خبرنگار کیهان:

هم‌زمان با چهل و هفتمین سالگرد تشکیل نهاد مقدس بسیج، فاز جدید طرح حکمرانی محله مردم‌محور در استان چهارمحال‌و‌بختیاری افتتاح شد.

این مراسم به صورت ارتباط تصویری با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولان کشوری و لشکری در تهران و استانداران، ائمه جمعه و جماعت و فرماندهان سپاه استان‌ها برگزار شد.

سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم‌(ع) استان گفت: این طرح با محوریت مساجد، امام جماعت محله و با حضور نخبگان و اعضای شورای محله اجرا می‌شود و ظرفیت مناسبی برای شناسایی، بررسی و تحلیل مسائل محلات از طریق تیم‌های اندیشه‌ورزی فراهم می‌کند.

وی افزود: بر‌اساس این طرح، در گام نخست هشتاد پایگاه موفق از استان چهارمحال‌وبختیاری برای اجرای این مرحله جدید در نظر گرفته شده است و در پنج ساله اول، به همان تعداد پایگاه‌های فعال با محوریت مساجد به طرح اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح متناسب با قرارگاه‌های سیزده گانه از جمله قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی، محرومیت زدایی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی امنیتی، جهاد تبیین، آموزشی و جذب و تأمین نیازها طراحی شده است. مسائل هر محله بر‌اساس تیم‌های اندیشه‌ورزی احصا و کارشناسی می‌شود و قرارگاه خیّرین مؤثر نیز در هر محله فعال است.

فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام گفت: در قرارگاه خدمات، بیش از نوزده قشر فعالیت می‌کنند که امروزه در قالب گروه‌های جهادی، تمامی اقشار و محلات از این ظرفیت برخوردارند. وی تصریح کرد: در استان چهارمحال‌و‌بختیاری بالغ بر 700 پایگاه این ماموریت را بر‌اساس سند اعتلای ده ساله بسیج بر‌عهده‌ دارند که برخی از آن‌ها ظرفیت فعال‌سازی سیزده قرارگاه را دارند.

وی تأکید کرد: بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است و در این طرح جدید، همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا شاهد رشد قابل‌توجهی نسبت به فعالیت‌های سال‌های گذشته باشیم.