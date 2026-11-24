

سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در دیدار با حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: جابه‌جایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: توان موشکی ایران توانست دو دشمن قدرتمند، یعنی یک ابرقدرت جهانی و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا را با چالش جدی مواجه کند و به عقب‌نشینی وادار سازد؛ این دستاورد، اقدامی بزرگ و قابل توجه بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: دشمنان قدرت ایمان، اراده و انسجام ملت ایران را به‌درستی در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؛ همان‌گونه که در گذشته نیز صدام با برآوردی نادرست از توان و اراده ملت ایران وارد جنگ شد و پس از هشت سال با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد: دشمنان با این تصور که می‌توانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند و با ایجاد زمینه برای ورود جریان‌های معاند به خیابان‌ها، اهداف خود را محقق سازند، حمله گسترده‌ای را آغاز کردند اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران برخلاف محاسبات آنان، تنها یک ساعت پس از حمله اولیه صورت گرفت.

به گزارش فارس، سرلشکر عبداللهی گفت: دشمن انتظار داشت پاسخ ایران با تأخیر انجام شود، اما واکنش سریع نیروهای مسلح موجب برهم خوردن آرایش عملیاتی آنان در میدان شد.

پایگاه‌های آمریکا هرجا بروند در تیررس نیروهای مسلح ایران هستند

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تصریح کرد: پایگاه‌های آمریکا به‌شدت آسیب دیدند و بخش قابل توجهی از آنها از حیز انتفاع خارج شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی از این پایگاه‌ها تاکنون نیز به شرایط عملیاتی پیشین بازنگشته‌اند و آمریکایی‌ها به دنبال تغییر محل استقرار و انتقال آنها به مناطق دورتر هستند.

وی افزود: هرگونه جابه‌جایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها ایجاد نخواهد کرد و هر نقطه‌ای که این پایگاه‌ها مستقر شوند، در صورت لزوم در تیررس نیروهای مسلح ایران خواهند بود.

سرلشکر عبداللهی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هماهنگ بخش‌های مختلف، توانست اهداف مورد نظر را در دریا مورد اصابت قرار دهد و طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کند.

وی ادامه داد: طرف مقابل ناچار خواهد شد حقوق و منافع کشورمان را رعایت کند و رفتار خود را تغییر دهد و باید با اقتدار و ایستادگی، آنان را به رعایت حقوق ملت ایران وادار کرد.