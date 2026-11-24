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بحرین دهه‌هاست که صحنه اعتراض‌های مردمی علیه انحصار قدرت، تبعیض سیاسی و اجتماعی و سیاست‌های سرکوبگرانه خاندان آل‌خلیفه است، اعتراض‌هایی که ریشه‌های آن به دهه ۱۹۲۰ میلادی بازمی‌گردد و در طول تاریخ، با مشارکت جریان‌های مختلف مردمی، به‌ویژه شیعیان این کشور، ادامه یافته است. در دهه ۱۹۳۰ میلادی، هم‌زمان با گسترش فعالیت‌های سیاسی و شکل‌گیری مطالبات صنفی و اجتماعی، اعتراض‌هایی علیه بی‌عدالتی و سلطه استعمار «بریتانیا» شکل گرفت و در دهه ۱۹۵۰ نیز ائتلافی از فعالان سیاسی شیعه و سنی در قالب «کمیته اجرائی» خواستار تشکیل مجلس منتخب، گسترش آزادی‌های سیاسی و ایجاد نهادهای مدنی شد، جنبشی که با سرکوب و بازداشت رهبران آن از سوی حاکمیت مواجه شد. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و قیام کارگری و مردمی مارس ۱۹۶۵ (اسفند ۱۳۴۳) یکی از نقاط عطف مبارزات ضد استبدادی در بحرین به‌شمار می‌رود. پس از استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱، امیدها به مشارکت سیاسی و تحقق مطالبات مردمی چندان دوام نیاورد؛ چراکه انحلال مجلس ملی در سال ۱۹۷۵ و تصویب قانون امنیت دولتی، فضای سیاسی کشور را بیش از پیش محدود کرد.

در دهه‌های بعد نیز مطالبات سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه در میان جامعه شیعه که خواستار برخورداری از حقوق برابر و سهم متناسب در ساختار قدرت بود، به شکل‌های مختلف ادامه یافت و اعتراض‌های گسترده سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ بار دیگر شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت را آشکار کرد. با آغاز پادشاهی حمد بن عیسی آل‌خلیفه در سال ۱۹۹۹، وعده‌هایی درباره اصلاحات سیاسی و گشایش فضای عمومی مطرح شد، اما محدودیت اختیارات نهادهای منتخب، تداوم تبعیض و تمرکز قدرت در خاندان حاکم، مانع تحقق مطالبات اساسی مردم شد. سرانجام، هم‌زمان با خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی، مردم بحرین نیز در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) با برگزاری تظاهرات گسترده در میدان مروارید منامه، خواستار اصلاحات بنیادین سیاسی، تشکیل حکومت منتخب و پایان دادن به تبعیض و استبداد شدند. این جنبش که به‌رغم حضور پررنگ شیعیان، در آغاز از مشارکت طیف‌های مختلف اجتماعی برخوردار بود، با سرکوب خونین نیروهای امنیتی و ورود نیروهای نظامی سعودی و امارات در مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) مواجه شد. با وجود گذشت بیش از یک دهه و نیم از آن خیزش، بازداشت فعالان سیاسی، زندانی کردن علما و مخالفان، محدودیت آزادی بیان و برخورد با معترضان همچنان از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و حقوق بشری بحرین است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مطالبات مردمی برای عدالت، آزادی و مشارکت واقعی در قدرت، نه‌تنها برآورده نشده، بلکه با تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه آل‌خلیفه به بحرانی مزمن تبدیل شده است.

هشدار انقلابیون

انقلابیون بحرین با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم‌کردن سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان، به‌ویژه زنان زندانی از جمله ساره مرهون و بدور عبدالحمید الجمری شدند. در این بیانیه تأکید شده است که بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب شهروندان و نظامی‌کردن مناطق مختلف بحرین، اقداماتی شکست‌خورده هستند و بازداشت و شکنجه زنان، جنایتی محکوم و غیرقابل‌قبول است. انقلابیون بحرینی همچنین با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر و جنایات گذشته علیه صدها زندانی زن در این کشور، تأکید کردند که گذشت زمان نمی‌تواند این جنایات را از حافظه‌ها پاک کند یا مسئولیت عاملان آن را از بین ببرد. آنها در ادامه، بازداشت علمای شیعه و ده‌ها تن از ائمه جماعات و خطیبان را از عوامل تشدید بی‌ثباتی در بحرین دانستند و تصریح کردند که مقامات این کشور با تداوم اقدامات استبدادی و سرکوب آزادی بیان، بیش از پیش به این بی‌ثباتی دامن می‌زنند؛ سیاست‌هایی که زمینه‌ساز مشکلات امنیتی در جریان جنبش ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و تداوم بحران‌های سیاسی و حقوق بشری در بحرین بوده است.