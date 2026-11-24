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پس‌لرزه‌های جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران در خود آمریکا و بسیاری از مناطق دیگر جهان از اروپا گرفته تا آسیا همچنان ادامه دارد؛ جنگی که با هدف سرنگونی نظامی جمهوری اسلامی شروع شد با بسته‌شدن تنگه هرمز توسط ایران ادامه یافت و در ادامه

باز کردن تنگه در میانه جنگ به مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف آمریکا تبدیل شد؛ هدفی که تاکنون ترامپ در دستیابی به آن علی‌رغم لفاظی‌های روزانه موفقیتی نداشته است. تداوم جنگ‌افروزی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس و در پی آن بسته‌ماندن تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تداوم بحران انرژی در اروپا شده است. «فاتح بیرول» رئیس آژانس بین‌المللی انرژی چندی پیش هشدار داد که اروپا در حالی وارد فصل زمستان می‌شود که ذخایر گاز این قاره به پایین‌ترین سطح خود رسیده و توان تحمل شوک‌های بیشتر در عرضه انرژی را ندارد. بیرول در حاشیه یک کنفرانس بین‌المللی در برلین گفت: اختلال در تنگه هرمز همه مناطق جهان را تحت تأثیر قرار داده است، اما اروپا به‌صورت ویژه آسیب‌پذیر است و احتمالاً در ماه‌های آینده با افزایش هزینه واردات گاز طبیعی مایع مواجه خواهد شد؛ حتی اگر همین امروز صلح به خلیج‌فارس بازگردد.

گزارش‌های رسانه‌ها هم از افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا حکایت دارد. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، گزارش‌های منتشرشده از بورس لندن حاکی از افزایش قیمت گاز در اروپا به میزان ۷ درصد بوده و قیمت هر هزار مترمکعب گاز به هزار و ۷۲ دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، قیمت قراردادهای آتی گاز که در ماه دسامبر(آذر) عملیاتی می‌شوند با توجه به شاخصه تی‌تی‌اف بزرگ‌ترین مرکز توزیع گاز اروپا مستقر در هلند، نزدیک به ۷ درصد افزایش داشته است. به نوشته آناتولی، در آخرین جلسه مبادلات اکتبر قیمت قراردادهای آتی گاز به هزار و ۲۰۰ دلار در هر هزار مترمکعب رسید. این نخستین‌بار بود که چنین قیمتی از سال ۲۰۲۲ تا آن زمان ثبت می‌شد. کمیسیون اروپا با توجه به قیمت‌های ثبت‌شده در بازار گاز این قاره، پیش‌بینی خود از میانگین قیمت گاز در اروپا تا پایان سال جاری میلادی را به یکباره ۴۲ درصد افزایش داد و به ۷۰۹ دلار برای هر هزار مترمکعب رساند. به نوشته این گزارش، به‌دلیل تداوم بحران در تنگه هرمز میزان ذخایر گاز اروپا در ۱۸ نوامبر(27 آبان) به کمتر از ۷۰ درصد رسید که بر اساس داده‌های شرکت گازپروم، پایین‌ترین سطح ذخایر گاز در اواسط ماه نوامبر از زمان آغاز ثبت و پایش این اطلاعات محسوب می‌شود.

تکاپوی آسیا برای ایجاد سپر نفتی

از سوی دیگر در پی تشدید پیامدهای جنگ علیه ایران و نگرانی از اختلال در انتقال نفت از خلیج‌فارس، ژاپن ابتکار تازه‌ای را برای تقویت امنیت انرژی آسیا مطرح کرده است؛ طرحی که با هدف هماهنگی در ذخیره‌سازی نفت، مدیریت بحران و تأمین اضطراری سوخت، می‌کوشد کشورهای آسیایی را در برابر شوک‌های احتمالی بازار انرژی آماده‌تر کند.

پایگاه تحلیلی آمریکایی «ایندکس باکس» در گزارشی در همین زمینه نوشته است: ژاپن با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی و شماری از نهادهای منطقه‌ای، ابتکار تشکیل کارگروه امنیت نفت آسیا را با هدف تقویت ذخایر اضطراری، توسعه ظرفیت‌های مشترک ذخیره‌سازی و هماهنگی کشورهای آسیایی در مواجهه با اختلال در عرضه انرژی اجرائی کرده است؛ اقدامی که در پی پیامدهای جنگ ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت انتقال نفت از تنگه هرمز در دستور کار توکیو قرار گرفته است. بر اساس این گزارش و مطابق بیانیه مشترک وزارت خارجه ژاپن و آژانس بین‌المللی انرژی، کارگروه امنیت نفت آسیا در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، هم‌زمان با چهارمین نشست سران ابتکار جامعه آسیایی انتشار صفر (AZEC) که هفته گذشته در مانیل برگزار شد، تشکیل یافته است. این مجموعه با همکاری ژاپن، آژانس بین‌المللی انرژی و مؤسسه تحقیقات اقتصادی آسه‌آن و شرق آسیا فعالیت خواهد کرد. به گزارش ایرنا به نقل از «ایندکس باکس»، یکی از محورهای اصلی این ابتکار، استفاده از ظرفیت‌های ذخیره‌سازی بلااستفاده ژاپن، از جمله مخازن متعلق به پالایشگاه‌های تعطیل شده، برای نگهداری نفت سایر کشورهای آسیایی است. این پیشنهاد با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی منطقه‌ای و فراهم‌کردن امکان دسترسی بهتر کشورها به منابع انرژی در شرایط اضطراری مطرح شده است.

این گزارش می‌افزاید: اهمیت این ابتکار با توجه به وابستگی اقتصادهای آسیایی به مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز افزایش یافته است. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان از این گذرگاه عبور کرده و نزدیک به ۸۰ درصد محموله‌های عبوری راهی بازارهای آسیایی شده است. از این‌رو، هرگونه اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت انرژی و فعالیت اقتصادی کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا داشته باشد. بر اساس این گزارش در چارچوب طرح ژاپن، قرار است کارگروه جدید با بررسی وضعیت ذخایر نفتی کشورهای منطقه، تدوین سازوکارهای همکاری اضطراری و تبادل اطلاعات درباره بازار انرژی، زمینه هماهنگی بیشتر میان دولت‌های آسیایی را فراهم کند. همچنین ژاپن و آژانس بین‌المللی انرژی از برنامه خود برای ایجاد مرکز امنیت نفت آسیا در توکیو با عنوان «مرکز امنیت نفت آسیا ژاپن و آژانس بین‌المللی انرژی» خبر داده‌اند. این مرکز قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی آژانس در پاریس و سنگاپور، در زمینه توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تحلیل بازارهای انرژی و طراحی سازوکارهای همکاری اضطراری به کشورهای منطقه کمک کند.

به نوشته این گزارش، ابتکار جدید ژاپن نشان می‌دهد پیامدهای جنگ علیه ایران و اختلال در مسیرهای انتقال نفت خلیج‌فارس، به یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران اقتصادی و انرژی در شرق و جنوب‌شرق آسیا تبدیل شده است. تلاش برای ایجاد ذخایر مشترک، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و هماهنگی در شرایط اضطراری را می‌توان بخشی از رویکرد جدید کشورهای آسیایی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی و تضمین استمرار عرضه انرژی ارزیابی کرد.