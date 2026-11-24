استرالیا با تدوین قانونی جدید، شرکت‌های بزرگ فناوری را در برابر آسیب‌های فضای مجازی مسئول می‌کند؛ تغییری که می‌تواند رابطه پلتفرم‌ها با کاربران را دگرگون کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دولت استرالیا با توافق حزب سبزها در مجلس سنا، اصلاحاتی را در لایحه «مسئولیت مراقبت دیجیتال» پیش برده است که بر اساس آن، شرکت‌هایی مانند گوگل و متا در صورت کوتاهی در جلوگیری از آسیب‌های آنلاین، با جریمه‌هایی بسیار سنگین روبه‌رو می‌شوند.

این لایحه شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت را ملزم می‌کند به‌جای واکنش صرف به گزارش تخلفات، به‌طور فعال تجربه کاربران را بررسی و از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مقررات موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌ها و چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز دربر می‌گیرد.

بر اساس توافق جدید، سقف جریمه شرکت‌های متخلف از رقم پیشنهادی قبلی یعنی ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا به حداکثر ۵ درصد درآمد جهانی آن‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به درآمد صدها میلیارد دلاری برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، این تغییر می‌تواند جریمه‌هایی چند میلیارد دلاری به دنبال داشته باشد.

از دیگر تغییرات مهم این لایحه، اعطای حق شکایت مستقیم به کاربران است. بر این اساس، افراد می‌توانند در صورت آسیب‌دیدن از عملکرد پلتفرم‌ها، علیه شرکت‌های فناوری اقدام قضائی کنند.

محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان، تصاویر برهنه جعلی بدون رضایت افراد، خشونت مبتنی بر جنسیت، ترویج خودآزاری و تروریسم از جمله مواردی هستند که پلتفرم‌ها موظف به مقابله با آن‌ها خواهند بود.

دولت استرالیا می‌گوید این قانون برای افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری و حفاظت از کاربران، به‌ویژه کودکان، ضروری است. با این حال، شرکت‌های فناوری با بخش‌هایی از لایحه مخالفت کرده‌اند و هشدار داده‌اند که اختیارات گسترده دولت در تشخیص محتوای آسیب‌زا ممکن است پلتفرم‌ها را به حذف بیش از حد محتوا وادار کند.

این لایحه پس از توافق دولت با حزب سبزها در مسیر تصویب پارلمان قرار گرفته و انتظار می‌رود در هفته جاری بررسی نهائی آن انجام شود.