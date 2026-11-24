

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه

(3 آذرماه) در نشست خبری دوره‌ای خود با گرامیداشت روز مادر و سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) گفت: روز مادر امسال در حالی فرامی‌رسد که مادران بسیاری به دلیل از دست دادن فرزندان خود در حوادث مختلف داغدار هستند. وی افزود: این مادران باید بدانند که همه فرزندان ایران، فرزندان آنان هستند. مهاجرانی پنجم آذرماه را روز بسیج مستضعفین دانست و ابراز امیدواری کرد بسیج بتواند رسالت تعریف‌شده از سوی امام راحل را به‌درستی انجام دهد. وی همچنین روز ملی جزایر سه‌گانه ایرانی را یادآور شد و تأکید کرد: جزایر سه‌گانه گوهرهای جدایی‌ناپذیر از خاک ایران هستند. هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش نیز گرامی داشته شد و سالروز ترور شهید محسن فخری‌زاده از مصادیق تروریسم دانست.

پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس در آبدانان

سخنگوی دولت با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در استان ایلام، به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور این حادثه در حال بررسی است و تیمی برای پیگیری موضوع اعزام شده است. وی درگذشت دکتر گلشنی، رضا امیرخانی و غلامرضا نیکخواه را تسلیت گفت و انتخاب مرضیه جعفری به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا و علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را تبریک گفت. مهاجرانی افزود: کسب این عناوین در سالی که کشور درگیر جنگ بود، نشان می‌دهد هر فردی می‌تواند وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهد. سخنگوی دولت با تبریک روز زن و روز مادر اظهار کرد: زنان در طول دو سال جنگ تحمیلی مسئولیت‌های سنگینی برعهده داشتند و تلاش کردند جای خالی همسران خود را برای فرزندانشان پر کنند.

دولت بر حفظ اشتغال پایدار

و روشن نگه‌داشتن چراغ صنعت تأکید دارد

مهاجرانی با اشاره به فشارهای اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که برخی تلاش می‌کنند اراده ملی و رویکرد دولت را مخدوش کنند، مجموعه دولت پای کار است.

وی گفت: مسعود پزشکیان صرفه‌جویی در مصرف انرژی را از خود و خانواده‌اش آغاز کرده است. آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و تحریم‌های ظالمانه موجب محدودیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی شده، اما حفظ اشتغال پایدار و روشن نگه‌داشتن چراغ صنعت از اولویت‌های دولت است.

سخنگوی دولت افزود: پزشکیان به نهج‌البلاغه و قرآن اعتقاد دارد و به آموزه‌های آن عمل می‌کند. کشورمان در جریان جنگ پیروز شد، اما رسانه‌های خارج از کشور تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف داخلی، شکست را به جامعه تحمیل کنند. رئیس‌جمهور مردم را محرم می‌دانند و بر صرفه‌جویی، نظم مالی و صیانت از معیشت مردم تأکید دارند.

مهاجرانی در تشریح اقدامات دولت گفت: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه آغاز شده، تعهدات درمانی ۷۰ درصد افزایش یافته و هزینه‌های مردم ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. سهم تأمین اجتماعی به ۳۵ درصد رسیده و ۳۰ همت از بدهی‌های بیمه‌ای پرداخت شده است.

انتخاب وزیر اطلاعات

از اولویت‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین وزیر اطلاعات اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این وزارتخانه، انتخاب وزیر اطلاعات یکی از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور است و تعاملات با مجلس ادامه دارد.

وی افزود: امیدواریم هرچه سریع‌تر وزیر شایسته‌ای که با توجه به نقش فرابخشی این وزارتخانه توانایی هدایت آن را داشته باشد، انتخاب شود. البته از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه معذور هستم.

مهاجرانی با تسلیت درگذشت سوگند صیادی گفت: چه عنوان این اتفاق خودکشی باشد و چه قتل، جان عزیزی گرفته شده است. اگر به‌اندازه کافی در موضوعاتی نظیر اورژانس اجتماعی کار کرده بودیم، شاید کار به این‌جا نمی‌رسید. وی از پیگیری برنامه ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده خبر داد و تأکید کرد: شأن جامعه اسلامی ما این نیست که دخترانمان احساس نگرانی کنند.

بابت اطلاع‌رسانی متناقض درباره بنزین

عذرخواهی می‌کنیم

سخنگوی دولت بار دیگر اظهار کرد: نمی‌پذیرم که با مردم صحبت نکرده‌ایم، اما بابت برخی اظهارات که موجب عصبانیت مردم می‌شود، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. مردم به‌اندازه کافی تحت فشار هستند. اعداد و ارقام در هیئت دولت با دقت بررسی شده‌اند و از اظهارنظرهایی که موجب عصبانیت مردم شود، پرهیز خواهیم کرد.

سهمیه نان مردم تغییری نمی‌کند

مهاجرانی درباره موضوع آرد و نان گفت: اصل موضوع، مبارزه با فساد و جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای به مصارف دیگر از جمله خوراک دام و آبزیان است. نقد درباره اطلاع‌رسانی ناکافی را می‌پذیرم.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه سهمیه‌بندی برای نان شهروندان وجود ندارد و موضوع صرفاً مبارزه با فساد و رانت است. خوراک آبزیان و دام باید از مسیرهای قانونی تأمین

شود.

صداقت رئیس‌جمهور پشتوانه اقتدار کشور است

سخنگوی دولت در واکنش به هجمه‌ها علیه رئیس‌جمهور گفت: ما رئیس‌جمهوری صادق، امین و پاک‌دست داریم. حفظ اقتدار کشور با همراهی مردم امکان‌پذیر است و این اقتدار به صداقت با مردم وابسته است. اگر مردم سخنان غیرواقعی بشنوند، اعتماد خود را از دست خواهند

داد.

عمل به فرمایشات رهبری مهم‌تر از نقل گزینشی آنهاست

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نظر مقام معظم رهبری پیرامون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: نمی‌توانم در این زمینه پاسخ بدهم. آنچه اهمیت دارد، عمل به فرمایشات ایشان است، نه نقل گزینشی آنها. هر کسی که وحدت را هدف قرار می‌دهد، نگاهی بخشی به فرمایشات رهبری دارد.

اجرای طرح «از مرز تا مرکز»

برای هماهنگی اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها

سخنگوی دولت درباره مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: مأموریت دولت، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اطلاع‌رسانی است. پروژه‌ای با عنوان «از مرز تا مرکز» در حال اجراست تا اطلاعات به‌درستی منتقل شود. آنچه بیش از هر چیز نیاز داریم، انسجام بیشتر و حفظ وحدتی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.