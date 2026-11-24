

سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه (3 آذرماه) در آیین بزرگداشت هفته بسیج که در دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت علمی و تجربی اساتید دانشگاه اظهار کرد: وجود اساتید توانمند و برخوردار از تجربه علمی و عملی، یکی از نعمت‌ها و نقاط قوت ارزشمند کشور است که باید برای بهره‌گیری از آن بستر مناسبی فراهم شود. وی افزود: باید میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مسائل و نیازهای واقعی کشور ارتباطی مؤثر برقرار شود؛ ارتباطی که علاوه‌بر حل مشکلات، زمینه ارتقای جایگاه و توانمندی‌های کشور را فراهم کند.

هدف قرار دادن اساتید دانشگاه نشان‌دهنده اهمیت این سرمایه ملی است

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ترور دانشمندان و اساتید دانشگاهی کشور اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های دشمن، تلاش برای پوشاندن و نادیده گرفتن نقاط قوت ملت‌هاست؛ در حالی که دانشگاه‌ها و اساتید از مهم‌ترین نقاط قوت کشور ما به شمار می‌روند. وی ادامه داد: اینکه دشمن اساتید و دانشمندان ما را هدف قرار می‌دهد، اتفاقی بی‌دلیل نیست. در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر، شاهد بودیم که حملات نظامی حتی به خانه برخی اساتید دانشگاه کشیده شد و دانشمندان کشور هدف قرار گرفتند. جلیلی با اشاره به هدف قرار گرفتن اساتید در جریان حملات رژیم صهیونیستی گفت: دشمن پیش از این نیز با اعزام عوامل تروریستی، دانشمندان و فرزندان این ملت را به شهادت می‌رساند، اما اینکه در یک اقدام نظامی، جنگنده‌ها از فاصله‌ای دور به پرواز درآیند و در آغاز جنگ، خانه اساتید دانشگاه را هدف قرار دهند، نشان‌دهنده اهمیت این سرمایه علمی و انسانی است. وی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد دشمن حاضر است برای ضربه زدن به این ظرفیت، حتی هزینه‌های نظامی، مادی و حیثیتی بپردازد. مقامات رژیم صهیونیستی نیز در اظهارات خود به هدف قرار دادن اساتید دانشگاهی اشاره کرده‌اند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه قدرت علمی کشور محصول ظرفیت‌های درونی ملت ایران است، بیان کرد: این قدرت وارداتی نیست؛ بلکه از دل همین ملت و با تلاش فرزندان آن شکل گرفته است. دانش و فناوری در عرصه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های علمی و نظامی، حاصل مجاهدت همین سرمایه انسانی است.

بسیج یک تفکر و الگوی مسئولیت‌پذیری است

جلیلی با اشاره به نقش اساتید بسیجی در پیشرفت علمی کشور گفت: نقش‌آفرینی اساتید در دهه‌های اخیر بسیار ارزشمند بوده و یکی از ثمرات انقلاب اسلامی، حضور استادانی است که در عرصه‌های مختلف علمی و تخصصی مسئولیت‌پذیرفته‌اند و برای پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند.

وی با یادآوری نقش مرحوم دکتر گلشنی در توسعه دانشکده فیزیک و تربیت نیروهای علمی افزود: تلاش استادان و شکل‌گیری چنین ظرفیت‌هایی، زمینه تربیت دانشمندانی همچون دکتر علی‌محمدی را فراهم کرد؛ دانشمندانی که دستاوردهای علمی آنان بخشی از قدرت کشور محسوب می‌شود.

جلیلی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت در یک سازمان نیست، اظهار داشت: بسیجی کسی است که با تمام توان، ظرفیت و فرصتی را که جامعه در اختیار او قرار داده، در مسیر خدمت به ملت به کار بگیرد و در زمان مناسب، نیاز کشور را به‌درستی تشخیص دهد و برای رفع آن اقدام کند.

وی با اشاره به پیشرفت توان دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: همه به یاد داریم که در دوران دفاع مقدس حتی در تأمین سیم‌خاردار با محدودیت‌هایی مواجه بودیم، اما امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد توجه دشمن تبدیل شده است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: این پیشرفت بدون نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان امکان‌پذیر نبود. زمانی که دانشگاه توانست ارتباط خود را با نیازهای واقعی کشور برقرار کند و برای رفع آنها راه‌حل ارائه دهد، ظرفیت‌های علمی به قدرت عملی تبدیل شد.

دانشگاه باید با مؤلفه‌های قدرت ملی پیوند عمیق‌تری برقرار کند

جلیلی با بیان اینکه دستاوردهای امروز کشور حاصل مجاهدت و تلاش مستمر نیروهای متخصص است، گفت: آنچه امروز در عرصه‌های مختلف به دست آمده، محصول یک تلاش جمعی و تفکر بسیجی است؛ تفکری که فراتر از عنوان و عضویت سازمانی، بر مسئولیت‌پذیری و به‌کارگیری ظرفیت‌ها در خدمت کشور تأکید دارد.

وی از اساتید دانشگاه خواست نسبت میان دانشگاه و مؤلفه‌های قدرت ملی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و افزود: باید بررسی کنیم که دانشگاه و به‌ویژه اساتید چه نسبتی با پیشرفت، امنیت، فرهنگ، سیاست، سیاست خارجی و اقتصاد کشور دارند. هر اندازه این پیوند عمیق‌تر شود، آثار و برکات آن نیز بیشتر خواهد بود. جلیلی تأکید کرد: یکی از اهداف چنین نشست‌هایی باید بررسی دقیق همین ارتباط، شناسایی موانع و فراهم کردن اقتضائات لازم برای نقش‌آفرینی مؤثرتر دانشگاه در مسائل کشور باشد.

محاسبات آمریکا درباره ایران با واقعیت میدان فاصله داشت

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ هشت ماه گذشته اظهار داشت: ما با یک کشور معمولی مواجه نبودیم، بلکه طرف مقابل، قدرتی بود که خود را ابرقدرت جهان و غول فناوری معرفی می‌کرد و تصور داشت می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: محاسبات طرف مقابل بر این اساس بود که در مدت سه روز یا چند هفته کار را تمام کند، اما در عمل با شرایطی مواجه شد که نتوانست به اهداف نظامی و سیاسی خود دست یابد.

جلیلی با اشاره به برخی تحلیل‌های منتشرشده درباره عملکرد آمریکا در این جنگ گفت: اخیراً یکی از اساتید دانشگاه در مقاله‌ای نوشته بود که آمریکا در این جنگ شکست نخورد، بلکه خودکشی کرد؛ این تعبیر نویسنده آن مقاله است و نشان‌دهنده برداشتی است که از هزینه‌ها و پیامدهای این جنگ ارائه شده است. وی با اشاره به تحولات ونزوئلا و سیاست‌های آمریکا در قبال این کشور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام ۱۳ آبان بر این نکته تأکید کردند که نباید تصور کرد با تغییر جناح سیاسی در آمریکا، رویکرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر اساسی خواهد کرد.

جلیلی ادامه داد: رفتار آمریکا در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که نباید درباره ماهیت سیاست‌های این کشور دچار اشتباه محاسباتی شد. از این رو، تقویت ظرفیت‌های داخلی و اتکا به توانمندی‌های ملت، ضرورتی اساسی است.

وی بار دیگر بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ظرفیت ارزشمند اساتید و دانشگاهیان باید در خدمت مسائل کشور قرار گیرد. همان‌طور که دانشگاه در حوزه‌های دفاعی و فنی نقش‌آفرینی کرده است، می‌تواند در سایر عرصه‌ها نیز به شناسایی و فعال‌سازی نقاط قوت کشور، رفع ضعف‌ها و ارتقای توان ملی کمک کند. اگر دانشگاه و اساتید ما در این عرصه نقش‌آفرینی نکرده بودند، دشمن نیز چنین ظرفیتی را به‌عنوان یک هدف مهم مورد توجه قرار نمی‌داد. وی افزود: اینکه دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به ترور دانشمندان و هدف قرار دادن خانه اساتید دانشگاه روی می‌آورد، نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این ظرفیت علمی است.

به گزارش مهر، جلیلی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان دانشگاهیان گفت: امیدوارم برگزاری چنین نشست‌هایی کمک کند تا ابتدا جایگاه اساتید دانشگاه و تفکر بسیجی در محیط‌های علمی را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کشور بهتر بشناسیم و قدر بدانیم و سپس با نقش‌آفرینی همین اساتید، سایر ظرفیت‌های کشور نیز شناسایی و برای بهره‌گیری حداکثری از آنها بستر لازم فراهم شود.