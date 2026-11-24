

محمد جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی طی گفت‌وگو با فارس در ویژه‌برنامه «سپهر سیاسی» با اشاره به مواضع و رفتار برخی جریان‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، گفت: منافع سیاسی و حیات سیاسی برخی افراد و جریان‌ها در ارائه تصویری خاص از جامعه ایران تعریف شده است؛ به همین دلیل، در مقاطعی که کشور با تهدید و بحران مواجه می‌شود و بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیاز دارد، مواضعی اتخاذ می‌کنند که به تضعیف وحدت و انسجام داخلی منجر می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه در شرایط تهدید خارجی، اختلاف‌نظرهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی تحت‌الشعاع دفاع از کشور قرار می‌گیرد، اظهار کرد: زمانی که مردم با تهدید و تجاوز دشمن مواجه می‌شوند و می‌بینند نیروهای مسلح در حال دفاع از ملت، تمدن و تاریخ ایران هستند، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، پشت کشور و نظام می‌ایستند.

جمشیدی افزود: آمریکایی‌ها چنین سطحی از همراهی و انسجام مردمی را پیش‌بینی نمی‌کردند؛ بخشی از این برآورد اشتباه نیز ناشی از تحلیل‌های نادرستی بود که برخی افراد و جریان‌ها، چه در داخل کشور و چه از خارج، به طرف آمریکایی ارائه کرده بودند.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی با اشاره به فعالیت برخی جریان‌ها و افراد خارج از کشور در رسانه‌ها و مؤسسات خارجی، تصریح کرد: منافع سیاسی و اقتصادی برخی از این افراد در گرو ارائه تحلیل‌های رادیکال و غیرواقعی از جامعه ایران است. آنها پیش از این ادعا می‌کردند در صورت وقوع جنگ، مردم کار نظام را تمام خواهند کرد، اما تحولات نشان داد که مردم برخلاف این پیش‌بینی‌ها عمل کردند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با انتقاد از تأثیر منافع سیاسی بر تحلیل‌های ارائه‌شده درباره ایران گفت: چنین رویکردهایی موجب شکل‌گیری تصویری نادرست از وضعیت داخلی کشور در ذهن دشمن شده و در عمل به محاسبات اشتباه طرف مقابل کمک کرده است.

جمشیدی برای نمونه به اظهارات ترامپ درباره آمار جان‌باختگان حوادث دی‌ماه ۱۴0۴ اشاره کرد و گفت: ترامپ در اظهارات مختلف خود آمارهای متفاوتی ارائه کرد و هر بار ارقام جدیدی مطرح کرد؛ در حالی که یک رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اطلاعاتی دسترسی دارد و انتظار می‌رود آمارهای مستند و مشخصی ارائه کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این در حالی بود که دولت ما فهرست جان‌باختگان این حوادث به همراه اطلاعات هویتی آنها را اعلام کرد و از مدعیان خواست در صورت داشتن اطلاعات دیگری، مستندات خود را ارائه کنند اما طرف آمریکایی هیچ مستنداتی برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده خود ارائه نکرد.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی در پایان تأکید کرد: بخشی از این فضاسازی‌ها و ادعاها به دلیل عملکرد جریان‌هایی است که با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های نادرست، تلاش می‌کنند این مواضع را توجیه کنند؛ رویکردی که ریشه در منافع سیاسی برخی افراد و جریان‌ها دارد.