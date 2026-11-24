سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد ایالات متحده از سه مورد ابتلای انسانی به آنفلوآنزای مرغی و یک مورد مرگ ناشی از آن در ایالت واشنگتن خبر داده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،‌ نهاد بهداشتی سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده از سه مورد تایید شده ابتلای انسانی به این بیماری در ایالت واشنگتن از جمله یک مورد مرگ مرتبط با آن مطلع شده است.

این سازمان می‌گوید هر سه مورد، بزرگسالانی بودند که در یک دامداری در شهرستان «یاکیما»ی ایالت واشنگتن، جایی که ویروس آنفلوآنزای پرندگان اخیرا در گاوها شناسایی شده بود، کار می‌کردند.

سازمان جهانی بهداشت همچنین اعلام کرده است تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر انتقال انسان به انسان بر اساس اطلاعاتی که به‌ آنها رسیده، وجود ندارد.

بنابر این گزارش، بیمار اول علائم خفیفی از جمله سوزش چشم و آبریزش بینی را نشان داد و در بیمارستان بستری نشد. بیمار دوم که بیماری‌های زمینه‌ای داشت، به بیماری شدید تنفسی مبتلا شد و در اول نوامبر بر اثر تشدید علائم درگذشت. بیمار سوم نیز دچار التهاب ملتحمه شد و بدون بستری شدن در بیمارستان بهبود یافت.

توالی ژنتیکی تأیید کرده است هر سه عفونت ناشی از ویروس H5N1 بوده است و سویه‌های آن با سویه‌های شناسایی شده در گاوهای شیری در واشنگتن مطابقت نزدیکی دارند.

آنفلوآنزای مرغی نوع H5N1 زیرسویه‌ای از ویروس آنفلوآنزای نوع A است که در درجه اول پرندگان وحشی و اهلی را آلوده می‌کند و گاهی اوقات به پستانداران از جمله انسان سرایت می‌کند.