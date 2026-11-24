تالش- خبرنگار کیهان:

هم‌زمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، فرماندار تالش به همراه شهردار تالش، با حضور در کتابخانه عمومی شهر تالش، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی فضای مناسب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کردند.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش در این بازدید، ظرفیت‌ها، امکانات و وضعیت زیرساختی کتابخانه عمومی مورد بررسی قرار داد و بر لزوم توسعه و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای با هدف افزایش دسترسی شهروندان به امکانات مطالعه و کتابخوانی تأکید کرد.

‌فرماندار تالش با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی، فراهم‌سازی محیطی مطلوب، پویا و متناسب با نیازهای علاقه‌مندان به مطالعه، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان را از ضرورت‌های توسعه فرهنگی شهرستان دانست.