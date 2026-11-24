اگر تا دیروز پنتاگون ادعای تأمین امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز را فریاد می‌زد، تحولات میدانی روز گذشته ثابت کرد چتر هوائی و اسکورت نظامی ارتش تروریستی آمریکا نه‌تنها تأمین‌کننده امنیت نیست، بلکه شرکت‌های متخلف را به طعمه‌هایی در کام آتش تبدیل می‌کند.

جهنم مین‌های دریایی برای ۳ نفتکش متخلف

زیر چشم جنگنده‌های آمریکایی

مهم‌ترین رویداد میدانی روز دویست و هفتادم در بیانیه‌های رسمی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازتاب یافت. ابتدا سپاه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد در ساعات اولیه روز سه‌شنبه سه فروند نفتکش متخلف هنگام تلاش برای دور زدن قوانین دریانوردی و نادیده گرفتن هشدارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه‌، در پی برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند. نکته قابل‌توجه این بود که یکی از این شناورها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز در شرایطی طعمه حریق شدند که تحت اسکورت و پوشش هوائی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند. پس از آن در ظهر روز سه‌شنبه سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای دیگر صادر کرد و از انفجار چهارمین کشتی متخلف در برخورد با مین‌های دریایی خبر داد.

این واقعه حامل پیامی آشکار به شرکت‌ها و مالکان خطوط کشتیرانی بود: تنگه هرمز حیاط‌خلوت بیگانگان نیست و هیچ نیروی فرامنطقه‌ای قادر به باطل‌کردن مقررات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و اتکا به وعده‌های حفاظتی پنتاگون برای نقض حریم‌های اعلام‌شده، نتیجه‌ای جز خسارت و غرق‌شدن شناورها ندارد.

همچنین ظهر روز گذشته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دو نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شدند. به این ترتیب دست‌کم 6 کشتی متخلف در جهنم مین‌های دریایی گرفتار شدند.

کور شدن چشم پاتریوت در بحرین؛

آغاز راهبرد شکستن شبکه فرماندهی دشمن

هرچند زدن رادارهای پاتریوت آمریکا در بحرین در روز دویست و شصت و نهم جنگ اتفاق افتاد ولی زلزله و تنش آن برای آمریکا از روز سه‌شنبه آغاز شد و هم‌زمان با ضربات دریایی، در جبهه پدافند هوائی و جنگ الکترونیک نیز این اقدام هوا فضای سپاه ضربه‌ای مهلک بر پیکره ساختار نظامی متجاوزان فرود آورد. در جریان عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ۲ رادار پدافندی سامانه پیشرفته پاتریوت آمریکا در پایگاه‌های «الرفاع» و «عوالی» بحرین هم روز دوشنبه هدف قرار گرفت و نابود شد؛ اقدامی تلافی‌جویانه در پاسخ به تجاوزات مکرر و نقض حریم هوائی کشور.

کارشناسان دفاعی این اقدام را آغاز فاز نوینی از راهبرد «جنگ شبکه‌محور معکوس» ارزیابی می‌کنند. با تکیه بر تجارب گذشته نبرد، آمریکا متکی بر شبکه فرماندهی، خطوط تبادل داده و هماهنگی سامانه‌های پاتریوت عمل می‌کند. کور کردن این رادارهای حساس، عملاً زنجیره اتصال میان مراکز فرماندهی و سکوهای آتش را قطع کرده و پراکندگی نیروهای متخاصم را تشدید می‌سازد. به باور ناظران نظامی، تضعیف رادارها بخشی از یک نقشه راه گام‌به‌گام و صبورانه برای درهم شکستن حلقه محاصره و سلب اشراف اطلاعاتی آمریکا در منطقه است.

نطق قاطع رئیس مجلس:

پیش‌شرط‌های هفت‌گانه یا تغییر جغرافیای نبرد

در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، پیام مقاومت از تریبون مجلس شورای اسلامی محکم اعلام شد و خط بطلان بر این نگاه کشید که ایران به‌دنبال سایش شروط 7گانه خود برای خاتمه جنگ نیست و ذره‌ای از خواسته‌ها و شروط خود عقب‌نشینی نکرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه، آب پاکی را روی دست میانجی‌ها و حامیان غربی ریخت و تأکید کرد: «حرف ما همان است که قبلاً گفته‌ایم؛ پیش از اجرای

۷ شرط ایران، هیچ اقدام و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.»

قالیباف ضمن هشدار مستقیم به اتاق‌های تصمیم‌گیری در واشنگتن و تل‌آویو، تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تداوم حماقت‌ها و هرگونه خطای محاسباتی دشمن، نه‌تنها پاسخی پشیمان‌کننده خواهند داد، بلکه جغرافیای نبرد را فراتر از محدوده کنونی تغییر خواهند داد؛ معادله‌ای که نشان می‌دهد ابتکار عمل کاملاً در اختیار تهران قرار دارد.

بازی با آتش در خطوط انتقال انرژی

اما در جبهه رسانه‌ای غرب‌، روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» با انتشار گزارشی از عملیات پرمخاطره شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) برای صادرات نفت از تنگه هرمز پرده برداشت. هرچند این رسانه مدعی افزایش مقطعی محموله‌ها شده، اما هم‌زمان اعتراف کرده که این انتقال نفت در برابر دیدگان ناظران ایرانی، پروژه‌ای فوق‌العاده پرهزینه و خطرآفرین با بیمه‌های گزاف و استرس شدید برای خدمه شناورهاست؛ تلاشی که صرفاً نقشی شکننده برای شکستن موازنه تثبیت‌شده ایران در آبراهه هرمز ایفا می‌کند و هر لحظه با گسترش تنش ممکن است متوقف گردد.

از سوی دیگر، اثرات منفی این بحران‌آفرینی حامیان جنگ، داد متحدان واشنگتن را نیز درآورده است. محمد بن عبدالرحمن، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌وگو با شبکه الجزیره ضمن اشاره به تلاش دوحه برای گشودن روزنه‌های دیپلماتیک، تصریح کرد که خاورمیانه به‌هیچ‌وجه توان تحمل تنش جدید دیگری میان ایران و آمریکا را ندارد. هشداری که بیش از پیش انزوای رویکرد جنگ‌طلبی ترامپ و کابینه جنگی‌اش را در منطقه آشکار می‌کند.

فروپاشی دومینوی اقتصاد پیرامونی؛

کسری ۵۱ میلیارد دلاری ذخایر ترکیه

اما دامنه تخریب آتش‌افروزی غرب تنها به محدوده خلیج‌فارس ختم نشده است. به گزارش خبرگزاری «ریانووستی»، فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه در گزارشی رسمی فاش کرد که از زمان آغاز تهاجم نظامی علیه ایران، ذخایر ناخالص بین‌المللی این کشور با کاهشی بی‌سابقه، ۵۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. بر اساس این داده‌ها، ذخایر ارزی و طلای ترکیه از ۲۱۰ میلیارد دلار به ۱۵۹ میلیارد دلار تنزل یافته که افت ۳۲ میلیارد دلاری ارزش دارایی‌های طلا، بخش اعظم این زیان سنگین را تشکیل می‌دهد. این اعتراف آماری روشن ساخت که شعله‌های تحمیل جنگ بر ایران، چگونه اقتصاد کشورهای پیرامونی و تجارت بین‌الملل را در باتلاق کسری منابع و تورم فرو برده

است.

پایان روز دویست و هفتادم؛

ورق برمی‌گردد

دویست و هفتادمین روز نبرد فرسایشی، سندی دیگر بر تغییر موازنه جهانی قدرت است. نه تسلیحات فوق‌پیشرفته، نه پایگاه‌های اقماری و نه ائتلاف‌های شکننده دریایی، نتوانستند سیطره ناوگان متجاوز آمریکا را تضمین

کنند.

آمریکا که روزگاری مدعی تغییر نقشه ژئوپلیتیک غرب آسیا بود، امروز در دویست و هفتادمین روز نبرد، درمانده از تأمین گلوله و موشک رهگیر، شاهد فروپاشی تدریجی ابزارهای سلطه خود در منطقه است، در حالی که مقاومت ایران و جبهه همسوی آن با تکیه بر ایمان، فناوری بومی و اراده ملی، مسیر خود را به سوی بازدارندگی کامل و تحمیل شکست تاریخی بر جبهه استکبار ادامه می‌دهد. اکنون آسمان منطقه و تنگه هرمز در اشراف کامل نیروهای مسلح ایران است و ادعای چتر امنیتی آمریکا با غرق‌شدن روزانه چند فروند نفتکش متخلف و همچنین از بین رفتن رادارهای آمریکای متجاوز در بحرین نقش بر آب شده است و هشدارهای سران مقاومت و نمایندگان ملت، افق پایانی جنگ را تنها با پذیرش شرایط عادلانه جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. اکنون واشنگتن مانده است با بخش زیادی از رادارهای از کار افتاده، اقتصادهای ضربه‌دیده متحدان و تنگه‌ای که سرنوشت امنیتش منحصراً به دست سپاه پاسداران در این منطقه تعیین می‌شود.