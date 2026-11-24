

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر زنده‌یاد مهدی گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم و چهره ماندگار فیزیک ایران، صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مردم، علما و طلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع شد. در این آیین معنوی، پیکر این استاد فقید در جوار مضجع شریف بانوی کرامت و در میان حاضران در مراسم، گرد ضریح مطهر حضرت معصومه(س) طواف داده شد. در ادامه، نماز میت بر پیکر این استاد فقید در صحن امام هادی(ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) توسط آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید اقامه شد. پس از این مراسم، پیکر زنده‌یاد مهدی گلشنی برای انجام مراسم تشییع و خاکسپاری به اصفهان منتقل شد.