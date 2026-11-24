سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از دستورات نخست‌وزیر این کشور برای برکناری تعدادی از مسئولان امنیتی خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دیروز اعلام کرد: علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، گزارش کمیته ویژه تحقیقات در شرکت نفت شمال را بررسی کرد. وی تصمیم گرفت رئیس کمیته گذرگاه‌های مرزی را از این سمت برکنار کند. همچنین فرمانده عملیات و رئیس پلیس کرکوک به‌دلیل عدم پیگیری پرونده قاچاق برکنار شدند. یکی از فرماندهان نیروهای پلیس بخش انرژی و معاون و مدیر بخش اطلاعات برکنار شده‌اند. مدیرکل شرکت نفت شمال و معاونانش نیز تا زمان تکمیل تحقیقات تعلیق می‌شوند. خبر دیگر آن‌که جنبش مقاومت اسلامی نجباء فشار برای واگذاری مدیریت مزار حضرت عزیر پیامبر‌(ع) به یک نهاد بین‌المللی را محکوم کرد و هشدار داد این توطئه سیستماتیک، ذیل طرح صهیونیستی «احیای میراث یهودی در عراق» به‌منظور تسهیل پروژه عادی‌سازی رابطه با اسرائیل دنبال می‌شود.