

اختلالات زیرساختی در آمریکا همچنان ادامه دارد نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری شبکه‌های حیاتی این کشور در برابر تهدیدهای سایبری به‌شدت افزایش یافته است. توقف سراسری پروازها‌، حملات گسترده سایبری به شرکت‌های بزرگ فناوری، حمله سایبری به اف‌بی‌آی و وزارت کشاورزی آمریکا طی هفته گذشته آمریکا باعث شد که ترامپ مجبور شود «شان کرن کراس»، مدیر ملی امنیت سایبری کاخ‌سفید را از سمت خود برکنار و «کریستن ای.دیویس»، مدیر ارشد اطلاعات وزارت دفاع آمریکا را به‌عنوان جانشین وی منصوب کند.

تأخیر و لغو پروازها

گزارش‌ها نشان می‌دهد این بحران همچنان ادامه دارد. بر اساس داده‌های وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت‌اِویر» که خبرگزاری ریانووستی بررسی کرده است، تنها در روز دوشنبه بیش از ۳۵۰۰ پرواز در آمریکا با تأخیر مواجه یا لغو شده‌اند. به گزارش ایسنا، بیشترین اختلال در برنامه پروازی شرکت هواپیمایی «دلتا ایرلاینز»- بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آمریکا- رخ داده است. این شرکت با ۵۶۸ پرواز تأخیری و ۹۲ پرواز لغو شده مواجه شده که تقریباً یک‌پنجم کل پروازهای برنامه‌ریزی‌شده این هواپیمایی برای روز دوشنبه را شامل می‌شود. در میان فرودگاه‌های آمریکا، فرودگاه آتلانتا بیشترین تأثیر را از این اختلالات پذیرفته است؛ به‌طوری که ۳۷۴ پرواز در آن با تأخیر مواجه شده و ۴۴ پرواز نیز لغو شده‌اند.روز یکشنبه، شرکت دلتا ایرلاینز با نقص فنی در سامانه وزن و تعادل هواپیما مواجه شد؛ سامانه‌ای حیاتی که در آماده‌سازی هواپیماها برای پرواز نقش دارد. این نقص در فرودگاه آتلانتا رخ داد و موجب تأخیر و لغو نزدیک به ۲۵۰۰ پرواز این شرکت شد. این وضعیت چند روز مانده به تعطیلات روز شکرگزاری که امسال در آمریکا در ۲۶ نوامبر(5 آذر) برگزار می‌شود، پیچیده‌تر شده است. آمریکایی‌ها در این ایام به‌طور سنتی برای دیدار با خانواده و دوستان سفر می‌کنند و همین امر فشار بیشتری بر شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها وارد می‌کند.

حمله سایبری به ده‌ها کشتی

یک رسانه آمریکایی نیز اعلام کرد که حدود 50 کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی در این کشور هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند. به گزارش تسنیم، وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات دولت تروریست آمریکا اعلام کرد که حدود 50 فروند کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. این رسانه به نقل از مقامات آمریکا مدعی آغاز تحقیقات درباره احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها شد و در عین حال از قول این مقامات اعتراف کرد که هیچ مدرکی که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها باشد، پیدا نکرده‌اند. منابع وال‌استریت‌ژورنال مدعی شدند: «کشتی‌ها پیام‌های تهدیدآمیزی به زبان فارسی دریافت کردند که به آنها در مورد بارگیری محصولات آمریکایی هشدار می‌داد. دو کشتی که به سمت تگزاس در حرکت بودند نیز تهدید به بمب‌گذاری شدند».

در ادامه این گزارش ادعا شده است: «یک کشتی که به سمت تگزاس در حرکت بود، پیامی دریافت کرد که آن را به حمل غیرقانونی نفت سعودی به آمریکا متهم می‌کرد».یک مقام دولت ترامپ به وال‌استریت‌ژورنال اتهام علیه تهران را رد کرد و گفت: تاکنون هیچ مدرکی دال بر دخالت ایران در این حملات سایبری به دست نیامده است. این مقامات همچنین گفتند که واشنگتن در روزهای اخیر و هم‌زمان با نزدیک‌شدن کشتی‌ها به سواحل آمریکا، تیم‌هایی را برای مقابله با حملات سایبری مستقر کرده است.