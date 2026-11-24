گالیا‌ توانگر

صبح مه‌آلودِ دردمندی است. نفسم به شماره اُفتاده است و چشمم تار می‌بیند. دویست سال اول عمرم هیچ‌کدام از این گرفتاری‌ها نبود. هر چه بوده و هست برای این چند دهه اخیر است.

یک‌لحظه به فکرم می‌رسد، روی بار میوه یک وانت بنشینم تا محله‌های بالا برای خودم بخوانم و میوه بخورم. اما با خودم می‌گویم: «آن‌وقت کسی کُت پَر مشکی‌ام را نمی‌بیند و خاطرخواهم نمی‌شود. باید آهسته و خرامان و گاه تند و پرشتاب بروم تا زندگی‌ام موج شود و روی شانه‌های بادهای وحشی قدر و قیمت استواری‌ام برای زندگی‌کردن و زنده‌ماندن دیده شود.» چشم‌هایم هم در مه بالای خیابان می‌سوزد. صدایم هم می‌گیرد. نفس‌هایم هم برای پیشروی بیشتر نمی‌کشند. یک جایی قدری می‌نشینم.

اوج می‌گیرم. بغضی در میان غارغارم مخفی‌ست. دیگر نمی‌خواهم بغضِ خواسته‌هایم را میان غارغار اندوهناکم مخفی کنم. می‌خواهم آنچه را که می‌خواهم و آنچه را که حق خود می‌پندارم، فریاد بزنم.

روی بلندترین شاخه بلوط پارک محله می‌نشینم. شب شده است و ستاره‌ها در هوای دودی آسمان، کورسویِ تک‌وتوک و کم‌رنگی دارند. فریاد می‌زنم: «ای طایفه جنوب شهری‌ام! چه زمانی می‌خواهید از خواب غفلت بیدار شوید؟ آسمان روزتان بی‌خورشید مانده و آسمان شب‌تان بی‌ستاره است. فرض که چهارصد سال هم عمر کنید، پس چه زمانی می‌خواهید یک‌لقمه پنیرِ هوای پاک خودتان را مزه‌مزه کنید؟ چه زمانی می‌خواهید نیلی آسمان را ببینید؟» تا انتهای شب به انتظار بر شاخه بلوط می‌نشینم و واگویه خویش را با صدای بلند تکرار می‌کنم.

شاخص کیفیت هوا چیست؟

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر‌اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل‌قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای قابل‌قبول که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل‌قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تأثیر منفی داشته باشد؛ اما در هوای ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت. در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.

‌ گنجشک‌ها و زاغچه‌ها کجا رفتند؟

محمدعلی یکتانیک یک کارشناس محیط‌زیست می‌گوید: «تهران یکی از کریدورهای اصلی مهاجرت پرندگان است، اما آلودگی شدید باعث شده بسیاری از گونه‌ها دیگر از روی تهران عبور نکنند. در شرایط معمول، بیش از دویست گونه پرنده در مسیر مهاجرت از تهران رد می‌شوند، اما اکنون بسیاری از آن‌ها مسیرهای جایگزین را برگزیده‌اند. بحران آلودگی هوا در تهران سال‌هاست به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای سلامت انسان‌ها مطرح می‌شود؛ اما کمتر به پیامدهای آن بر حیات‌وحش شهری توجه شده است. پرندگان، به‌عنوان شاخص‌های مهم تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم، در برابر این بحران آسیب‌پذیری ویژه‌ای دارند.» یکتانیک، کارشناس محیط‌زیست و تیمارگر حیات‌وحش از تأثیرات گسترده آلودگی هوا بر جمعیت و رفتار پرندگان شهری سخن گفته و هشدار می‌دهد: «ادامه این روند می‌تواند به کاهش جدی تنوع زیستی در پایتخت منجر شود.»

او با اشاره به تاریخچه مطالعات مهاجرت پرندگان از دوران باستان تا امروز می‌گوید: «از دو هزار سال پیش دانشمندانی چون ارسطو و هومر درباره مهاجرت پرندگان تحقیق کرده‌اند، اما هنوز دقیق نمی‌دانیم این موجودات چگونه مسیرهای خود را پیدا می‌کنند. پرندگان در حین مهاجرت عمدتاً در ارتفاع خیلی بالا پرواز می‌کنند که در آن محدوده نه شمال و جنوب مشخص است و نه عوارضی روی زمین مشاهده می‌شود. اگرچه مهاجرت‌ پرندگان در شب اتفاق می‌افتد، برخی معتقدند این موجودات به واسطه عوامل طبیعی مانند نور ستارگان، جریان‌های مغناطیسی زمین یا یک شعور ژنتیکی مسیریابی می‌کنند. با این‌حال، آلودگی هوا توان پرواز و جهت‌یابی آن‌ها را مختل می‌کند.»

ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون چیست؟

بر‌اساس مطالعات و تحقیقات دانشمندان، برای هر آلاینده یک حد مجاز تعریف می‌شود. آلاینده‌های کوچک‌تر از دونیم میکرون، شاخص هوای تهران در روزهای سرد پایتخت است. این آلاینده دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر هستند که تقریباً یک سی‌ام قطر موی انسان است و به‌عنوان ذرات ریز نیز شناخته می‌شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بسته به محل، زمان و آب‌وهوا متفاوت است و منابع انتشار آن شامل انواع فعالیت‌های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن چوب، و غیره) و فرآیندهای صنعتی خاص می‌شود. این ذرات هم به‌طور مستقیم ساطع می‌شوند و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می‌گیرند.

به‌طورکلی عمده‌ترین منابع انتشار ذرات معلق نیز احتراق سوخت؛ مانند سوزاندن زغال‌سنگ و چوب خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده، فرآیندهای صنعتی و کشاورزی و انتشار از خودروها است. ذرات معلق عموماً در ماه‌های سرد سال کیفیت هوا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. مطالعات علمی متعدد درباره ذرات معلق نشان می‌دهد که قرارگرفتن در معرض این آلاینده باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود. مرگ زودرس در مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، بروز حملات قلبی غیرکشنده، ضربات قلب نامنظم، ابتلا به سرطان ریه، تشدید آسم، کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم تنفسی مشکلاتی است که آلودگی هوا برای سلامت انسان ایجاد می‌کند.

هوای تهران در ۱۴۰۵؛

کاهش ۷۶ روز آلوده نسبت به مدت مشابه سال قبل

مقایسه کیفیت هوای تهران در بازه یکسان ۱ فروردین تا ۲۵ آبان نشان می‌دهد تعداد روزهای با شاخص کیفیت هوای بالاتر از ۱۰۰، از ۱۱۳ روز در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این تغییر به معنای کاهش ۷۶ روز، معادل ۶۷.۳ درصد است. سهم این روزها از مجموع ۲۴۱ روز بررسی‌شده نیز از ۴۶.۹ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش‌یافته است. بیشترین تغییر به وضعیت «ناسالم برای گروه حساس» مربوط می‌شود که از ۱۰۱ روز به ۳۳ روز رسیده؛ روزهای «ناسالم» نیز از ۸ روز به ۴ روز کاهش یافته‌اند.

بهبود ثبت‌شده عمدتاً با افزایش روزهای «قابل‌قبول» همراه بوده است؛ تعداد این روزها از ۱۲۲ به ۱۹۱ روز رسیده، در حالی ‌که روزهای «پاک» از ۶ به ۱۳ روز افزایش یافته‌اند؛ بنابراین، هرچند روزهای پاک بیش از دوبرابر شده‌اند، وضعیت غالب هوای تهران همچنان «قابل‌قبول» بوده است. همچنین در بازه بررسی‌شده سال ۱۴۰۵، روزی با وضعیت «بسیار ناسالم» یا «خطرناک» ثبت نشده، اما در مدت مشابه سال قبل برای هرکدام ۲ روز ثبت شده بود. این نتایج صرفاً وضعیت تا ۲۵ آبان را توصیف می‌کنند و برای نتیجه‌گیری درباره کل سال یا علت تغییرات کافی نیستند.

‌‌ نفس پایتخت به شماره افتاد

با توجه ‌به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل‌ ملاحظه به‌ویژه در ساعت‌های عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی در بعضی ساعت‌ها هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران، افزایش غبار محلی و گاهی کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی نسبت به کاهش تردد‌های غیرضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعت‌های اوج انباشت آلاینده‌ها، تاحدامکان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودداری از سوزاندن پسماندها، شاخ‌وبرگ و بقایای کشاورزی توصیه می‌کند. هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. ازسوی‌دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

کیفیت متغیر هوای تهران طی آبان؛

تنفس هوای پاک تا ناسالم

بر‌اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حالی تهرانی‌ها طی آبان‌ماه یک روز هوای پاک تنفس کردند که هشت روز کیفیت هوای پایتخت نامطلوب بود.

طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ تهرانی‌ها یک روز هوای پاک، ۲۱ روز هوای قابل‌قبول، ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم تنفس کرده‌اند. ۱۷ آبان‌ماه با قرارگیری شاخص کیفیت هوا روی عدد ۴۹ هوا، در شرایط پاک قرار گرفت.

از ۲۱ آبان کیفیت هوای تهران افت محسوسی پیدا کرد، به‌گونه‌ای که کیفیت هوای بیشتر روزها در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای همه بود. اوج این شرایط ۲۵ آبان‌ماه تجربه شد که شاخص آلودگی هوا به ۱۶۷ رسید. طی این ماه آلاینده شاخص، ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود.

طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ هوای تهران ۹ روز در شرایط قابل‌قبول و ۲۱ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود و در تمام روزهای آلوده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون فراتر از حد مجاز قرار گرفت که اوج آن ۱۳ آبان بود و شاخص ۱۴۸ ثبت شد.

طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ تهرانی‌ها ۲۱ روز هوای قابل‌قبول، هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم تنفس کردند. بهترین کیفیت هوا ۱۶ آبان‌ماه با شاخص ۵۷ بود. آلوده‌ترین روز با شاخص ۱۵۲ در روز ۲۷ آبان به ثبت رسید. آلاینده شاخص این ماه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود.

آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ کیفیت هوا درمجموع ۱۶ روز در شرایط قابل‌قبول، ۱۳ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز در شرایط ناسالم ثبت شد. ۲۴ آبان با شاخص ۱۵۱، آلوده‌ترین روز از منظر آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بود.

وضعیت هوای تهران در دومین ماه پاییز ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای بود که ۱۹ روز در شرایط قابل‌قبول و ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هوای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود. کمینه شاخص ثبت شده برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۶۷ و بیشینه آن عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.

آمار شرکت کنترل کیفیت هوا تهران نشان می‌دهد کیفیت هوای تهران طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، ۱۷ روز در وضعیت قابل‌قبول و ۱۳ روز ناسالم در شرایط برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون علت آلودگی هوا طی ۱۳ روز از آبان‌ماه این سال بود. ۲۴ آبان با قرارگیری ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۴۵، آلوده‌ترین روز این ماه ثبت شد.