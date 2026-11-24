

«اسرائیل در محاصره بحران‌ها قرار دارد.» این خلاصه گزارشی است که روزنامه عبری‌زبان معاریو از حال و روز این روزهای رژیم صهیونیستی نوشته است. معاریو در این گزارش تصویری به‌شدت تیره‌وتار از آینده رژیم صهیونیستی ترسیم می‌کند؛ تصویری که آمارهای مهاجرت، کاهش بازگشت شهروندان، فرسایش سلامت روان و شکاف سیاسی، بخش‌هایی از آن را در داده‌های رسمی و پژوهش‌های مستقل نیز بازتاب می‌دهند. معاریو در این گزارش مفصل با انتقاد از وضعیت سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی، این رژیم را در آستانه ورود به هشتادمین سال تأسیس خود، جامعه‌ای چندپاره، فاقد قانون اساسی و گرفتار بحران حکمرانی توصیف کرده و می‌نویسد: اسرائیل در حالی که تنها یک گام با ورود به هشتادمین سال تأسیس خود فاصله دارد، مانند رژیمی رفتار می‌کند که تازه در ابتدای راه است؛ رژیمی بدون قانون اساسی، بدون دولتی واقعی، چندپاره و ازهم‌گسیخته که تقریباً هیچ امیدی برای شهروندانش باقی نگذاشته است. «افرایم گانور»، نویسنده این گزارش ادامه می‌دهد: ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی به‌جای اداره امور عمومی، بیش از هر چیز درگیر منافع شخصی و حزبی رهبران شده و همین مسئله امید به آینده را در میان بخش‌هایی از جامعه تضعیف کرده است. نویسنده وضعیت کنونی را نشانه‌ای از آشفتگی عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی این رژیم می‌داند؛ بحرانی که به نوشته او، دشمنان رژیم صهیونیستی نیز تحولات آن را با دقت دنبال می‌کنند. این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که مجموعه‌ای از داده‌های رسمی و پژوهش‌های دانشگاهی، از افزایش مهاجرت شهروندان رژیم صهیونیستی، کاهش بازگشت مهاجران، فشارهای روانی ناشی از جنگ و تعمیق شکاف‌های داخلی حکایت دارد.

موج مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی

به نوشته معاریو یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران در سرزمین‌های اشغالی، تغییر تراز مهاجرت است؛ پدیده‌ای که برای رژیمی که همواره بر جذب مهاجران و افزایش جمعیت یهودی تأکید داشته، اهمیت راهبردی دارد. بر اساس آمار اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ نفر از ساکنان این رژیم به خارج مهاجرت کردند، در حالی که شمار بازگشت‌کنندگان تنها حدود ۱۹ هزار نفر بود. به این ترتیب، تراز مهاجرت شهروندان این رژیم با کسری بیش از ۵۰ هزار نفر مواجه شد؛ وضعیتی که در کنار کاهش شمار مهاجران ورودی، از تغییر قابل توجه الگوی جمعیتی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش این روند محدود به یک سال نیست. گزارش دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۶۸ هزار و ۵۰۹ شهروند رژیم صهیونیستی برای دست‌کم سه ماه متوالی این سرزمین را ترک کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه یک دهه قبل، افزایش چشمگیری داشته است. پژوهشگران این دانشگاه برآورد کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ دست‌کم برای یک سال یا بیشتر مهاجرت کرده‌اند.گزارش مرکز پژوهش‌های کنست نیز نشان می‌دهد خروج نیروی انسانی تنها به مهاجران تازه‌وارد محدود نیست. بر اساس این گزارش، از میان افرادی که این رژیم را ترک کرده‌اند، سهم شهروندان باسابقه و متولد این سرزمین افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ تعداد مهاجران باسابقه به حدود ۵۱ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود.بخش نگران‌کننده‌تر این روند، ترکیب تحصیلی مهاجران است. طبق همین گزارش، افراد دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سهمی بالاتر از نسبت جمعیتی خود در میان مهاجران دارند.

بحران روانی

در کنار مهاجرت به نوشته معاریو وضعیت سلامت روان نیز به یکی از شاخص‌های مهم فشار اجتماعی در رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. آمار اداره مرکزی آمار این رژیم نشان می‌دهد سهم افرادی که در سال ۲۰۲۴ احساس افسردگی را گزارش کرده‌اند، از ۲۵.۵ درصد در سال قبل به ۳۳.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان گزارش استرس در میان شهروندان از ۵۸.۲ درصد به ۶۷.۹ درصد رسیده است. همین داده‌ها نشان می‌دهد سهم افرادی که تصور می‌کنند وضعیت زندگی‌شان در آینده بهتر نخواهد شد یا حتی بدتر می‌شود، از ۳۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این آمارها در گزارش اجتماعی اداره مرکزی آمار منتشر شده و فشارهای روانی پس از حمله هفتم اکتبر و جنگ‌های متعاقب آن را بازتاب می‌دهد. گزارش‌های مربوط به خودکشی نیز ابعاد دیگری از این بحران را نشان می‌دهد، هرچند باید میان آمار خودکشی ثبت‌شده و تماس‌های مرتبط با افکار خودکشی تفاوت قائل شد. بر اساس گزارش سازمان امدادرسانی روانی «اران»، این مجموعه طی سه سال پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به ۹۲۹ هزار تماس و درخواست کمک دریافت کرده است.

شکاف سیاسی گسترده

به گزارش فارس به نقل از معاریو، بحران رژیم صهیونیستی تنها در حوزه جمعیت و سلامت روان خلاصه نمی‌شود. اختلافات سیاسی، بی‌اعتمادی به دولت و نبود توافق بر سر آینده ساختار حکمرانی، از دیگر عواملی است که در تحلیل گانور نویسنده این گزارش نیز مورد توجه قرار گرفته است. مؤسسه سیاست‌گذاری مردم یهود در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، شکاف عمیق میان جریان‌های سیاسی رژیم صهیونیستی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان، قطبی‌شدن و اختلافات داخلی را بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی این رژیم دانسته‌اند؛ رقمی که از نگرانی درباره تهدید هسته‌ای ایران و مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی بیشتر بوده است.

ده‌ها هزار مجروح با اختلالات روانی

از سوی دیگر با وجود سانسور شدید در اراضی اشغالی، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی جدیدترین آمار نظامیان زخمی شده در جنگ‌های به راه افتاده از سوی این رژیم را اعلام کرد. به گزارش مهر به نقل از معاریو، اداره توانبخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی صبح دیروز اعلام کرد تعداد نظامیان زخمی شده که تحت پوشش این اداره قرار دارند به ۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است که

۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها در جنگ اخیر مجروح شده‌اند.بر اساس آمار منتشرشده از سوی این اداره، ۴۳ هزار و ۸۰۰ نفر، معادل

۴۷ درصد مجموع زخمی‌ها از آسیب‌های روانی و اختلالات پس از سانحه رنج می‌برند که ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر از آنها در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند. همچنین حدود هزار و ۱۰۰ نفر از آنها دچار قطع عضو شده‌اند، ۱۲۳ نفر بینایی خود را از دست داده‌اند و ۶۰۲ نفر در بالاترین سطح معلولیت قرار دارند. بر اساس این گزارش ۳۹۰۰ نفر نیز از آسیب‌های مغزی با درجات مختلف رنج می‌برند که ۲۴۹ نفر از آنها دچار آسیب‌های شدید شده‌اند. آمارها همچنین نشان می‌دهد ۵۸ درصد مجروحان جنگ اخیر، معادل ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر، از نیروهای ذخیره هستند.