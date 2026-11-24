خرم‌آباد- خبر نگار کیهان:

رئیس مجمع خیّرین مدرسه‌ساز لرستان گفت: تاکنون هزار و ۶۹۱ مدرسه در استان لرستان توسط خیّرین ساخته شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

علی‌محمد رضوی در بیست و هشتمین جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز لرستان که به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد، تأکید کرد: ما مجمع خیّرین مدرسه‌ساز لرستان، با باور به ظرفیت‌های ارزشمند مردم و خیّرین نیک‌اندیش، هدف بزرگی را دنبال می‌کنیم که در این راستا تاکنون هزار و‌ ۶۹۱ مدرسه در استان توسط خیّرین ساخته شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وی افزود: این جشنواره تنها یک مراسم رسمی نیست. بلکه نماد همدلی، نوع‌دوستی، یاد‌آوری مسئولیت اجتماعی و عشق به آینده دانش‌آموزان این دیار است که برکات صالحات و باقیات آن برای فرد خیّر نیز جاودانه خواهد بود.

رضوی افزود: مدرسه‌سازی فقط ساخت دیوار و سقف نیست؛ بلکه ساختن امید، پرورش اندیشه، تربیت نسل آینده و سرمایه‌گذاری ماندگار برای توسعه استان و کشور است.