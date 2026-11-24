

به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، دوشنبه‌شب، مقارن با شام رحلت حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و خواهران شهدا، در جمع خانواده‌های معزز شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، حضور یافت و با گرامیداشت یاد این نوگلان پرپرشده، اظهار داشت: خون به‌ناحق ریخته‌شده و بدن‌های ارباً اربای کودکان شهید و معصوم میناب تا ابد سند رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است. دنیا تا ابد فراموش نخواهد کرد که پشت شعارهای فریبنده حامیان مزور و دروغین حمایت از حقوق کودک و زن، پشتیبانی از رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل نهفته است.

خون شهدای میناب چهره دیو صفتان را برملا کرد

محسنی ‌اژه‌ای، رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی را مظهر تام و تمام شیطان‌صفتی و کودک‌کشی دانست و عنوان کرد: شعارهای پرطمطراق و ریاکارانه غربی‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها در دفاع از حقوق زن و کودک، سال‌ها گوش جهانیان را کر کرده بود. اما این دیو‌صفتان با خلق فاجعه میناب ثابت کردند که همه آن شعارهای کذایی، پوچ بود. جنایت در میناب، تنها یک واقعه نیست؛ بلکه افشای ریشه کثیف و رذیلانه ساختار حکمرانی در رژیم‌های شیطانی آمریکا و اسرائیل است. آن قساوت و شقاوتی که در میناب رخ داد، فقط از شرورانی، چون عناصر پلید آمریکایی و صهیونیستی برمی‌آمد.

وی خاطرنشان کرد: خونخواهی حقیقی کودکان معصوم و شهید میناب، با ظهور حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(عج) محقق خواهد شد. کودکان میناب فراموش نمی‌شوند؛ چون وعده خونخواهی‌شان، مکتوب در لوح ظهور است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر خونخواهی کودکان میناب، افزود: ما نیز موظفیم پرچم خونخواهی کودکان شهید و عزیز میناب را به اهتزاز درآوریم.

محسنی ‌اژه‌ای ادامه داد: صفوف متحد و منسجم ملت غیور و مبعوث‌شده، گواهی بر عزم راسخ ما برای ذَحل و تقاص گرفتن است؛ ما خونخواهی امام شهیدمان و شهدای میناب را هرگز رها نخواهیم کرد. فارغ از مجاهدت‌هایی که در راستای این فریضه، قوای مسلح و احرار و آزادگان خواهند داشت؛ دستگاه قضا نیز در این عرصه خطیر، تکلیف‌مدارانه مجاهدت خواهد کرد تا در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی، مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی علیه ملت ایران و از جمله پرونده شهادت قائد عظیم‌الشأن امت و کودکان میناب را پیگیری کند و به سرانجام رساند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، از انجام اقدامات گسترده کارشناسی و حقوقی برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر تشکیل پرونده حقوقی و کیفری در محاکم داخلی، پیگیری‌های بین‌المللی این جنایت نیز در حال انجام است.

همچنین در این مراسم، تعدادی از خانواده‌های شهدای مدرسه میناب به بیان خاطرات و دل‌گویه‌هایی از شهیدانشان پرداختند.