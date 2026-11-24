منابع آگاه از برنامه‌ریزی آمریکا برای بازگشت به سوریه به بهانه آموزش ارتش سلفی- تکفیری رژیم جولانی خبر می‌دهند.

گزارش‌ها حاکی است دولت ترامپ تلاش دارد به بهانه آموزش نظامی ارتش سلفی-تکفیری رژیم جولانی ضمن بازگشت نظامی به این کشور جای پای خود را نیز در این کشور مستحکم‌تر کند. رویترز در این زمینه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی آموزش نظامی نیروهای سوریه به‌عنوان نخستین مأموریت آموزشی در این کشور از زمان براندازی نظام بشار اسد و حاکمیت رژیم جولانی است. بر اساس این گزارش، ادعا شده که هدف آمریکا آموزش نیروهای سوری برای مین‌زدایی است. به گزارش مهر رویترز گزارش داد که در صورت عملیاتی‌شدن این پیشنهاد، ممکن است سوریه شاهد بازگشت تعداد کمی! از نیروهای آمریکایی طی سال آتی میلادی باشد. این در حالی است که تنها یک سال از پایان مأموریت ۱۰ساله آمریکا در سوریه به بهانه مبارزه با داعش می‌گذرد.