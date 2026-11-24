

سردار سعید منتظرالمهدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری پلیس اظهار داشت: سازمان اطلاعات فراجا، محموله‌ای شامل ۲۰۰ قبضه کلت کمری و ۴۰۰ عدد خشاب را که از یکی از مرزهای جنوب‌غربی کشور وارد شده بود، پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه شناسایی و توقیف کرد.

منتظرالمهدی با اشاره به دستگیری متهم اصلی پرونده که از قاچاقچیان سابقه‌دار و حرفه‌ای است، افزود: قاچاقچیان‌، در پوشش بار سوخت با خودروهای سواری در حال انتقال سلاح‌ها به یکی از استان‌های جنوب‌غربی بودند که با رصد تیم‌های عملیاتی، مسیر آنان شناسایی و در یک نقطه‌ کنترل‌شده متوقف شدند.

وی ادامه داد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله با هدف خرابکاری و اخلال در نظم عمومی و اغتشاش در کشور وارد شده بود.