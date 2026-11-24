

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار یک فروند نفتکش متخلف در مسیر جعلی و غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی خبر داد و افزود: همراه این نفتکش منفجر شده، دو نفتکش متخلف دیگر نیز بعد از مشاهده برخورد نفتکش به مین و هشدار رادیویی مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجبور به بازگشت به خلیج‌فارس شدند. نیروی دریایی سپاه اخطار می‌دهد: تردد از مسیر‌های جعلی و غیر مجاز عاقبتی جز انفجار و آتش‌سوزی برای متخلفین نخواهد داشت.

پیش از این در بامداد سه‌شنبه، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش‌سوزی 3 نفتکش بر اثر برخورد با مین‌های دریایی خبر داد و افزود: یکی از این نفتکش‌ها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز، در حالی که تحت پوشش و اسکورت هوائی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند، با مین‌های دریایی برخورد کرده و در پی انفجارهای شدید، طعمه حریق شدند. اسکورت هوائی ارتش آمریکا نتوانست مانع وقوع این حوادث شود. نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز محل آزمودن مسیرهای غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدارهای دریایی نیست. به مالکان، فرماندهان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده می‌شود که پوشش و اسکورت نظامی ارتش آمریکا، جایگزین رعایت مقررات دریانوردی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نخواهد بود. هرگونه تردد از مسیرهای غیرمجاز و بی‌اعتنایی به هشدارهای ابلاغ ‌شده، تخلف و همکاری با نیروهای متجاوز محسوب شده و با آن مطابق مقررات اعلامی، با قاطعیت برخورد خواهد

شد.

هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز

خبر دیگر اینکه، سردار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به کشتی‌ها و شناورهای متخلف در تنگه هرمز تأکید کرد: تنگه هرمز محل آزمودن مسیرهای غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدارهای دریایی نیست.