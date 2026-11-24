

حواشی مربوط به حضور حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده تهران در جلسات مجلس و اختلاف‌نظرها درباره دسترسی وی به تبلت و امکانات نمایندگی، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس با دیدار و گفت‌وگوی او با محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس، همراه شد.

در جریان جلسه علنی سه‌شنبه که به‌صورت ترکیبی برگزار شد، حمید رسایی از ابتدای جلسه در صندلی نمایندگی خود حضور داشت و سیستم نمایندگی و رأی‌گیری او نیز فعال بود.

در بخشی از جلسه، تعدادی از نمایندگان، از جمله برخی اعضای هیئت‌رئیسه، رسایی را همراهی کردند تا وی در جایگاه هیئت‌رئیسه حاضر شود و با محمدباقر قالیباف دیدار کند.

رسایی و قالیباف پس از دیدار و دیده‌بوسی، برای دقایقی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و در فضائی صمیمانه به گفت‌وگو پرداختند. رسایی پس از این دیدار به صندلی خود بازگشت و به امور نمایندگی ادامه داد.

این اتفاق در حالی رخ داد که طی روزهای گذشته، موضوع حضور رسایی در جلسات مجلس و دسترسی وی به امکانات نمایندگی به یکی از حواشی صحن تبدیل شده بود؛ به‌طوری‌که جلسه علنی وبیناری روز یکشنبه اول آذرماه، در پی اعتراض برخی نمایندگان به غیرفعال بودن تبلت نمایندگی رسایی و بروز اختلال در روند جلسه، برگزار نشد.

در همین ارتباط، محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم، از پیگیری موضوع برای یافتن راهکاری قانونی جهت تسهیل حضور رسایی در جلسات مجلس خبر داده بود.

رشیدی با اشاره به گفت‌وگوی خود با قالیباف پس از جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه درباره بودجه سال 1406، گفته بود: درخواست جمعی از نمایندگان برای فراهم شدن زمینه حضور رسایی در جلسات را با رئیس‌مجلس در میان گذاشته است.

به گفته این عضو هیئت‌رئیسه، قالیباف با اصل پیگیری موضوع موافقت کرده و بر ضرورت یافتن راهکاری قانونی از طریق گفت‌وگو با رئیس قوه قضائیه تأکید کرده بود؛ راهکاری که می‌توانست شامل مرخصی، تعلیق حکم، بخشش یا سایر مسیرهای قانونی

باشد.

رشیدی همچنین درباره حواشی ایجادشده در صحن مجلس گفته بود که برخی نمایندگان با ورود عجولانه به موضوع، موجب برهم خوردن آرامش جلسه شدند و تأکید کرده بود که مسائل مربوط به حضور رسایی و دسترسی وی به امکانات نمایندگی می‌توانست در فضائی آرام‌تر و از مسیر قانونی پیگیری

شود.

قالیباف:

تا اجرای ۷ شرط ایران، مذاکره‌ای در کار نیست

محمد باقرقالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: تا پیش از اجرای ۷ شرط ایران مذاکره‌ای انجام نمی‌شود؛ در صورت خطای دشمن، پاسخ قاطع و تغییر جغرافیای نبرد در انتظار خواهد

بود.

سلیمی: استیضاح میدری

مطابق ماده 209 آیین نامه مجلس انجام شود

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، با طرح سه تذکر گفت: رئیس‌جمهور باید با دقت گزار‌ها را مطالعه و امضا کنند. همچنین مسئولان باید از تکرار عبارت‌هایی مانند «نمی‌دانیم» و «نمی‌توانیم» پرهیز کنند. وی با استناد به ماده ۱۶۲ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طرح 2فوریتی در مجلس به انتهای دستور جلسه منتقل شده است و یک فوریتی در ابتدای دستور قرار گرفته است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه گفت: فقط یک مورد استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) کشف شده که میزان مصرف برق آن در فصل گرما، معادل مصرف برق ۱۳ هزار واحد مسکونی در تهران بوده است. همین موارد نشان می‌دهد که بی‌قانونی چه پیامدهایی به دنبال دارد.

سلیمی در ادامه با اشاره به سه کارته شده میدری وزیر تعاون در جلسه امروز مجلس و با استناد به ماده ۲۰۹ گفت: انتظار ما این است که با توجه به سوگندی که یاد کرده‌ایم، مفاد آیین‌نامه و ماده ۲۰۹ رعایت شود. بر اساس ماده ۲۰۹، سازوکار سه‌کارته مشخص است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

سومین کارت زرد مجلس

به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی، سؤال زینب قیصری از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه چرا این وزارتخانه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری عمل نمی‌کند و علت بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو چیس، مطرح شد.

بعد از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیصری اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ لذا پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد.

در نهایت نمایندگان با ۱۰۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس از پاسخ‌های میدری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش فارس، با رأی نمایندگان مجلس به وارد بودن سؤال زینب قیصری نماینده تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سومین کارت زرد مجلس به نام میدری ثبت شد. میدری پیش از این نیز 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود. نخستین کارت زرد وی در پی سؤال کامران غضنفری، نماینده تهران، درباره انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ و با رأی نمایندگان صادر شد.

دومین کارت زرد وزیر تعاون نیز در ۲۳ دی ۱۴۰۴ رقم خورد؛ زمانی که میدری برای پاسخگویی به سؤال زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، در جلسه علنی مجلس حضور نیافت و محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس، دریافت دومین کارت زرد وی را اعلام کرد. با صدور سومین کارت زرد، طبق ماده 209 آئین نامه داخلی مجلس وی باید استیضاح شود.

بر اساس ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی با تأکید بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.